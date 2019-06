VIGANÒ CONFERMA. IL PAPA SAPEVA DI MCCARRICK DAL 2013, “NON RICORDO” NON È CREDIBILE. UNA DICHIARAZIONE, L’INTERVISTA AL WP…NON POTEVA NON SAPERE….

DICHIARAZIONE DI MONSIGNOR VIGANO’:

“È immensamente triste leggere le risposte di papa Francesco sul caso McCarrick, per non parlare di tutto il resto. Prima, dice di aver già risposto molte volte; secondo, che non sapeva nulla, assolutamente nulla di McCarrick; e in terzo luogo, che si era dimenticato della mia conversazione con lui. In che modo queste affermazioni possono essere affermate e sostenute insieme allo stesso tempo? Tutte queste tre sono menzogne ​​sfacciate.

Primo, per nove lunghi mesi non ha detto una parola sulla mia testimonianza, e si è persino vantato e continua a farlo del suo silenzio, paragonandosi a Gesù. Quindi, o ha parlato o ha taciuto. Quale dei due?

Secondo, tutti conoscevano il comportamento predatorio di McCarrick, dal più giovane seminarista di Newark ai prelati di alto rango in Vaticano.

Terzo, ripeto di fronte a Dio quello che ho affermato nella mia testimonianza dello scorso agosto: il 23 giugno 2013 lo stesso papa Francis mi ha chiesto di McCarrick, e gli ho detto che c’era un enorme dossier sui suoi abusi nella Congregazione dei Vescovi, e che ha corrotto generazioni di seminaristi. Come potrebbe qualcuno, specialmente un papa, dimenticarlo? Se davvero non sapeva nulla fino a quel giorno, come poteva ignorare il mio avvertimento e continuare a fare affidamento su McCarrick come uno dei suoi più stretti consiglieri?

Siamo in un momento veramente oscuro per la Chiesa universale: il Sommo Pontefice ora sta apertamente mentendo al mondo intero per coprire le sue cattive azioni! Ma alla fine uscirà la verità, su McCarrick e tutti gli altri insabbiamenti, come già nel caso del cardinale Wuerl, che anche “non sapeva nulla” e aveva “un vuoto di memoria”.

Esorto tutti i fedeli a pregare con fervore e fare penitenza per papa Francesco che sembra essere nella morsa del “padre delle bugie”. Che il Signore abbia pietà di tutti noi!”

Ed ecco la traduzione dell’intervista al Washington Post:

Nella sua prima estesa intervista da quando ha invitato papa Francesco a dimettersi lo scorso agosto, accusando il pontefice di aver coperto un abusatore sessuale, l’arcivescovo Carlo Maria Viganò ha scritto 8.000 parole in risposta a quasi 40 domande per e-mail con il Washington Post per oltre due mesi. Qui presentiamo quello scambio. Passaggi selezionati contenenti accuse non verificate sono stati rimossi. Altri sono stati leggermente modificati per chiarezza. La conversazione si è svolta in inglese.

VIGANÒ: Grazie per avermi dato la possibilità di rispondere alle vostre domande. L’ho fatto con la massima attenzione possibile e per amore alla Chiesa, che sta attraversando uno dei momenti più turbolenti della sua storia. Le mie risposte dettagliate si trovano dopo ciascuna delle domande, ad eccezione di quelle che riguardano la mia situazione personale, che considero irrilevanti nei confronti dei gravi problemi che la Chiesa deve affrontare.

Domanda: Quali sono i suoi pensieri sull’esito del vertice nella Chiesa di quattro giorni di febbraio sulla Protezione dei minori?

Insieme a molti fedeli cattolici autentici e affettuosi, diaconi, sacerdoti, vescovi e cardinali, stavo pregando intensamente per il successo del vertice di febbraio, e avrei gioito molto se avesse avuto successo. L’iniziativa di convocare tutti i presidenti delle Conferenze episcopali del mondo per un incontro a Roma, una novità nella storia della Chiesa, ha dato a molti la speranza che i gravi problemi che la riguardano fossero finalmente affrontati in modo chiaro.

Purtroppo, quell’iniziativa si è rivelata pura ostentazione, perché non abbiamo visto alcun segno di una genuina disponibilità ad occuparsi delle vere cause della crisi attuale. Infatti, la scelta del Cardinale [Blase] Cupich, [arcivescovo di Chicago,] come [presidente della commissione] dell’evento, da parte di Papa Francesco, è stata di per sé inquietante. Cupich, ricorderai, aveva affermato che concentrarsi sulla crisi degli abusi sessuali era una “tana di coniglio” (un modo dire: un buco troppo piccolo e senza uscita) e che la Chiesa non avrebbe dovuto entrarvi, e che Papa Francesco aveva un “programma più ampio” e aveva bisogno di “andare avanti con altre cose”, come “parlare dell’ambiente e proteggere i migranti”. Questo, dall’uomo scelto dal papa per affrontare la crisi! I commenti di Cupich hanno creato pubblicità negativa, e alla fine si è scusato per averli fatti, ma solo dopo che l’ accusa che l’intervista era stata modificata ingiustamente si è rivelata infondata. Non vedo alcuna prova che si sia impegnato a ripulire il caos e ad portare alla luce coperture.

