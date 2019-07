BENEDETTO XVI CI PARLA DI BEETHOVEN : LA NONA SINFONIA

La IX sinfonia , questo capolavoro imponente che (…) appartiene al patrimonio universale dell’umanità, suscita sempre di nuovo la mia meraviglia: dopo anni di auto-isolamento e di vita ritirata, in cui Beethoven aveva da combattere con difficoltà interne ed esterne che gli procuravano depressione profonda amarezza e minacciavano di soffocare la sua creatività artistica, il compositore ormai totalmente sordo, nell’anno 1824, sorprende il pubblico con una composizione che rompe la forma tradizionale della sinfonia e, nella cooperazione di orchestra, coro e solisti, si eleva ad uno straordinario finale di ottimismo e di gioia. Che cos’è accaduto? Per ascoltatori attenti, la musica stessa lascia intuire qualcosa di ciò che sta alla base di questa esplosione inaspettata di giubilo. Il travolgente sentimento di gioia trasformarlo qui in musica non è qualcosa di leggero e di superficiale: è un sentimento conquistato con fatica, superando il vuoto interno di chi dalla sordità era stato spinto nell’isolamento-le quinte vuote all’inizio del primo movimento e l’irrompere ripetuto di un’atmosfera cupa ne sono l’espressione.

La solitudine silenziosa, però, aveva insegnato a Beethoven un modo nuovo di ascolto che si spingeva ben oltre la semplice capacità di sperimentare nell’immaginazione il suono delle note che si leggono o si scrivono.

Mi si affaccia alla mente, in questo contesto, un’espressione misteriosa del profeta Isaia che, parlando di una vittoria della verità e del diritto, diceva: “Udranno in quel giorno i sordi le parole di un libro (cioè parole solamente scritte); liberati dall’oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno”. Si accenna così ad una percettività che riceve in dono che da Dio ottiene la grazia di una liberazione esterne ed interne. Il Coro e l’orchestra della Radio Bavarese, quando nel 1989 in occasione della “caduta del muro”, eseguendo sotto la guida di Leonard Bernstein la sinfonia appena ascoltata, cambiarono il testo della “Ode alla gioia” in “Libertà, bella scintilla di Dio”, espressero quindi più del semplice sentimento del momento storico: la vera gioia è radicata in quella libertà che, in fondo, solo Dio può donare.

Egli -a volte proprio attraverso periodi di vuoto e di isolamento interni-vuole renderci attenti e capaci di “sentire” la sua presenza silenziosa non sono “sopra la volta stellata”, ma anche nell’intimo del nostro animo. È lì che arde la scintilla dell’amore divino ti può liberarci a ciò che siamo veramente.

BENEDETTO XVI