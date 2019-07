BEATO FULTON SHEEN PROFETICO : L’ANTICRISTO E L’INGANNO DEL DIAVOLO …integrale!!!

“Perché così poche persone si accorgono della gravità della nostra crisi presente?”

“I cattolici devono accrescere la loro fede, appendere un crocifisso nelle loro case, ricordarsi che hanno una croce da portare; riunire le vostre famiglie ogni sera per recitare il rosario; andare alla Messa quotidiana; fare ogni giorno l’Ora Santa di adorazione alla Presenza di Nostro Signore Gesù nell’Eucaristia”

“La logica del diavolo è semplice: se non c’è un paradiso, non c’è alcun inferno; se non c’è un inferno, non c’è alcun peccato; se non c’è il peccato, non c’è alcun giudizio, e se non c’è un giudizio allora il male è bene e il bene è male”

-Traduzione di uno dei sermoni più celebri di Fulton J. Sheen, pronunciato alla radio il 26 gennaio del 1947, nell’ambito di una trasmissione intitolata “Light Your Lamps” (Accendete le vostre lampade). Il titolo della puntata era “Signs of Our Times” (Segni…