IL CARDINALE BRANDMÜLLER : UNA ATTENTA ANALISI SUL SINODO PANAMAZZONICO E IL CELIBATO SACERDOTALE…

Prima dell’inizio del controverso Sinodo Panamazzonico, che ha convocato per ottobre, un articolo di Hubert Wolf appare il celibato: “Il matrimonio e l’ordinazione non stare in piedi uno contro l’altro” . Nessuno attento all’attuale situazione della Chiesa cattolica crederà seriamente che il Sinodo di ottobre riguardi davvero il destino delle foreste amazzoniche e dei loro abitanti – non più della metà della popolazione di Città del Messico dovrebbe. “Amazon” è solo l’etichetta – lo “spirito in bottiglia” significa altrimenti: ricostruzione radicale della chiesa secondo il programma noto.

Una questione chiave è il celibato. Se questo cade, come affermano gli oppositori della chiesa alla fine del XIX secolo, la chiesa è alla fine. In questa strategia anche l’articolo e il nuovo libro di Hubert Wolf devono essere classificati. Invece di valutare criticamente le accuse di Wolf, sembra più appropriato fare riferimento ai fatti reali. Dovrebbe essere chiaro che la richiesta del celibato per i candidati di consacrazione superiore non si basa semplicemente su una legge ecclesiale che potrebbe essere abrogata o modificata dall’atto legislativo di un papa o di un consiglio.

Gli apostoli hanno lasciato tutto

Anche l’affermazione spesso letta secondo cui il celibato non è un dogma non è conclusiva. In effetti, il celibato non è un insegnamento della chiesa. Tuttavia, la volontà del candidato all’ordinazione è chiamata a usare il sacerdozio come forma di vita di Cristo e dei suoi apostoli. Per questo motivo, il celibato è il contenuto genuino della tradizione apostolica. Questo è ciò che gli apostoli “trasmettono attraverso la predicazione orale, attraverso l’esempio e le istruzioni, ciò che hanno ricevuto dalla bocca di Cristo, nei suoi rapporti con e attraverso il suo ministero, o ciò che hanno imparato sotto l’ispirazione dello Spirito Santo”. Questo è ciò che ha insegnato il Concilio Vaticano II. Questa “tradizione” ha lo stesso carattere vincolante della Scrittura: entrambi contengono rivelazioni divine.

I primi discepoli di Gesù, che poi chiamò apostoli, hanno lasciato, secondo i Vangeli, la casa, la corte, moglie e figli, padre e madre, per seguire Gesù. Sarebbe incomprensibile supporre che gli autori dei Vangeli abbiano attinto qui un ideale a cui la loro stessa vita reale sarebbe stata contraddetta. Ad ogni modo, “lasciare tutto” per il bene del Vangelo è il modo di vivere di Gesù discepoli del primo secolo. Se aggiungiamo l’apostolo Paolo, che apprezza il celibato per servire la causa di Gesù, allora è chiaro che il celibato era – ed è in linea con – il servizio del Vangelo.

Nel passaggio al periodo post-apostolico dal 70 d.C., nelle città si svilupparono numerose comunità cristiane, motivo per cui nelle lettere a Tito e Timoteo viene ordinata la nomina dei presbiteri – anziani – imponendo le mani (consacrazione). Tra le altre cose, al candidato è ora richiesto di essere “sposato una sola volta”, escludendo così una persona sposata nel secondo matrimonio.

Tempi di fioritura ecclesiastico-culturale

Come è giustificata questa limitazione? Non ci si fidava di chi si risposava come vedovo per preservare l’austerità richiesta dal presbitero. Pertanto furono consacrati uomini che avevano già figli adulti. Quindi, dal momento della consacrazione, la vita familiare è continuata, non la comunità coniugale e sessuale.

È evidente che questa era una pratica vissuta molto prima che fosse formalmente stabilita come una legge. Non vi è quindi alcuna traccia di controversie su come ci si sarebbe aspettati sulla scia di una nuova legge autoritaria. Nel frattempo, fu presto deciso di consacrare solo uomini più giovani non sposati. Conduce una linea diretta dalle parole e dall’esempio di Gesù e dell’Apostolo sul Corpus Iuris Canonici del Medioevo al Codice Iuris Canonici dell’anno 1983.

Questo percorso attraverso i secoli ha indubbiamente portato in salita e in discesa. Ma a posteriori, è chiaro che i tempi della fioritura ecclesiale-culturale erano sempre caratterizzati dalla fedeltà al celibato – e viceversa. Ci fu il tempo di Carlo Magno e dei suoi discendenti, i tempi del “Rinascimento carolingio”, poi la fioritura ecclesiastico-culturale degli imperatori sassoni, che si poteva menzionare qui.

