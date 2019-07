BERGOGLIO SOPPRIME LA FONDAZIONE VOLUTA DA NATUZZA EVOLO…

Il provvedimento è stato attivato dopo il rifiuto a cedere gratuitamente la struttura creata a Paravati per i fedeli

MILETO (CS) – Il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Luigi Renzo, ha firmato il decreto di soppressione canonica della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, ente morale voluto dalla mistica di Paravati Natuzza Evolo, deceduta nel novembre 2009 e per la quale è stata aperta dal Vaticano la causa di beatificazione. La decisione del vescovo fa seguito al rifiuto da parte della Fondazione di modificare lo Statuto secondo alcune richieste provenienti anche dalla Santa Sede. Da ultimo la Fondazione ha rifiutato la richiesta di comodato d’uso alla diocesi dell’edificio di culto completato da anni a Paravati di Mileto ed in attesa di essere consacrato. Il vescovo ha quindi soppresso la Fondazione revocando l’assenso necessario ai fini della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell’ente cui seguirà la comunicazione per la cancellazione dal Registro degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Fonte https://www.quicosenza.it/news/calabria/302188-la-santa-sede-sopprime-la-fondazione-voluta-da-natuzza?fbclid=IwAR2cmeAEN9Z4cWKXWYFrnxDDcX3cL91KZr1ByUq0-vrWZQ1OUzrMmrYgyEA