Anche le conferenze stampa durante il vertice sono state scoraggianti.Giornaliste, soprattutto alcune donne coraggiose di grande esperienza e professionalità, comprese alcune provenienti dai media laici, hanno cercato invano di ottenere risposte che avrebbero potuto offrire un minimo di credibilità al vertice. Per citare solo un esempio, l’arcivescovo [Charles] Scicluna, colto di sorpresa con una domanda sull’insabbiamento del papa nel caso scandaloso del vescovo argentino Gustavo Zanchetta – “Come possiamo credere che questa sia in realtà l’ultima volta che sentiremo “niente più insabbiamenti” quando, in fin dei conti, papa Francesco ha coperto qualcuno in Argentina che aveva pornografia gay che coinvolgeva minori? – ha pronunciato queste parole imbarazzanti: “Riguardo al caso, non sono, non sono, non sono, sai, non sono autorizzato…..”. La risposta inetta di Scicluna ha dato l’impressione che avesse bisogno di essere autorizzato – ci si può chiedere da chi – per dire la verità! Il direttore dell’ufficio stampa vaticano ad interim Alessandro Gisotti intervenne rapidamente per assicurare ai giornalisti che un’indagine era stata avviata, e che una volta conclusa sarebbero stati informati dei risultati. Ci si può perdonare di chiedersi se i risultati di un’indagine onesta e approfondita saranno davvero divulgati, e in modo tempestivo. Gisotti aggiunse che non erano consentite domande su casi specifici. C’è una certa ironia: Questo scambio è avvenuto mentre Cupich e Scicluna discutevano di quella che loro stessi chiamavano trasparenza.

Un problema particolarmente serio è che il vertice si è concentrato esclusivamente sull’abuso di minori. Questi crimini sono davvero i più raccapriccianti, ma le recenti crisi negli Stati Uniti, in Cile, in Argentina, in Honduras e altrove hanno a che fare soprattutto con abusi commessi contro giovani adulti, inclusi seminaristi, non solo, e soprattutto, contro minori . In effetti, come la mia risposta alla domanda VIII qui sotto chiarisce, se il problema dell’omosessualità nel sacerdozio fosse onestamente riconosciuto e adeguatamente affrontato, il problema dell’abuso sessuale sarebbe molto meno grave.

Vede qualche segno che il Vaticano, sotto la guida di Papa Francesco, stia adottando misure adeguate per affrontare i gravi problemi degli abusi? In caso contrario, cosa manca?

I segni che vedo sono davvero inquietanti. Non solo papa Francesco non fa quasi nulla per punire chi ha commesso abusi, non fa assolutamente nulla per denunciare e assicurare alla giustizia coloro che hanno, per decenni, facilitato e nascosto i violentatori. Solo per citare un esempio: il cardinale Wuerl, che ha coperto gli abusi di McCarrick e altri per decenni, e le cui menzogne ​​ripetute e sfacciate sono state rese chiare a tutti coloro che hanno prestato attenzione (per coloro che non hanno prestato attenzione, vedi washingtonpost .com / opinioni / cardinale-wuerl-sapeva-di-theodore-mccarrick-e-ha-mentito-di-esso), ho dovuto dimettersi disonorevolmente a causa dell’indignazione popolare. Eppure, accettando le sue dimissioni, papa Francesco lo ha elogiato per la sua “nobiltà”. Quale credibilità può avere il papa dopo questo tipo di dichiarazioni?

A febbraio, l’ex cardinale Theodore McCarrick è stato dimesso dallo stato clericale. Qual è la sua valutazione di questa punizione? E cosa pensa del modo in cui la Congregazione per la Dottrina della fede ha trattato il caso McCarrick nei mesi successivi alla sua testimonianza? Infine, pensa che la sua testimonianza abbia avuto effetti concreti (positivi o negativi)?

La riduzione allo stato laicale di McCarrick è stata, per quanto si può dire, una giusta punizione, ma non c’è alcuna ragione legittima per cui non sia stata imposta più di cinque anni prima, e dopo un giusto processo con una procedura giudiziaria. Coloro che hanno l’autorità di agire (cioè Papa Francesco) sapevano tutto quello che dovevano sapere dal giugno 2013. Eppure la mia testimonianza dell’agosto scorso ha quasi certamente accelerato questa punizione, che ha spostato l’attenzione pubblica su McCarrick e lontano da coloro che da tempo conoscevano i suoi crimini e hanno tratto vantaggio dal suo clientelismo. Anche dopo la pubblicazione della dichiarazione su McCarrick da parte del Cardinale [Timothy] Dolan il 20 giugno 2018, c’era molto tempo per un processo, ma sarebbe stato troppo dannoso per molti membri di spicco della Curia e naturalmente per lo stesso Papa Francesco. Così, invece di una vera e propria procedura giudiziaria, dopo più di sette mesi di silenzio totale, è stata scelta deliberatamente una procedura amministrativa. È difficile evitare di concludere che i tempi sono stati concepiti per manipolare l’opinione pubblica. Condannare McCarrick come capro espiatorio con una punizione esemplare – era la prima volta nella storia della Chiesa che un cardinale veniva ridotto allo stato laicale – avrebbe sostenuto la narrazione che Papa Francesco era fermamente determinato a lottare contro gli abusi sessuali del clero.

Secondo una dichiarazione rilasciata dalla Sala Stampa della Santa Sede il 16 febbraio 2019, McCarrick è stato giudicato colpevole dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) di “adescamento nel sacramento della confessione e peccati contro il sesto comandamento” con minori e adulti, con “il fattore aggravante dell’abuso di potere”. La pena inflitta è la laicizzazione, che papa Francesco conferma come “definitiva”. In questo modo McCarrick, che si è sempre dichiarato innocente, è stato privato di ogni possibilità di impugnare la sentenza. Dov’è il giusto processo? È così che si fa giustizia in Vaticano?

Inoltre, avendo reso definitiva la sentenza, il Papa ha reso impossibile condurre ulteriori indagini, che avrebbero potuto rivelare chi in Curia e altrove conosceva gli abusi di McCarrick, quando lo hanno saputo, e chi lo ha aiutato ad essere nominato arcivescovo di Washington e infine cardinale. Si noti, tra l’altro, che i documenti di questo caso, la cui pubblicazione era stata promessa, non sono mai stati prodotti.