L’ideale del celibato

Quindi il movimento francescano, l’Ordine di San Domenico, che si diffuse epidemicamente nelle nascenti università, testimonia la fondazione di centinaia di monasteri cistercensi, persino in Polonia, per l’attrazione dell’ideale del celibato per il Regno dei Cieli. Questi erano i potenti impulsi da cui fioriva la cultura dell’alto Medioevo. Questo vasto panorama del vero, del buono, del bello, del santo scompare quando i riflettori si concentrano voyeurmente su quegli scandali esistenti che ai nostri giorni hanno lo scopo di screditare l’istituzione, il valore spirituale del celibato sacerdotale.

Si può parlare tanto di seria scienza storica quanto di dove sono scritti solo voti di santi e canzoni eroiche. Perché Wolf ignora le scoperte di autori riconosciuti come Henry Crouzel (1963), Roger Gryson (1970), Christian Cochini (1981/1990), Johannes Bours e Franz Kamphaus(1991), Alfons M. Stickler (1993), Stefan Heid ( 2003), Klaus Berger (2009) e Andreas Merkt (2015)?

In quale parte della storia si sono comportati la luce e l’ombra possono essere discusse – ma, per favore, secondo i requisiti del metodo storico-critico e non sotto l’influenza dell’adrenalina. A questo proposito, tuttavia, si fa sempre riferimento all’esempio delle chiese ortodosse o bizantine della tradizione bizantino-orientale. È vero che il vescovo è richiesto dai vescovi, ma non dai sacerdoti, motivo per cui i diaconi si sposano normalmente prima dell’ordinazione.

Differenze tra vescovi e sacerdoti

In questa pratica, i miei “circoli di riforma” vedono un modello che potrebbe aiutare a rimediare alla carenza di sacerdoti nell’ovest latino – una carenza di sacerdoti che non confronta effettivamente il numero di sacerdoti con quello dei cattolici che partecipano alla vita della chiesa. In realtà, non si vogliono più sacerdoti consacrati, che Martin Lutero ha insultato come semplici “idoli del petrolio”, poiché tutti i battezzati come tali sono già papa, vescovo o sacerdote.

Tuttavia, ci sono anche domande da rivolgere alla Chiesa orientale: è interessante notare che il celibato è ancora obbligatorio per i vescovi, mentre il matrimonio è permesso per i sacerdoti, ma i matrimoni sono possibili per un certo numero di giorni in preparazione alla celebrazione dell’Eucaristia È richiesta l’astinenza. Questo regolamento non esprime una tensione tra l’attività liturgico-sacramentale e il sesso coniugale?

Quando, nel corso della repressione sovietica della Chiesa cattolica di rito orientale in Ucraina e nelle aree adiacenti nel 1946 a Leopoli per mezzo di uno pseudo-sinodo organizzato da un partito, queste chiese cattoliche furono forzatamente unite con la Chiesa ortodossa russa, i vescovi rimasero fino al Il martirio nella fedeltà a papa e chiesa. Centinaia di sacerdoti, ora di fronte all’alternativa, rimangono in carica rimanendo in grado di nutrire le loro famiglie o, rimanendo fedeli alla Chiesa e al loro giuramento, si tuffano nella miseria. È facile immaginare quali problemi di coscienza abbiano sofferto questi sacerdoti. Una scelta che avrebbe rimosso il suo celibato.

Il desiderio di unità

La pratica orientale descritta fu introdotta per la prima volta dal Concilio di Costantinopoli nel 691. Le disposizioni corrispondenti erano state emanate sui dettami imperiali, mentre non ottennero l’approvazione di Roma in nessun momento. In effetti, questa fu una rottura con la tradizione apostolica che nessuno dei papi poteva ratificare. Con il consolidamento della frattura tra Oriente e Occidente, sono stati anche creati fatti compiuti a questo proposito.

Mezzo millennio dopo, una nuova situazione sorse in seguito alla riunificazione di vescovi precedentemente separati con la Chiesa dell’Occidente. Se, in queste circostanze, i papi concessero al clero locale la continuazione della loro precedente pratica, fu ripristinato l’interesse superiore dell’unità. Una situazione simile si è verificata ai nostri giorni, quando nel mondo anglicano c’era un desiderio diffuso di unità con i cattolici, che portava al ritorno di intere parrocchie e vescovi alla comunione con Roma. Fu Benedetto XVI che, in considerazione di questa situazione storica, permise il proseguimento dei loro matrimoni per l’ex clero anglicano, che ora cercava anche l’ordinazione sacerdotale. Da ora in poi, solo i candidati pronti per il celibato possono essere ammessi alla consacrazione.

Negli ultimi centocinquanta anni non c’era quasi un papa che non avrebbe enfatizzato la dignità, la bellezza spirituale e la fecondità di seguire questo modo di seguire Gesù. La vera ragione sta nella natura del sacerdozio stesso: il sacerdote, che celebra il sacrificio di Cristo all’altare, lo fa “nella persona di Cristo” e in virtù del sacramento dell’Ordine Santo, che ha ricevuto con l’imposizione delle mani da parte del vescovo. Chi è così esistenzialmente coinvolto nell’opera redentrice di Cristo, se non dovesse anche vivere in “Persona Christi”, assumere la forma di vita del suo padrone?

CARDINALE WALTER BRANDMÜLLER

