BERGOGLIO E L’AMBIENTE. IL “CONCILIO AMAZZONICO” CI VORRÀ FAR TORNARE ALLA “MADRE TERRA”… MENTRE LA FAMIGLIA UMANA E’ MESSA IN PERICOLO DAL MAGISTERO EQUIVOCO DI QUESTO PONTIFICATO…

Con largo anticipo Bergoglio sta preparando il vero magistero traumatico di questa epoca: “il Concilio Amazzonico”, e le considerazioni allegate non sono altro che l’ouverture: il pensiero in cui il Papa sembra riconoscersi, o perlomeno così ci lascia intendere, è quello che ci vuole far ritornare poveri alla Madre Terra in opposizione alla civiltà occidentale, che essendo fondata su principi capitalistici e necessariamente segno di contraddizione, produce però ricchezza per tutti. Così come l’acqua di Lourdes sarà anche piena di germi, ma fa miracoli.

Ma questo Papa sembra rifiutarsi di credere ai miracoli, crede invece ad alcune “verità scientifiche”, magari quelle che stanno preparando la nuova lotta di classe religiosa tra chi “difende” la terra e chi difende il “cielo”.

Nessun scienziato è riuscito a dimostrare che i ghiacciai si sciolgono solo per immissioni di CO2 e non per altri motivi legati a condizioni solari, pertanto cancellare l’uso del carbone fossile non avrà che scarsissimo effetto sul clima; ma creerà solo maggior povertà ai paesi che lo producono (Brasile soprattutto?).

Queste istanze ambientaliste che dichiarano di preoccuparsi dei nostri figli e nipoti equivalgono, mi pare, alle istanze degli abortisti che vogliono ridurre la popolazione per aver effetti positivi “pro-life”.

In realtà, sempreché siano minimamente vere le affermazioni degli ambientalisti, chi ha creato il maggior inquinamento di CO2 al fine di generare iperproduzione per iperconsumi negli ultimi trent’anni, son stati proprio gli ambientalisti malthusiani che son riusciti a convincere (a fine anni 70) il mondo occidentale e non fare più figli per stare tutti meglio e non inquinare il pianeta.

Riuscendo però a generare l’effetto opposto. Perché, per compensare economicamente il crollo della natalità, abbiamo triplicato i consumi individuali, triplicato le produzioni, ecc. Riferendomi alla ormai sempre più “cosiddetta” Autorità morale, credo che la famiglia umana sia messa in pericolo dal magistero equivoco di questo pontificato, Cioè da Evangelii Gaudium, da Amoris Laetitia, da Laudato Sì, altro che dal problema ambientale.

Amici miei, vi invito a prepararvi sul convegno di Assisi sulla Economia francescana e sul Sinodo amazzonico. Entrambi verranno proposte quale disperato aiuto ai nostri nipoti, ma di fatto saranno invito a non generare affatto figli e nipoti”.