Il punto fondamentale è questo: Papa Francesco sta deliberatamente nascondendo le prove su McCarrick.

Lo ripeto con fermezza davanti a Dio: Papa Francesco ha saputo di McCarrick da me domenica 23 giugno 2013, 40 minuti prima dell’Angelus. Gli ho detto degli abusi di McCarrick dopo che lo stesso Papa, di propria iniziativa, mi ha chiesto di McCarrick.

Ma consideriamo la dimensione spirituale di gran lunga più importante, che è stata completamente assente da qualsiasi dichiarazione su McCarrick o da qualsiasi conferenza stampa al vertice. Lo scopo principale delle sanzioni nell’ordine canonico è il pentimento e la conversione: “Suprema ratio est salus animarum” (la legge suprema è la salvezza delle anime). Credo, quindi, che la semplice “riduzione allo stato laicale” sia del tutto inadeguata, perché non fornisce un rimedio e non esprime la preoccupazione per lo scopo più importante della punizione, cioè la salvezza dell’anima di McCarrick.

Infatti, a meno che non sia accompagnata da altre misure, una semplice laicizzazione potrebbe essere considerata un’espressione di disprezzo per lo Stato laico. L’idea che un prelato che si comporta male è punito con l’essere “ridotto” allo stato laico è una specie di clericalismo. Come sostiene il professor Scott Hahn, essa mina il significato della chiamata universale alla santità.

Credo, e non sono l’unico, che la pena della scomunica – da cui può essere assolto in qualsiasi momento – dovrebbe essere imposta anche a McCarrick. Come farmaco adeguatamente dosato, avrebbe dovuto essere imposto per indurre McCarrick ad assumersi la responsabilità dei suoi peccati, a pentirsi, a riconciliarsi con Dio, e quindi a salvare la sua anima.

Separatamente, ci sono state tensioni tra la Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti e la Santa Sede. Lo scorso novembre, i vescovi statunitensi si preparavano a votare su misure per ritenere i vescovi forse più responsabili nella loro supervisione dei casi di abuso. Il Vaticano ha interrotto questo voto. Ha qualche riflessione su questo intervento, se fosse appropriato e perché sarebbe potuto avvenire? Come valuterebbe le azioni del nunzio?

Se non si fossero verificate interferenze, l’incontro di novembre dell’USCCB avrebbe indubbiamente esaminato i problemi della corruzione episcopale, delle coperture episcopali e della menzogna, i misfatti sessuali dell’episcopato, sia con minori che con adulti, ognuno dei quali avrebbe intollerabilmente coinvolto e messo in imbarazzo la Santa Sede. La proibizione era ingiustificata di per sé, ma era causata dal panico. I vescovi americani stavano esercitando i loro legittimi doveri e responsabilità, e ci si chiede come un papa che chieda la “sinodalità” possa compiere una tale interferenza.

Dopo che lei ha rilasciato la sua testimonianza, papa Francesco ha fatto molteplici riferimenti agli “attacchi del diavolo” – osservazioni che molti hanno interpretato come un riferimento a lei stesso. Come ci si sente ad essere citati in questo modo dal suo pontefice?

Nel Vangelo leggiamo: “Un discepolo non è al di sopra del suo maestro, né un servitore al di sopra del suo padrone; è sufficiente che il discepolo sia come il suo maestro e il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato il padrone di casa Beelzebul, quanto più diranno male di quelli della sua famiglia “(Mt.10: 24-25). Sono il servo del mio padrone.

C’è stata una notevole mancanza di smentite da parte del Vaticano riguardo ai dettagli della sua testimonianza, e Papa Francesco deve ancora rispondere. Come interpreta questo silenzio?

Nessuno ha plausibilmente negato i fatti che ho detto nella mia testimonianza originale perché nessuno può negare la verità. I cardinali e gli arcivescovi che ho nominato non vogliono essere sorpresi a mentire, e a quanto pare pensano di essere così potenti da essere intoccabili se solo stanno zitti e si nascondono. La vera domanda è: perché i giornalisti gliela fanno passare liscia?

Non solo le mie testimonianze non sono state negate, ma alcuni dei fatti in esse contenuti sono stati confermati in modo indipendente. Per citare solo due esempi, la lettera dell’ [allora arcivescovo Leonardo] Sandri al [sacerdote di New York] padre [Bonifacio] Ramsey ha confermato la mia affermazione che i funzionari vaticani sapevano delle accuse di McCarrick già nel 2000, e il cardinale [Marc] Ouellet, nella sua lettera aperta a me, mi ha confermato che mi ha detto di persona e poi ha messo per iscritto le restrizioni imposte da Papa Benedetto a McCarrick.

Per quanto riguarda Papa Francesco, la sua risposta alla mia testimonianza è stata:“Non dirò una sola parola su questo”. Avrebbe detto questo se sapeva che la mia testimonianza era falsa? Non è, piuttosto, esattamente ciò che dice la persona che sa ma non vuole ammettere che la testimonianza è vera? Non è quello che voi americani chiamate “appellarsi al quinto emendamento”? Rispondendo come ha fatto, il Papa ammette essenzialmente di non voler essere trasparente. Eppure, i fatti rimangono. McCarrick è stato un amico personale di Francesco per decenni prima di essere eletto papa. Francesco sapeva dei suoi crimini, ma lo ha riabilitato, lo ha reso il suo inviato personale e consigliere di fiducia, e ha nominato vescovi e cardinali che sono ben noti protettori di McCarrick. Eppure non dirà una sola parola su questo. È sorprendente che molti abbiano interpretato la risposta del Papa come una manifestazione di disprezzo sia per le vittime che per coloro che vogliono che l’occultamento finisca? Ironicamente, tuttavia, il persistente silenzio del Papa, che è diventato sempre più assordante, alla fine testimonia la verità della mia testimonianza.

