SAN PATRIZIO E LA PROFEZIA DEL’ANGELO CHE GLI SALVO’ LA VITA

La storia del culto angelico nel nord Europa iberno-sassone è abbastanza enigmatica. D’altro canto la vita dei paesi situati intorno all’Oceano britannico è ricca di enigmi. In queste regioni, i marinai greci hanno visto, per la prima volta, le “notti chiare”. Là, Pytheas ha tracciato le ramificazioni del globo terrestre. Nell’epoca di Cesare, è sulle due rive della Manica che i druidi si trasmettevano i segreti della dottrina pitagorica. E tre secoli più tardi una chiesa fortemente monastica si formò sulle sue rive, la quale non obbediva a Roma ed inquietava i capi della Chiesa per le sue tendenze orientali. Fin da epoca antica, le isole Britanniche inviarono dei pellegrini in terra santa.

La Chiesa celtica irlandese, nella sua parte più originale, formò dei saggi, che provocarono l’ammirazione dei Padri della Chiesa orientale per la purezza e l’eleganza del loro greco. All’epoca di Carlo il Calvo, agitata dall’eresia del platonico Scoto Eriugena, ogni uomo che parlava il greco passava per un “Irlandese”. Ma ad un certo punto la civilizzazione originale del nord celtico era minacciata. In mezzo agli incendi accesi dai Normanni, le abbazie irlandesi crollavano, le biblioteche erano incendiate.

I saggi erranti ne importavano i resti nel regno carolingio, ultimo rifugio della civilizzazione classica in Occidente e teatro della sua nuova rinascita che questa volta e per molto tempo sarà esclusivamente latina. Eccellenti ellenisti, i capi religiosi dell’Irlanda sono stati allo stesso tempo dei conoscitori formidabili della Bibbia.

La lettura e l’esegesi dei libri sacri riempivano gli impegni dei cenobiti di Clonare, di Bangor e di Iona. Sono essi che hanno conservato e coltivato la tradizione biblica per trasferirla sul continente.

Esaminando da più vicino il fondo religioso delle isole Britanniche, tale come noi lo conosciamo verso l’VIII secolo, vi troviamo un fenomeno interessante che pare la spiegazione (almeno parziale) in quello che avrebbe potuto chiamarsi l’orientamento culturale e ecclesiale del mondo iberno-sassone. La spiegazione è la fioritura delle differenti forme e specie dell’angelologia. L’epopea cristiana celtica ed anglo-sassone è infinitamente più ricca in apparizioni angeliche che non lo siano l’epopea merovingia e l’epopea lombarda. Non esiste per così dire una vita di santo irlandese, bretone od anglo-sassone dove non vi sia apparizione di un angelo.

Basta sfogliare le vite dei santi Maclou, Patrizio, Colomba, Fursy ecce cc… Esse sono piene di voli d’angeli, di apparizioni “al di sopra delle tenebre, che coprono la valle terrestre”, in mezzo ai fuochi.

La conversione di San Patrizio

Lo “scongiuro di San Patrizio” si distingue con un sentimento potente dell’Universo, con i suoi astri, nubi, venti, piogge, i suoi spiriti elementari, “forze celesti invisibili”. La vita di questo apostolo dell’Irlanda, nato nella Britannia romana (l’attuale Inghilterra) nel 385 è avventurosa, perché durante la sua prigionia , a sedici anni, nelle mani dei pirati che lo vendettero come schiavo assegnandolo alla guardia di greggi nella stressa Irlanda (dove apprese la lingua celtica locale che poi gli fu indispensabile), egli fu colpito dalla grazia e si convertì. Fuggito in Gallia (sospinto da una voce arcana), dove fu discepolo di san Germano di Auxerre, visitò pure in Italia le comunità monastiche nelle isole del Tirreno (Palmaria, Gorgonia, Capraia, Gallinara); e i suoi maestri consigliarono di ritornare in Irlanda dove egli si recò nel 432, dopo essere stato consacrato vescovo da san Gennaro.

Prima della morte

Poiché aveva ricevuto in Gallia una formazione biblica, questa divenne una caratteristica irlandese, l’apostolo convertì alcuni re indigeni e seppe armonizzare le nuove comunità con le condizioni sociali del luogo e del tempo. L’Irlanda fu l’unico paese dell’Europa occidentale in cui l’evangelizzazione si attuò senza martiri. Pochi anni prima della morte, rimise nelle mani di altri vescovi il governo della Chiesa di Irlanda, ritirandosi in silenzio in Ulidia per prepararsi alla morte, che lo colse il 17 marzo 461. Fu sepolto a Down – Patrick: è stato sempre venerato in tutta l’Irlanda dal secolo VIII, e dal secolo X anche in Inghilterra; mentre è entrato nel calendario Romano solo nel 1632. Pochi santi hanno la popolarità e la fama quasi universale di san Patrizio. Con la sua forza di carattere e la sua grande spiritualità (e naturalmente con i miracoli), non solo convertì il popolo dell’Irlanda, ma contribuì a diffondere la fede in molte altre terre.

Può darsi che un angelo ne sia stato il catalizzatore? Era il quinto secolo quando questo ragazzo di sedici anni, a suo dire sventato e senza religione, venne rapito in Britannia da una ricca famiglia. Fu portato in Irlanda e venduto come schiavo a un capo corsaro, che servì come pastore per sei anni a Mayo. A proposito di questo tempo di vita dura, Patrizio diceva: “Ero solito pregare di continuo, lungo tutto il giorno. La mia fede crebbe e il mio spirito ne venne vivificato. Dicevo più di cento preghiere di giorno e altrettante di notte”.

Il sogno

Fu durante un sogno che una voce angelica diede a Patrizio indicazioni chiare e precise su come fuggire e raggiungere l’Irlanda meridionale. “La tua nave è pronta, ma puoi salirvi”, disse l’angelo. Verissimo! Doveva percorrere duecento miglia per arrivare al mare! Quando però vi giunse, i marinai si rifiutarono di prenderlo a bordo. Pregando in segreto, fece pochi passi, e quelli cambiarono idea. Le indicazioni profetiche date dall’angelo si rivelarono esattissime perché, sebbene la nave fosse pronta, né il raggiungerla, né la disposizione dell’equipaggio nei suoi confronti dipendevano allora da lui ma grazie all’intervento angelico nel sonno che gli fornì preziose indicazioni, il santo riuscì ad imbarcarsi.

