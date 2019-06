Cardinal Müller: Non confondere la fede con l’ideologia “neo-marxista”

L’ex capo della Congregazione per la Dottrina della Fede chiede in un’intervista chiare parole da papa Francesco e una pausa di silenzio su questioni di fede.

L’occasione è la recente accusa di importanti cattolici che accusano papa Francesco di eresia [ Free World reported ].

L’accusa di eresia non è condivisa dal cardinale Müller… “Tutta la malizia delle parole sull’opposizione al Papa viene dalle menti e dalla schietta volontà degli ideologi di condurre la Chiesa all’abisso. Cos’altro c’è dietro la cinica lode per le dimissioni di Papa Benedetto XVI? e lo slogan accattivante di coloro che dicono: Ora tocca a noi e ora stiamo spingendo quelli della chiesa che sono fedeli a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. in piedi”, ha detto il cardinale Müller.

Attraverso la politicizzazione della fede, in cui Papa Francesco fu complice, la chiesa è caduta in una delle peggiori crisi della sua storia.

La Chiesa “non sopravviverà se si trasformerà in una ONG religioso-politica e relativizza o abbandona completamente la sua fede e la dottrina morale rivelate da Cristo. L’auto-secolarizzazione, che dura da più di 50 anni, non salva la chiesa dall’abisso, ma la avvicina sempre di più. “

“Se l’adattamento al declino della moralità è speso come un processo sinodale, allora presto non si riconoscerà più la chiesa. Solo che non sarà diverso, non lo sarà più, almeno nelle regioni in cui i falsi profeti hanno dato il tono “, ha continuato Müller.

La Chiesa può salvarsi solo proclamando la fede e non predicando la politica.

“Il problema è che i criteri teologici di ortodossia ed eresia, cioè la credenza secondo la divulgazione o la falsa credenza secondo la propria opinione, è stato sostituito dal regime ideologico e potere politico da parte del destro integralista conservatore-tradizionalista contro frenatori il pioniere della sinistra liberale-modernista-cosmopolita in utopia. «

https://www.freiewelt.net/nachricht/kardinal-mueller-glauben-nicht-mit-neomarxistischer-ideologie-verwechseln-10078025/?fbclid=IwAR2qkhZEUwOKJz00dH46_9tkyggHtRspQGgxzvgPdTINqIeiu45D6KOFtB8