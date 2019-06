Benedetto XVI: la profezia degli ultimi Tre Papi tra verità e segreti

Quando apparve Nostra Signora di Garabandal?

A Garabandal (Spagna), nel 1961, 4 bambine videro la Madonna e San Michele Arcangelo.

Le 4 bambine che raccontarono i fatti sono Conchita Gonzalez, Maria Dolores Mazón (Mari Loli), Giacinta e Maria Cruz Gonzalez (Mari Cruz).

Conchita fu la prima ad accorgersi della visione e fu lei ad annotare ciò che accadeva. La Signora del Monte Carmelo di Garabandal invitava alla conversione, alla preghiera e rilevava delle profezie.

Garabandal – profezi dei Tre Papi

Anche se le apparizioni di Garabandal non sono state ancora riconosciute dalla Chiesa, riportiamo -a sostegno- la profezia dei Tre Papi, riferita a ciò che scrisse Conchita, nell’estate del 1961.

Lei dialogava con la madre, Aniceta: “Quando nel paese si seppe la notizia della morte di Papa Giovanni XXIII, le piccole campane della chiesa annunciarono il decesso del Papa con un tono funebre. Conchita si recò in chiesa con sua madre Aniceta e con la Sig.ra Ortiz.

Parlavano tra loro: E’ morto il Papa, disse sua madre.

Rispose Conchita: Ah, il Papa è morto. Allora restano TRE Papi.

Fin qui, nulla di particolare. Tuttavia, ritornate a casa, Aniceta non si sentiva tranquilla e volle conoscere più profondamente i pensieri di sua figlia, che sembrava riservata in presenza della Sig.ra Ortiz.

A casa, da sole, temendo un possibile sbaglio di sua figlia, la madre la interroga: Da dove sai tu che soltanto restano TRE Papi?

Conchita risponde: Dalla Santissima Vergine. In realtà, mi disse che ancora sarebbero venuti QUATTRO Papi, ma lei non teneva in conto uno di essi.

Dice Aniceta: Ma allora, perché non tenere in conto UNO?

Risponde Conchita: Lei non lo ha detto, soltanto mi disse che UNO non lo teneva in conto. Tuttavia mi disse che avrebbe governato la Chiesa per breve tempo”.

Secondo la profezia quel Papa era Giovanni Paolo I, rimasto in carica solo 33 giorni.

Dopo Papa Giovanni XXIII, dunque, i QUATTRO Papi sono: Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

A quanto pare, Conchita specificò: “Mancano TRE Papi e poi viene la fine dei tempi, che non è la fine del mondo”.

Garabandal: la spiegazione di Benedetto XVI

Papa Benedetto XVI, quando era Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede (1981-2005), ebbe a disposizione l’intero dossier sulle vicende di Nostra Signora del Monte Carmelo di Garabandal.

Aveva rilasciato queste dichiarazioni, prima ancora di allora, alludendo ad una nuova era, per tutti i cristiani: “Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto. Diverrà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. Non sarà più in grado di abitare gli edifici che ha costruito in tempi di prosperità. Con il diminuire dei suoi fedeli, perderà anche gran parte dei privilegi sociali”.

“Sarà una Chiesa più spirituale, che non si arrogherà un mandato politico, flirtando ora con la Sinistra e ora con la Destra. Sarà povera e diventerà la Chiesa degli indigenti”.

Che sia questa la “fine dei tempi”, prospettata da Nostra Signora del Monte Carmelo di Garabandal?

Antonella Sanicanti