BLASFEMIA CONTRO LA SANTA VERGINE MARIA : IL CELEBRE QUADRO DEL BOTTICELLI DELL’ANNUNCIAZIONE RESO BLASFEMO DA UN GRUPPETTO DI ATEI PER FARE PUBBLICITA’ AD UNA NOTA PILLOLA ABORTIVA!!!

È lo spot messo a punto da un gruppo di studenti dell’Istituto Giorgi-Woolf di Roma, che ha vinto il premio dell’iniziativa Informiamoci, promossa dalla Società medica italiana per la contraccezione (Smic) e l’associazione culturale Lacelta.

Per comporre il progetto è stato usato il dipinto del Botticelli, l’Annunciazione di Cestello, ma l’angelo, invece di portare alla Vergine l’annuncio della nascita di Gesù, le porta in dono una scatola di XXXX, la pillola dei cinque giorni dopo. Il progetto, chiamato XXX.Usalafamiracoli, è risultato il più votato dalla giuria e ha vinto il premio dell’edizione 2018-2019 di Informiamoci. Ma, sul web non sono mancate le critiche, che hanno etichettato lo spot come blasfemo, dato che usa immagini sacre per veicolare una pillola, che viene considerata abortiva e che va quindi contro i principi di quella religione da cui ha preso l’immagine per la pubblicità.

CERTO E’ ,CARI STUDENTI, CHE IL VOSTRO NON SARA’ UN ROSEO FUTURO! CONVERTITEVI!