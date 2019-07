TERREMOTO IN VATICANO : MANUEL BELLI ,INSEGNANTE DI UN SEMINARIO A BERGAMO,ACCOSTA LA SANTA EUCARESTIA ALL’EROS, SACRILEGIO FUORI OGNI MISURA!!! APOSTATA!!!

Questo è troppo! Questi sono pazzi! E’ una follia! Abbiamo parlato diverse volte delle castronerie sul Sacramento dell’Eucaristia che scrive Andrea Grillo. Ma questa di oggi le supera tutte. FATE GIRARE IN TUTTO IL MONDO QUESTO ARTICOLO! Perché anche le pietre devono sapere dove stanno portando la Chiesa questi scellerati!

Il “teologo” Grillo nel suo blog ha postato un articolo di Manuel Belli, che è insegnante di Teologia Sacramentaria al Seminario di Bergamo ed è anche educatore dei seminaristi della stessa città.

Il titolo dell’ articolo di don Belli è: “Eucaristia. Corpo, pasto ed eros”. Già leggendo il titolo si capisce il programma, e dove vuole andare a parare questo sedicente “teologo”. Il link è questo http://www.cittadellaeditrice.com/munera/nuova-teologia-eucaristica-1-corpo-pasto-e-eros-di-manuel-belli/. Sulla parte del Corpo di Cristo questo energumeno dice: “spesso nella tradizione abbiamo rischiato di porre talmente tanta enfasi sull’idea che quel pane e quel vino non sono più tali ma corpo e sangue di Gesù e sul fatto che i sensi non devono ingannare anche se vedono solo pane e vino che abbiamo rischiato di pensare in modo un po’ magico alla realtà della presenza del corpo di Cristo (…) Noi viviamo di simboli. E il corpo di Gesù non è altro rispetto a un buon pane spezzato”.

Questa è APOSTASIA allo stato puro. Credere nella Presenza Reale è magia? Il Corpo di Cristo non è altro che semplice pane? Questi sono completamente impazziti!

Questi sono i teologi dei miei stivali! E’ grazie a questo tipo di “teologia” che stanno preparando la messa ecumenica! Ma il peggio deve ancora venire. Leggete cosa scrive in merito al “pasto”:

“La messa è un pasto ritualizzato (…) Ma non possiamo dimenticare che a Messa ci sediamo a tavola con altri. Anche la dimensione comunitaria non è di poco conto. La prima cosa che accade partecipando all’eucaristia è che ci si ritrova: la celebrazione inizia proprio con l’atto di radunarsi”. Il Santo Sacrificio di Cristo ridotto ad un “pasto ritualizzato”. Qui non basta neppure il manicomio. Sono imbevuti completamente di luteranesimo. E lo insegnano ai SEMINARISTI!!! Che dovrebbero essere i futuri Sacerdoti! Sono profeti dell’anticristo! Questi HANNO IL MARCHIO DELLA BESTIA!

MA LA COSA PIU’ GRAVE E DIABOLICA ARRIVA QUI ALLA FINE DELL’ARTICOLO di don Belli. Sull’accostamento dell’Eucaristia all’erotismo. Leggete:

“Prendi, questo è il mio corpo” e’ una frase che senza nessuna difficoltà potrebbe essere contestualizzata in quello che un uomo dice alla sua donna o viceversa. Scrive T. Radcliffe: «Vorrei parlare dell’ultima cena e della sessualità. Può sembrare un po’ strano, ma pensateci un momento. Le parole centrali dell’Ultima Cena sono state: “Questo è il mio corpo, offerto per voi”. L’eucarestia, come il sesso, è centrata sul dono del corpo (…)Comprendiamo l’eucarestia alla luce della sessualità e la sessualità alla luce dell’eucarestia.

C’è dunque una componente erotica dell’eucaristia che non deve essere trascurata. Tra due amanti c’è un codice del corpo che eccede l’ordine delle parole”.

Erotismo, sesso, amanti??? Accostare l’Eucaristia a tutto ciò è UNA BESTEMMIA! Ma per chi hanno preso Gesù Cristo??? Questa è PERVERSIONE BELLA E BUONA! E questa gente si compiace delle schifezze che riesce a scrivere! Solo il demonio può avere interesse a divulgare questo tipo di “teologia”. E’ scandaloso che questi villani siano insegnanti di Teologia e per di più educatori di seminari!

Manderemo una mail alla Segreteria di Stato Vaticano e una alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Vi prego di inviare TUTTI la vostra denuncia a questo schifo. INTASIAMO la Posta Elettronica del Vaticano.

Email Segreteria di Stato: vati023@genaff.segstat.va

Email: Congregazione Dottrina della Fede: cdf@cfaith.va

FATE GIRARE QUESTO ARTICOLO SU TUTTI I SITI E I SOCIAL! Tutti i fedeli DEVONO SAPERE che è in atto L’ERESIA DEVASTANTE!