Si potrebbe far notare, per prendere un caso analogo, che Theodore McCarrick è stato e rimane totalmente libero di parlare su qualsiasi argomento a qualsiasi pubblico durante l’intera vicenda. L’unico motivo per non parlare è che, così facendo, si renderebbe peggio di quanto non lo sia già. Per una questione di temperamento umano, né McCarrick né Papa Francesco hanno una reputazione di uomini di poche parole.

È immensamente triste leggere le risposte di papa Francesco sul caso McCarrick, per non parlare di tutto il resto. In primo luogo dice che ha già risposto molte volte; in secondo luogo, che non sapeva nulla, assolutamente nulla di McCarrick, e in terzo luogo, che si è dimenticato della mia conversazione con lui. Come possono queste affermazioni essere affermate e sostenute insieme allo stesso tempo? Tutte e tre sono menzogne palesi.

In primo luogo, per nove lunghi mesi non ha detto una parola sulla mia testimonianza, e si è anche vantato e continua a farlo sul suo silenzio, paragonandosi a Gesù. Così, o parla o sta in silenzio. Che cos’è?

In secondo luogo, tutti conoscevano il comportamento predatorio di McCarrick per tutta la vita, dal più giovane seminarista di Newark ai prelati di più alto rango in Vaticano.

Terzo, ripeto davanti a Dio quello che ho detto nella mia testimonianza dell’agosto scorso: Il 23 giugno 2013 lo stesso papa Francesco mi ha chiesto di McCarrick, e gli ho detto che c’era un enorme dossier sui suoi abusi presso la Congregazione dei vescovi, e che ha corrotto generazioni di seminaristi. Come si può dimenticare tutto questo, soprattutto un papa? Se davvero non sapeva nulla fino a quel giorno, come poteva ignorare il mio avvertimento e continuare a fare affidamento su McCarrick come uno dei suoi consiglieri più vicini?

Siamo in un momento davvero oscuro per la Chiesa universale: Il Sommo Pontefice ora mente palesemente a tutto il mondo per coprire le sue azioni malvagie! Ma alla fine verrà fuori la verità, su McCarrick e tutti gli altri insabbiamenti, come già avviene nel caso del cardinale Wuerl, che anche lui“non sapeva nulla” e aveva “un vuoto di memoria”.

Nella sua lettera di ottobre, il cardinale Ouellet la ritrasse come motivata dall’amarezza per la sua stessa carriera. È vero? Come risponderebbe a questo?

Posso solo chiedere alle persone imparziali di esaminare le decisioni che hanno segnato la mia carriera per vedere se sanno di ambizioso carrierismo e desiderio di promozione. Allo stesso modo, le persone imparziali potrebbero chiedere chi ha un vantaggio dal lasciare cadere la testimonianza di Viganò sulla base di una motivazione sconveniente?

Permettetemi di ripeterlo ancora una volta. Sono un uomo anziano, e apparirò di fronte al Buon Giudice prima che passi molto tempo. Il mio silenzio mi renderebbe complice degli abusatori e porterebbe a ancora più vittime. So di essere motivato da queste preoccupazioni e Dio lo sa. Non posso preoccuparmi di ciò che gli altri pensano della mia motivazione.

In ogni caso, la mia motivazione non è il punto e le domande al riguardo sono una distrazione. La domanda veramente importante è se la mia testimonianza è vera. La difendo e sollecito le indagini affinché i fatti possano apparire. Sfortunatamente, coloro che contestano le mie motivazioni non hanno voluto condurre indagini aperte e approfondite.

Nel complesso, come ritiene che i media abbiano riferito la storia della sua testimonianza? Ritiene che gli organi di informazione siano stati disposti a indagare senza pregiudizi sulle accuse che ha mosso?

Sono rattristato dal fatto che i maggiori mezzi di informazione non insistano sul fatto che papa Francesco e altri prelati rispondano alle mie accuse, e immagino che non sarebbero stati così timidi se il papa in questione fosse stato Giovanni Paolo II o Benedetto XVI. È difficile evitare di concludere che questi media sono riluttanti a farlo perché apprezzano l’approccio più liberale di papa Francesco nei confronti delle questioni di dottrina e disciplina della Chiesa, e non vogliono mettere a repentaglio la sua agenda. Tuttavia, ciò di cui stiamo parlando qui sono crimini molto gravi, che spesso coinvolgono minori e accuse di insabbiamento. Con poche eccezioni, relative a organi periferici, i media non hanno affrontato il “crimine dietro il crimine” e non hanno posto le ovvie domande alle persone ovvie: dove sono gli archivi con documenti relativi alle affermazioni di Viganò? Chi ha accesso e autorità per pubblicare i documenti? Chi li ha effettivamente esaminati e quando? Cosa hanno trovato o non riescono a trovare? Quali sforzi sono stati fatti per verificarli e da chi? Chi sta coordinando le indagini su McCarrick? I protetti di McCarrick, Cupich e Tobin, sono stati inclusi nelle indagini … se no, perché no? Questo è solo l’inizio.

