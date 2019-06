JAMES MARTIN SEMPRE PIÙ CONTRO LA VERA E SANA DOTTRINA DELLA CHIESA !!!

3 giugno 2019 ( LifeSiteNews ) – All’incirca nello stesso periodo il vescovo Thomas Tobin ha inviato un tweet – ora ascoltato in tutto il mondo – avvertendo i cattolici contro la partecipazione agli eventi LGBT “Pride” durante il cosiddetto “Pride Month”, filo-LGBT . James Martin, SJ ha inviato il suo tweet ai suoi “amici LGBTQ” che implicavano che Dio li ha creati “gay” perché sono “meravigliosamente fatti”.

E mentre la difesa dell’insegnamento della Chiesa da parte di Tobin ha provocato una tempesta di critiche e accuse di odio , p. L’asserzione implicita di Martin secondo cui Dio rende le persone omosessuali del tutto virtualmente incontrastate.

“A tutti i miei molti amici LGBTQ, cattolici e non, Happy Month Pride Month”, ha detto Martin . “Sii orgoglioso della tua dignità data da Dio, dei doni che Dio ti ha dato, del tuo posto nel mondo e dei tuoi numerosi contributi alla chiesa. Poiché tu sei “fatto meravigliosamente” da Dio (Sal 139). ”

James Martin, SJ✔@JamesMartinSJTo all my many #LGBTQ friends, Catholic and otherwise: Happy #PrideMonth Be proud of your God-given dignity, of the gifts God has given you, of your place in the world, and of your many contributions to the church. For you are “wonderfully made” by God (Ps 139). #PrideMonth2019

Esattamente un anno fa, il sacerdote gesuita ha postato un tweet simile il cui messaggio è chiaramente antitetico al recente avvertimento del vescovo Tobin sulla partecipazione agli eventi “Pride”.

“I cattolici non devono stare attenti al mese dell’orgoglio di giugno. È un modo per le persone LGBT di essere fieri di essere amati figli di Dio “, ha scritto Martin.

James Martin, SJ✔@JamesMartinSJCatholics need not be wary of June’s #PrideMonth It’s a way for LGBT people to be proud that they are beloved children of God, they have families who love them as they are, and they have a right to be treated with “respect, compassion and sensitivity” after years of persecution.

Il vescovo Tobin aveva twittato prima dell’alba di giugno, “Un promemoria per cui i cattolici non dovrebbero sostenere o partecipare agli eventi del” mese dell’orgoglio “LGBTQ svoltisi a giugno. Promuovono una cultura e incoraggiano attività contrarie alla fede e alla morale cattolica. Sono particolarmente dannosi per i bambini. ”

Bishop Thomas Tobin@ThomasJTobin1A reminder that Catholics should not support or attend LGBTQ “Pride Month” events held in June. They promote a culture and encourage activities that are contrary to Catholic faith and morals. They are especially harmful for children.

Sono state pubblicate 88.000 risposte, per lo più negative, al tweet del vescovo Tobin, che definisce i suoi commenti “disgustosi”, accusandolo di essere un “ipocrita pieno di odio” e di diffondere “pensieri velenosi”.

Una protesta pro-LGBT è stata anche rapidamente organizzata per la domenica sera fuori dalla Cattedrale di San Pietro e Paolo, della diocesi di Providence, programmata in concomitanza con una messa serale. L’evento avrebbe attratto oltre un centinaio di partecipanti, tra cui drag queen e alcuni vestiti in abiti destinati a deridere la Chiesa cattolica .

Il tweet del vescovo Tobin è stato “rapportato”, un termine che descrive un tweet che ha ricevuto molte più “repliche” di “Mi piace”. In questo momento, il tweet del vescovo Tobin ha raccolto 88.000 “risposte” e 24.000 “mi piace”, quasi il 350% disparità.

Allo stesso tempo, p. Il tweet di Martin ha ricevuto circa 1.300 “Risposte” e 30.000 “Mi Piace”, un rapporto positivo di quasi il 2.500%.

Il track record di Martin LGBT

