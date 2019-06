QUESTA SEMPLICE PREGHIERA DI SANTA TERESA D’AVILA PUO’ CALMARVI QUANDO AVETE PAURA O SIETE ANSIOSI

La paura è un sentimento comune che tutti noi affrontiamo ogni giorno. Può essere la paura di una presentazione a lavoro o a scuola o quella di perdere la persona amata per una grave malattia. Qualsiasi paura o ansia possiate provare, Dio è lì per alleviare quel peso.Gesù stesso ha detto: “Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero” (Matteo 11, 29-30).

Dio desidera che la nostra vita sia pacifica, e uno dei modi più efficaci per trovare questa pace è invocare il suo aiuto. Dio vuole aiutarci, ma il nostro cuore dev’essere aperto all’assistenza divina.

Santa Teresa d’Avila ha scritto una splendida poesia, da secoli usata come preghiera. Ha un formato semplice, e questo è il motivo per cui molti vi ricorrono nei momenti difficili. Se avete paura di qualcosa o vi sentite ansiosi recitatela, aprendo il vostro cuore a Dio e aggiungendo le vostre parole, invocando l’aiuto divino nel momento in cui ne avete bisogno.

Nulla ti turbi,

nulla ti spaventi.

Tutto passa,

solo Dio non cambia.

La pazienza ottiene tutto.

Chi ha Dio non manca di nulla:

solo Dio basta!

TRATTO https://it.aleteia.org/2019/06/18/preghiera-santa-teresa-davila-per-paura-o-ansia/

Philip Kosloski | Giu 18, 2019