In breve, i giornalisti dovrebbero scavare per i fatti, intervistare le vittime, seguire i percorsi di denaro e di promozione e scoprire le reti corrotte. Ci sono così tanti casi da seguire. Solo per citarne uno: avete letto il recente libro di Martha Alegria Reichmann, sui misfatti del cardinale Maradiaga, scelto da papa Francesco come consigliere di fiducia, in realtà il capo del consiglio del C-9 (per un’intervista con l’autore , vedi http://www.ncregister.com/daily-news/author-accuses-honduras-cardinal-of- betrayal-and-cover-up-in-new-book)? Avete pensato di intervistarla? Di indagare sulle sue affermazioni? Di chiedere un colloquio con Maradiaga per chiedergli conto di tutte le accuse che sono state mosse contro di lui? Di chiedere a papa Francesco perché ha scelto un uomo così come suo consigliere?

La sua testimonianza chiarisce che lei ritiene che l’omosessualità – e la mancata risposta del Vaticano – sia una parte fondamentale del problema attuale della Chiesa nell’affrontare gli abusi. Può spiegare, con la massima chiarezza possibile, come l’omosessualità, a suo avviso, è correlata all’abuso?

Manteniamo due campi distinti: (1) reati di abuso sessuale e (2) copertura criminale dei crimini di abuso sessuale. Nella maggior parte dei casi nella Chiesa di oggi, entrambi hanno una componente omosessuale – di solito minimizzata – che è la chiave della crisi.

Per quanto riguarda il primo, gli uomini eterosessuali ovviamente non scelgono i ragazzi e i giovani come partner delle loro preferenze sessuali, e circa l’80% delle vittime sono maschi, la maggior parte dei quali sono maschi post-pubescenti. Le statistiche provenienti da molti paesi diversi per quanto riguarda gli abusi sessuali commessi dal clero non lasciano dubbi. Per quanto orribili siano i casi di abuso da parte di veri pedofili, la percentuale è molto più piccola. Non sono i pedofili, ma preti gay che predano ragazzi post-puberali che hanno mandato in bancarotta le diocesi statunitensi. Uno degli studi più recenti e attendibili, “Abusi sessuali del clero in relazione ai preti omosessuali”, è stato compiuto da padre Paul Sullins, Ph.D., del Ruth Institute (per un’intervista con Sullins e un link a questo rapporto e altri studi, vedi http://www.ncregister.com/daily-news/is-catholic-clergy-sex-abuse- related -to-omosessuali-sacerdoti). Nel suo sommario, lo studio Sullins riporta, tra le altre cose, quanto segue:

“La percentuale di uomini omosessuali nel sacerdozio è aumentata da due volte quella della popolazione generale negli anni ’50 a otto volte quella generale negli anni ’80. Questa tendenza è fortemente correlata all’aumento degli abusi sessuali su minori “.

“Le stime di questi risultati prevedono che, se la proporzione di preti omosessuali fosse rimasta agli anni ’50, almeno 12.000 bambini in meno, per lo più maschi, avrebbero subito abusi”.

La preponderanza di questi casi di abuso è schiacciante. Non credo che nessuno possa contestarlo. Che l’omosessualità sia una delle cause principali della crisi degli abusi sessuali è stata anche affermata dal papa emerito Benedetto, nel suo recente saggio “La Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali” (vedi http://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-of -Benedetto-xvi-la-chiesa-e-il-scandalo-of-sexual-l’abuso-59639). Dalla sua lunga esperienza come Prefetto della CDF, ricorda come “in vari seminari sono stati istituiti gruppi omosessuali, che hanno agito più o meno apertamente e significativamente cambiato il clima nei seminari”.

Date le prove schiaccianti, è sconvolgente che la parola “omosessualità” non sia apparsa una volta, in nessuno dei recenti documenti ufficiali della Santa Sede, compresi i due Sinodi sulla famiglia, quello sui giovani, e al recente Vertice lo scorso febbraio.

Per quanto riguarda il secondo campo, la “mafia omosessuale” tra i vescovi è legata non da un’intimità sessuale condivisa, ma da un interesse comune a proteggersi e a favorirsi reciprocamente professionalmente e a sabotare tutti gli sforzi di riforma. Nel suo già citato saggio, papa emerito Benedetto ha osservato che un’indagine sui seminari in Vaticano, compreso il problema delle cricche omosessuali, “non ha portato nuove informazioni, apparentemente perché i vari poteri hanno unito le forze per nascondere la vera situazione”, e la sua osservazione presta credibilità alla mia testimonianza che una potente rete di prelati ha coperto per decenni gli abusi. C’è un solo vescovo attivo negli Stati Uniti che ammette di essere attivamente omosessuale? Ovviamente no. Il loro lavoro è costituzionalmente clandestino.

Il suo soggiorno negli Stati Uniti ha avuto un impatto sulla sua visione dell’omosessualità? Le sue posizioni si sono in qualche modo irrigidite trascorrendo del tempo in un paese con una sottocultura molto forte e definita di conservatorismo/tradizionalismo ecclesiastico?

La mia permanenza negli Stati Uniti e la presenza di una “sottocultura molto forte e definita di conservatorismo/tradizionalismo della chiesa”, come lei dice, non ha assolutamente nulla a che fare con il mio punto di vista sull’omosessualità. La mia opinione è stata e rimarrà sempre fedele all’insegnamento perenne della Chiesa cattolica, che è opportunamente sintetizzato nel Catechismo: “Basandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta atti omosessuali come atti di grave depravazione, la tradizione ha sempre dichiarato che” gli atti omosessuali sono intrinsecamente disordinati “. Sono contrari alla legge naturale” (CCC, 2357). Il Catechismo prosegue dicendo che l’inclinazione a impegnarsi in tali atti (piuttosto che le persone stesse, che non dovrebbero essere definite da questa inclinazione) è “oggettivamente disordinata” e “costituisce per la maggior parte di loro una prova”. La Chiesa non risponde condannandoli. Al contrario, lei insegna: “Devono essere trattati con rispetto, compassione e sensibilità”. (CCC, 2358). Il Catechismo insiste sul fatto che coloro che sperimentano questa inclinazione sono, come tutti gli altri, chiamati alla castità. Questo è un bellissimo insegnamento, perché la Chiesa afferma la dignità di coloro che sperimentano l’attrazione omosessuale proprio affermando che coltivando la virtù, possono raggiungere la libertà interiore e, con l’aiuto dell’amicizia genuina, della preghiera e della grazia sacramentale, “risolutamente avvicinarsi alla perfezione cristiana “(CCC, 2359).

