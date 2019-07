BENEDETTO XVI : LA SAMARITANA ASSETATA DI DIO…

Un giorno come tanti altri la Samaritana andò ad attingere acqua al pozzo e vi trovò Gesù, seduto accanto, “stanco del viaggio”, nella calura del mezzogiorno. “Dammi da bere”, le disse (…). La sete di Cristo è una porta di accesso al mistero di Dio, che si è fatto assetato per dissetarci.

Sì, Dio ha sede della nostra fede e del nostro amore.

(…). La donna di Samaria invece rappresenta l’insoddisfazione esistenziale di chi non ha trovato ciò che cerca …Tutto però cambiò per lei quel giorno, grazie al colloquio con il Signore Gesù. (…) Ognuno di noi può immedesimarsi con la donna Samaritana : Gesù ci aspetta per parlare al nostro, al mio cuore. Fermiamoci un momento in silenzio, nella nostra stanza, o in una chiesa, o in un luogo appartato. Ascoltiamo la sua voce che ci dice: “se tu conoscessi il dono di Dio (…)”. Ci aiuti la Vergine Maria a non mancare a questo appuntamento da cui dipende la nostra vera felicità.

BENEDETTO XVI

Omelia

