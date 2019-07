PREGHIERA PER I FIGLI ALLA VERGINE DEL PERPETUO SOCCORSO

Madre mia, soccorri i miei figli!Questa parola sia il gridodel mio cuore fin dall’aurora.O Maria! La tua benedizioneli accompagni, li custodisca, li difenda,li incoraggi, li sostengaovunque e in tutto.Quando prostrati davanti allapresenza del Signore gli offrirannoi loro tributi di lode e preghiera,quando gli presenteranno le loro necessitào imploreranno la sua divina misericordia,Madre mia, soccorri i miei figli!

Quando andranno al lavoro

dove il dovere li chiama,

quando passeranno da un’occupazione all’altra,

in ogni movimento che eseguiranno,

in ogni passo che faranno

e in ogni nuova azione,

Madre mia, soccorri i miei figli!

Quando arriverà la prova

a testare la loro debolissima virtù

e il calice della sofferenza

apparirà davanti ai loro occhi,

quando la Divina Misericordia

vorrà istruirli e purificarli attraverso la sofferenza,

Madre mia, soccorri i miei figli!

Quando l’inferno

scatenato contro di loro

si sforzerà di sedurli

con le attrattive del piacere,

la violenza delle tentazioni

e i cattivi esempi,

Madre mia, soccorri e preserva

da ogni male i miei figli!

Quando cercheranno il rimedio per i loro mali

e la cura per le loro ferite

al Tribunale della riconciliazione e della pace,

Madre mia, soccorri i miei figli!

Quando si accosteranno al Sacro Banchetto

per nutrirsi con il

Pane degli Angeli,

con il Verbo fatto carne per noi

nel tuo grembo purissimo,

Madre mia, benedici i miei figli!

Quando nella notte si disporranno a riposare

per continuare con nuovo fervore

il giorno dopo il loro cammino verso la patria eterna,

Madre mia, benedici i miei figli!

La tua benedizione, Madre mia,

scenda su di loro,

di giorno, di notte,

nella consolazione, nella tristezza,

nel lavoro, nel riposo,

nella salute e nella malattia,

nella vita e nella morte,

e che questa non sia repentina,

e per tutta l’eternità. Così sia.

(Si recitano tre Ave Maria)

TRATTO DA https://it.aleteia.org/2019/06/28/preghiera-per-figli-a-vergine-del-perpetuo-soccorso/

Aleteia | Giu 28, 2019