Il Vaticano in ottobre ha promesso la propria indagine negli archivi sul caso McCarrick. I risultati di tale indagine non sono ancora stati resi pubblici. Ma se e una volta che lo saranno, cosa pensa che sarà rivelato?

Fino a questa data, non ci sono indicazioni secondo cui un’inchiesta del genere sia mai iniziata. So per certo che i risultati di un’indagine onesta sarebbero disastrosi per il papato attuale, e anche chi è responsabile dell’avvio del lavoro lo sa. Posso solo concludere che l’assicurazione di un’appropriata indagine archivistica era una promessa vuota.

Anche se il Vaticano non ha reso note i propri risultati sul caso McCarrick, alcuni storici della Chiesa ritengono che i dettagli di come McCarrick è stato protetto – una volta rivelati – potrebbero danneggiare la reputazione di Benedetto XVI e, ancora di più, di San Giovanni Paolo II. Ritiene che Benedetto XVI o Giovanni Paolo II avrebbero potuto fare di più per gestire correttamente McCarrick?

Desidero sinceramente che tutti i documenti, se non sono già stati distrutti, vengano resi noti. È del tutto possibile che ciò nuocerebbe alla reputazione di Benedetto XVI e di San Giovanni Paolo II, ma non è una buona ragione per non cercare la verità. Benedetto XVI e Giovanni Paolo II sono esseri umani e potrebbero aver commesso degli errori. Se lo facessero, vorremmo saperlo. Perché dovrebbero rimanere nascosti? Tutti possiamo imparare dai nostri errori.,Io stesso rimpiango di non aver parlato pubblicamente prima. Come ho già detto, avevo davvero sperato contro ogni speranza che la Chiesa potesse riformarsi dall’interno. Ma quando è divenuto chiaro che il successore di Pietro in persona era uno di quelli che coprivano i crimini, non ho avuto dubbi che il Signore mi stesse chiamando a parlare, come ho fatto e continuerò a fare.

Pensa che ci sia un rischio di scisma nella Chiesa americana?

Uno scisma è la più terribile afflizione che la Chiesa, il corpo di Cristo, possa sopportare, e come insegna la storia della Chiesa, può avere conseguenze durature. Dovremmo pregare che una simile catastrofe non accada mai più su di lei. Uno scisma formale (che implica la reciproca scomunica dei vescovi validamente ordinati e il conseguente riallineamento dei laici) sembra al momento improbabile. Tuttavia, esiste già uno scisma di fatto basato sull’accettazione o il rifiuto della rivoluzione sessuale. E c’è il rischio di uno scisma formale, che potrebbe essere provocato da un atto di grottesca irresponsabilità papale (per esempio, se dovesse rispondere ai Dubia ignorati da lungo tempo circa l’insegnamento di Amoris Laetitia in un modo contrario al precedente insegnamento della Chiesa).

All’indomani della pubblicazine della sua testimonianza, si è sentito in alcuni momenti come il leader spirituale di un movimento ribelle? E se sì, come lo gestisce? Che si senta o meno in un ruolo di leadership, come descriverebbe questo movimento – in termini di dimensioni e portata geografica?

Gesù è l’unico leader della Chiesa. È il capo della Chiesa, che è il Suo corpo. Tutti noi, incluso il papa, abbiamo un solo Signore. Per quanto riguarda il mio ruolo, come cristiano e vescovo ho il dovere di testimoniare la verità senza timore, e come Timoteo “di predicare il Vangelo in stagione e fuori stagione” (2 Timoteo 4: 2). Nessun papa può dispensare da quel dovere, e se un uomo lo realizza fedelmente, non può essere ribelle se non in un senso onorevole. Disonorevolmente ribelli sono quelli che presumono di rompere o cambiare la tradizione perenne della Chiesa.

A seguito del rilascio della sua testimonianza, come ha cambiato la sua vita l’ampiezza di quelle azioni? Quanto è libero di vivere la vita a suo piacimento?

(nessuna risposta)

Se potesse ripercorrere gli eventi, chiederebbe comunque le dimissioni di Papa Francesco? Crede che aver chiesto le dimissioni del Papa abbia distolto l’attenzione dal suo messaggio?

Ho fatto il meglio che potevo con la mia testimonianza, e il Signore non chiede altro. Resto vicino a quella testimonianza. Tuttavia, sono tutt’altro che perfetto, e posso vedere, a posteriori, come certi punti avrebbero potuto essere meglio enunciati. Vedo che sarebbe stato meglio affrontare la questione che poni nel modo seguente, partendo da un punto che ho incluso nella mia terza testimonianza:

“Sto chiedendo, anzi sinceramente implorando, che il Santo Padre faccia fronte agli impegni che lui stesso ha assunto assumendo il suo ufficio come successore di Pietro. Si è assunto la missione di confermare i suoi fratelli e guidare tutte le anime nel seguire Cristo, nel combattimento spirituale, insieme la via della croce. Ammetta i suoi errori, si penta, dimostra la sua volontà di seguire il mandato dato a Pietro e, una volta convertito, conferma i suoi fratelli (Lc 22,32)”. Avrei fatto notare che san Pietro stesso rinnegò Cristo tre volte, ma poi pianse amaramente e si pentì. Allora avrei detto quello che dico ora: possa papa Francesco imitare San Pietro! Ma se papa Francesco si rifiuta di ammettere i suoi errori e non chiede perdono potendo così eseguire il mandato che ha ricevuto da Cristo, dovrebbe dimettersi.

