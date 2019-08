PERCHE’ IL MESE DI AGOSTO E’ DEDICATO AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA ?

Nella Chiesa cattolica sono sorte nel corso del tempo “devozioni” specifiche attribuite a ogni mese dell’anno. Il mese di giugno è stato associato al Sacro Cuore di Gesù perché la festa del Sacro Cuore cade sempre in quel mese.Agosto è diventato noto come mese dedicato al Cuore Immacolato di Maria, ma è difficile saperne il motivo. Non esiste una festa particolare, e la celebrazione principale di agosto è l’Assunzione della Vergine Maria il 15.

Uno dei motivi per i quali il mese è stato associato al Cuore Immacolato di Maria è legato alla II Guerra Mondiale e alla devozione di Papa Pio XII a Nostra Signora di Fatima.

Negli anni Quaranta del secolo scorso il mondo era in tumulto, e Pio XII rispose alle richieste di Nostra Signora di Fatima consacrando il mondo al Cuore Immacolato di Maria il 31 ottobre 1942.

Il 4 maggio 1944, Pio XII stabilì la festa del Cuore Immacolato di Maria il 22 agosto, ottava dell’Assunzione. Lo fece perché per intercessione della Vergine si ottenessero “pace tra le Nazioni, libertà per la Chiesa, conversione dei peccatori, amore della purezza e pratica della virtù”.

Questo è stato il giorno dedicato al Cuore Immacolato di Maria fino a dopo il Concilio Vaticano II.

A seguito della revisione del calendario generale, Papa Paolo VI ha deciso di cambiare le feste del Cuore Immacolato e di Maria Regina. La festa del Cuore Immacolato di Maria è stata unita a quella del Sacro Cuore di Gesù (celebrata il sabato successivo alla festa del Sacro Cuore, in genere a giugno), mentre Maria Regina è stata spostata al 22 agosto.

Anche dopo questo spostamento molti cattolici hanno continuato a celebrare agosto come mese dedicato al Cuore Immacolato di Maria, perché sentivano che il suo messaggio di Fatima doveva essere ascoltato in modo più intenso.

Questa designazione del mese di agosto non è un tema spirituale “ufficiale” decretato dalla gerarchia cattolica, ma semplicemente uno sviluppo storico sorto dalla II Guerra Mondiale e dal messaggio di Nostra Signora di Fatima.

