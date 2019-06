BENEDETTO XVI : L’ UMANITÀ HA BISOGNO DI UN PROFONDO RINNOVAMENTO CULTURALE …

-Come Lei ha più volte affermato,l’odierna cultura risente fortemente sia di una visione dominata dal relativismo e dal soggettivismo, sia di metodi e atteggiamenti talora superficiali e perfino banali, che danneggiano la serietà della ricerca e della riflessione e, di conseguenza, anche del dialogo, del confronto e della comunicazione interpersonale. Santità, la preoccupante emergenza educativa che caratterizza il contesto odierno assume una rilevanza del tutto particolare se messa in parallelo con la profonda crisi dei valori diffusa in tutto il mondo. Qual è il suo pensiero in tal proposito? Cosa fare per sopprimere alla carenza di punti di riferimento? Qual è il compito degli adulti nei confronti delle nuove generazioni?

– Oggi un ostacolo particolarmente insidioso all’opera educativa è costituito dalla massiccia presenza, nella nostra società e cultura, di cui il relativismo che, non riconoscendo nulla come definitivo, lascia come ultima misura solo il proprio io con le sue voglie, e sotto l’apparenza di libertà diventa per ciascuno una prigione.

Dentro a un tale orizzonte relativistico non è possibile, quindi, una vera educazione senza la luce della verità; prima poi ogni persona è infatti condannata a dubitare della bontà della sua stessa vita e dei rapporti che la costituiscono, della validità del suo impegno per costruire con gli altri qualcosa in comune .

È chiaro dunque che non soltanto dobbiamo cercare di superare il relativismo nel nostro lavoro di formazione delle persone, ma siamo anche chiamati a contrastare il suo predominio nella società e nella cultura. L’umanità ha bisogno di un profondo rinnovamento culturale; ha bisogno di riscoprire quei valori che costituiscono il solido fondamento su cui costruire un futuro migliore per tutti. Le situazioni di crisi, che attualmente sta traversando-siano esse di carattere economico, alimentare, ambientale o sociale-, sono, in fondo, anche crisi morali collegate tra di loro. Esse obbligano a riprogettare il comune cammino degli uomini. Obbligano, in particolare, a un modo di vivere improntato alla sobrietà e alla solidarietà, con nuove regole nuove forme di impegno, puntando con fiducia e coraggio sulle esperienze positive compiute e rigettando con decisione e quelle negative. Solo così l’attuale crisi diventa occasione di discernimento e di nuova progettualità.

L’educazione è necessità primordiale. In effetti non basta una formazione tecnica e scientifica per fare delle nuove generazioni uomini e donne responsabili nella loro famiglia e a tutti i livelli della società. Occorre pertanto privilegiare un’educazione ai valori umani e morali, che permetterà a ogni giovane di conquistare fiducia in se stesso, di sperare nel futuro.

È un modo particolarmente importante per lottare contro la disperazione che può abitare il cuore dei giovani ed essere all’origine di numerosi atti di violenza, individuali e collettivi. Ogni uomo, ogni società, ha bisogno di una cultura aperta alla dimensione antropologica, morale e spirituale dell’esistenza.

La profonda crisi economica, diffusa in tutto il mondo, con le cause che ne sono all’origine, hanno evidenziato l’esigenza di un investimento più deciso e coraggioso nel campo del sapere e dell’educazione, quale via per rispondere alle numerose sfide aperte e per preparare le giovani generazioni a costruire un futuro migliore.

Ed ecco allora che si avverte la necessità di creare nell’ambito educativo legami di pensiero, insegnare a con lavorare tra discipline diverse e ad imparare gli uni dagli altri. Dinanzi ai profondi mutamenti in atto, sempre più urgente è poi la necessità di appellarsi ai valori fondamentali da trasmettere, come indispensabile patrimonio, alle giovani generazioni e, pertanto, di interrogarsi su quali siano tali valori.

La presente stagione è marcata da un’incertezza sui valori, evidente nella fatica di tanti adulti a tener fede all’impegni assunti.

Ciò è indice di una crisi culturale spirituale altrettanto seria di quella economica.

Sarebbe illusorio-questo vorrei sottolinearlo-pensare di contrastare l’una, ignorando l’altra. Per questa ragione, esorto tutti a riflettere sui presupposti di una vita buona e significativa, che fondano quella autorevolezza che sola educa e ritorna alle vere fonti dei valori.

Appare urgente e necessario ricreare le condizioni essenziali di una reale capacità di approfondimento nello studio e nella ricerca, perché ragionevolmente si dialoghi ed efficacemente ci si confronti sulle diverse problematiche, nella prospettiva di una crescita comune e di una formazione che promuova l’uomo nella sua integralità e completezza.

Alla carenza di punti di riferimento ideali e morali, che penalizza particolarmente la convivenza civile e soprattutto la formazione delle giovani generazioni, deve corrispondere un’offerta ideale pratica di valori e di verità,di ragioni forti di vita e di speranza, che possa e debba interessare tutti, soprattutto i giovani.

BENEDETTO XVI