Come ci si sente a seguire da lontano questi importanti sviluppi della Chiesa – la riduzione allo stato laicale di McCarrick, il summit degli abusi? La rattrista, in un certo senso, di essere lontano dalla Chiesa Cattolica in questo momento critico?

I miei sentimenti, in una questione di questa gravità, non hanno alcuna conseguenza. Ho parlato di ciò che credevo fosse necessario parlare, per evitare che le falsità rimanessero non affrontate e danneggiassero la mia anima e le anime degli altri.

E’ in grado di dichiarare il paese, o anche il continente, dove si trova in questo momento?

(nessuna risposta)

Quante persone sanno dove lei si trova? Con quante persone ha contatti personali quotidiani?

(nessuna risposta)

Può fornire una descrizione della tua vita quotidiana?

Rispondo a questa domanda con riluttanza, perché questo pone l’attenzione su di me piuttosto che su ciò che è importante.

La mia vita non è cambiata molto. Naturalmente, devo stare più attento a chi incontro e a cosa dico, ma sono stato benedetto da una famiglia numerosa e da molti amici che mi hanno sostenuto. Li vedo regolarmente e la loro vicinanza è per me fonte di grande consolazione.

Forse il più grande cambiamento dopo la mia prima testimonianza è l’incredibile effusione di sostegno che ricevo quotidianamente da tutto il mondo. Ci sono migliaia di cattolici che pregano per me, e con me per la conversione di Papa Francesco e per la guarigione della Chiesa.

Nel complesso, molto poco è cambiato. Faccio quello che ho fatto per tutta la vita: da quando sono stato ordinato sacerdote cerco di servire il popolo di Dio, in obbedienza, ovunque mi sia stato chiesto di andare. Sono solo una persona semplice che cerca di fare del suo meglio, e ho avuto la fortuna di ricevere ottimi esempi da sacerdoti santi e devoti durante tutta la mia vita.

Dice la Messa?

Mi perdoni per essere sorpreso da questa domanda, ma … perché non dovrei dire messa? Stiamo parlando del Bread of Life! Certamente celebro la Messa, ogni giorno, come ogni altro sacerdote in regola.

Prega per il Papa?

Non ho mai smesso di pregare per il Papa; non lo farò mai.

Crede che la sua sicurezza sia in pericolo e, se sì, perché? Ha ricevuto delle vere e proprie minacce?

(nessuna risposta)

Quali precauzioni prende per proteggersi?

(nessuna risposta)

Dal rilascio della sua testimonianza, è stato contattato dalla Santa Sede? In caso affermativo, cosa hanno detto?

A parte la lettera aperta del cardinale Ouellet, alla quale ho già risposto, nessuno mi ha contattato per nulla.

Sa di essere indagato canonicamente? Se sì, per quali accuse? In ogni caso, si “arrenderebbe” alle autorità vaticane?

Come ho detto, non c’è nulla di cui io sia a conoscenza. Non sarebbe sorprendente se l’informatore venisse indagato, invece dei prelati che coprono gli abusi?

Purtroppo, una percentuale allarmante di persone subisce abusi all’inizio della loro vita, quando sono più vulnerabili. Nella sua testimonianza, era chiaro che lei provava empatia per le vittime e sentiva una grande responsabilità personale di agire. È mai stato lei stesso testimone di abusi? Oppure è mai stato vittima di abusi?

Non sono mai stato vittima di abusi o di violenza personale, grazie a Dio. Ma qualsiasi essere umano decente, vittima o no, si immedesima e desidera aiutare le vittime.

Cosa l’ha convinta a presentare la sua testimonianza? Qual è stata la “goccia finale”?

Ho già risposto a questo sopra e nelle mie precedenti testimonianze.

E’ in contatto con i suoi cari? Se sì, cosa ne pensano delle sue azioni?

(nessuna risposta)

Si sente solo?

Io non lo sono. Il Signore è il mio compagno costante.

Si rese conto, quando ha pubblicato questa testimonianza, che la sua vita sarebbe cambiata così drasticamente? Come si è sentito in quei giorni di fine agosto 2018, quando stava per attraversare il Rubicone?

La mia coscienza è sempre stata chiara su questo: la verità ci rende liberi.

Quando ha deciso di agire, è stato ispirato da San Tommaso Moro, o da qualche altra figura storica?

Sono stato ispirato dal beato Cardinale Newman che ha detto: “se sarò obbligato a portare la religione in un brindisi dopo cena, berrò al Papa, anzi scusate ancora, prima alla Coscienza e poi al Papa”, e da Saint John Fisher, l’unico vescovo della Chiesa cattolica in Inghilterra che non si piegò a Enrico VIII. Queste sue parole sono così appropriate per il nostro tempo: “La luce del buon esempio si spegne in coloro che devono brillare come luminari del mondo intero, come torri di avvistamento e fari sulle montagne. Nessuna luce, ahimè! viene da loro, ma dall’orrida oscurità e dalla pestilenza del male, con cui innumerevoli anime stanno cadendo in rovina. “(Beato John Fisher, del Rev. T. E. Bridgett, Londra (1888), 435)

E’ stato riconosciuto in pubblico? In caso affermativo, qual è stata la reazione e qual’è stata la sua reazione?

(nessuna risposta)

Quando esce, è travestito?

