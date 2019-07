LA PROFEZIA DI PADRE DOMENICO GESU’ MARIA SULL’ESERCITODEGLI ANGELI

Domenico di Gesù Maria, frate carmelitano spagnolo nacque nel 1559 a Calatayud nell’Aragona, quarto di undici figli del notaio Michele Urrosolo, nel 1574 entrò nel convento dei carmelitani dell’Antica Osservanza di Calatayud e qui fece la sua professione religiosa l’8 dicembre 1578. Nel 1589 passava ai carmelitani scalzi, ai quali si legò con i voti a Pastrana il 22 novembre 1590.

Padre Domenico svolse incarichi apostolici a Roma, Monaco di Baviera, Vienna, Praga, Nancy, Bruxelles e Parigi; morì nel 1630 nel castello di Vienna in presenza del re e della sua famiglia. Si tratta di un religioso la cui vita fu talmente piena di processi e miracoli sovrannaturali e mistici, che si potrebbe essere inclini a credere, che i relatori abbiano esagerato o avuto poco giudizio, se non ci fossero stati uomini serissimi a farsi garanti delle cose accadute…

Di animo profetico, leggeva il futuro e scrutava i cuori, esorcizzava i posseduti, guariva malattie e risuscitava morti. Tutti i paesi che visitava divennero testimoni della sua santità e forza di fede: Innanzitutto la sua patria di origine in Aragona, ed in seguito tutta la Spagna, l’Italia, l’Austria, la Baviera, la Lorena ed il Belgio. Fondò conventi a Roma, Palermo, Genova, Firenze e nei territori dell’imperatore cattolico Ferdinando II. Il 16 febbraio del 1630 Domenico di Gesù Maria morì a Vienna. Nel 1676 fu iniziata la sua causa di beatificazione.

Questo frate carmelitano di grande talento ebbe sin dalla sua infanzia un rapporto mistico con gli angeli, soprattutto con il suo angelo custode. Scrive un buon conoscitore delle fonti bibliografiche della vita di questo venerabile carmelitano:

“Suo speciale amico e compagno di preghiera era il suo angelo custode, che gli era apparso diverse volte già nella sua gioventù, lo svegliava di notte per la preghiera e passava poi la maggior parte della notte con lui, in preghiera o parlando affettuosamente di Dio. “Si narra che già da bambino ebbe rapporti con il suo angelo custode come con un compagno di giochi”