(nessuna risposta)

Pensa che ad un certo punto sarà in grado di condurre di nuovo una vita “normale”? Cosa dovrebbe accadere prima che ciò sia possibile?

La mia vita è abbastanza normale, grazie per averlo chiesto.

Pensa che ci potrebbe mai essere una riconciliazione con Francesco? Spera in una riconciliazione?

La premessa della sua domanda è errata. Non sto combattendo contro papa Francesco, né l’ho offeso. Ho semplicemente detto la verità. Papa Francesco ha bisogno di riconciliarsi con Dio, e l’intera Chiesa, dal momento che ha coperto McCarrick, rifiuta di ammetterlo, e ora sta coprendo molte altre persone. Sono grato al Signore perché mi ha protetto dall’avere sentimenti di rabbia o risentimento nei confronti di papa Francesco, o qualsiasi desiderio di vendetta. Prego per la sua conversione ogni giorno. Niente mi renderebbe più felice che Papa Francesco riconoscesse e finisse le coperture e confermasse i suoi fratelli nella fede.

Come guarda ai suoi molti anni di servizio nella Chiesa? Avrebbe voluto pronunciarsi prima? E sente di aver sbagliato a dedicare la sua vita a quell’istituzione?

Ho servito la Santa Sede per 43 anni con grande gioia e piena dedizione, con soddisfazione spirituale e umana. Ovviamente con i miei molti limiti, ma confidando nei miei superiori che sono sempre stati bravi e hanno apprezzato la mia collaborazione. A volte accettavo missioni rischiose, come quelle in Iraq, Kuwait e Nigeria. Ho avuto eccellenti relazioni con superiori, colleghi e collaboratori laici. Il cardinale Bertone, dopo essere stato nominato Segretario di Stato, ha trovato un modo per sbarazzarsi di me perché ho rifiutato di approvare candidati indegni che stava spingendo perché diventassero vescovi: mi ha offerto la posizione di Segretario Generale del Governatorato. Non era certamente una promozione, ma ho accettato volentieri.

Non vi sono motivi per cui dovrei pentirmi di aver servito la Santa Sede. Ho sempre cercato di seguire la volontà di Dio attraverso l’obbedienza. Non ho mai chiesto una promozione e non mi pento di aver rifiutato la proposta di papa Benedetto, che mi ha offerto una posizione di cardinale in Curia. Coloro che hanno pianificato la mia partenza da Roma hanno pensato che si sarebbero sbarazzati di me. Non sapevano che il Signore li stava usando per mettermi nelle condizioni di parlare dello scandalo di McCarrick.

Nella sua testimonianza, lei ha fornito molti dettagli, ma non c’era documentazione aggiuntiva – che si sarebbe rivelata utile per corroborare la sua testimonianza. Ha i documenti e le lettere a cui fa riferimento nella sua testimonianza. E, ha qualche documentazione aggiuntiva che mostrerebbe la conoscenza preesistente del Vaticano sul comportamento di McCarrick? Se è in possesso di tali documenti, può per favore condividerli con noi, in quanto sarebbero incommensurabilmente utili.

Non è ancora giunto il momento per me di rilasciare nulla. Vi suggerisco di chiedere a papa Francesco e ai presuli che ho nominato nella mia testimonianza di rilasciare la documentazione pertinente, alcuni dei quali è abbastanza incriminante, supponendo che non l’abbiano ancora distrutta.

Nello specifico, ha la lettera che ha scritto al cardinale Parolin chiedendo se le sanzioni imposte a McCarrick da Papa Benedetto XVI fossero ancora in vigore? In caso affermativo, potrebbe per favore condividerla con noi?

Si veda la domanda precedente.

In conclusione, desidero sottolineare che l’attuale crisi non è una lotta di potere tra progressisti e conservatori, tra sinistra e destra. Né si tratta in primo luogo del cattivo comportamento sessuale del clero o della prevalenza di omosessuali attivi nel clero, sebbene questi gravi problemi, perenni nella Chiesa, siano particolarmente gravi ora. La crisi riguarda il fatto che una “mafia” corrotta ha preso il controllo di molte istituzioni della Chiesa, dall’alto verso il basso, e sta sfruttando la Chiesa e i fedeli per i propri scopi immorali. Come ho notato sopra, questa coalizione non è legata da un’intimità sessuale condivisa, ma da un interesse comune a proteggersi e favorire reciprocamente l’avanzamento professionale e a sabotare ogni sforzo per una riforma verso la corruzione sessuale. Eppure i membri di questa alleanza, e coloro che temono la sua ira, sono gli unici con l’autorità di correggere il problema attraverso adeguate procedure giudiziarie, l’imposizione della disciplina e la riaffermazione di un sano insegnamento.

Ciò sta causando una paralisi istituzionale che è immensamente demoralizzante per i fedeli. Ciò detto, non dovremmo essere né del tutto sorpresi né eccessivamente disturbati da questo stato di cose disperato, data la costante presenza dello Spirito Santo e la promessa di Cristo di tornare di nuovo e stabilire il suo regno definitivo. Concludo citando un passaggio che fa riflettere dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che sembra stare verificandosi nella nostra epoca:

“Prima della seconda venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso un processo finale che scuoterà la fede di molti credenti. La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra rivelerà il “Mistero di iniquità” sotto forma di un inganno religioso che offre agli uomini un’apparente soluzione ai loro problemi al prezzo dell’apostasia dalla verità. (CCC, 675)”.

+ Carlo Maria Viganò Arcivescovo di Ulpiana Nunzio Apostolico

2 maggio 2019 Festa di S. Atanasio Vescovo e dottore della Chiesa

dal blog Stilum Curiae