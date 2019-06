MONSIGNOR GEORG GANSWEIN loda Maria come “Mediatrice di tutte le grazie”, e dice che i cristiani devono “rivolgersi” a lei.

6 giugno 2019 ( LifeSiteNews ) – Il 26 maggio si è svolta a Roma una processione inequivocabilmente bella e solenne con una statua della Madonna degli Apostoli, presieduta dall’arcivescovo Georg Gänswein, prefetto della Casa pontificia e segretario personale di Papa Benedetto XVI. Dopo l’elaborazione della sua festa patronale con una grande statua della Madonna al santuario Santa Maria Regina degli Apostoli a Montagnola – la Regina degli Apostoli – l’arcivescovo Gänswein ha incoraggiato i fedeli a venerare Maria come “Mediatrice di tutte le grazie”.

LifeSiteNews ha ricevuto una descrizione di questa bella processione che è stata condotta sotto la pioggia e la successiva accoglienza di Maria mentre veniva trasportata nella chiesa stessa. I petali di rosa sono stati mostrati quando è entrata.

L’arcivescovo Gänswein, su richiesta di LifeSiteNews, ha condiviso una trascrizione della sua omelia.

L’arcivescovo Gänswein ha spiegato perché la Chiesa cattolica dà il titolo alla Madonna “Regina degli Apostoli”. Ha notato che il titolo Queen implica che qualcuno “è sopra tutti gli altri”. “Ma come si può dire che Maria è superiore a tutti gli apostoli?” Chiese il presule tedesco. Per questo, bisogna prima capire le specifiche “caratteristiche dell’Apostolo”. Oltre a molti discepoli, aggiunse, Gesù scelse alcuni uomini che formò e poi “li mandò a predicare il Vangelo; Apostolo significa essere “inviato”. “

“È chiaro”, continuò Gänswein, “che uno sarà tanto più un apostolo quanto più uno sarà unito a Cristo” e farà conoscere agli altri la Buona Novella. Per lui Cristo era “il primo apostolo, l’apostolo del padre”. Anche se, alla fine, i suoi discepoli abbandonarono Gesù e “apparentemente fallì”, secondo l’arcivescovo Gänswein, Nostro Signore era ancora l’apostolo della fede, ” perché in Lui si deve trovare l’unione con Dio e il raggiungimento delle anime per la loro salvezza “, e in modo perfetto.

Paragonando questa unione perfetta con l’unione della Madonna con Cristo, il presule tedesco ha affermato che “la Madonna è unita a Cristo nel modo più vicino perché è sua Madre; un legame più forte della maternità non è concepibile. “Accanto a questo legame fisico, ha aggiunto, c’è anche un” perfetto legame spirituale “. Gänswein ha sottolineato che la Scrittura dice ripetutamente che Maria” ascoltava le parole di Gesù e meditava su di esse. Cioè, la Madonna ha vissuto profondamente i misteri di suo Figlio. ”

L’arcivescovo Gänswein ha delineato il ruolo cruciale della Madonna nella storia della salvezza quando ha affermato: “ha collaborato al sacrificio sulla croce che è la fonte della nostra salvezza. Maria è Mediatrice di tutte le grazie: la salvezza viene da Dio, ma per le mani di Maria. ”

” Maria è la Regina degli Apostoli “, concluse,” perché è unita a Cristo in modo eccezionale e perché è la Mediatrice di tutte grazie. “

Chiedendo inoltre come la Madonna sta ora “esercitando la sua regalità di servizio e amore”, l’arcivescovo ha detto che lo fa “sorvegliando noi, i suoi figli; i bambini che si rivolgono a lei in preghiera, “chiedendole protezione materna, forse” dopo aver perso la via, oppressi dal dolore o dall’angoscia dalle vicissitudini tristi e travagliate della vita “.

“Nell’oscurità della nostra esistenza”, ha aggiunto, “ci rivolgiamo a Maria affidandoci alla sua intercessione materna, perché possa ottenere da suo Figlio tutte le grazie e la misericordia necessarie” di cui abbiamo bisogno nel nostro pellegrinaggio “sulle strade del mondo.”

Noi cattolici ci rivolgiamo fiduciosi “a colui che detiene il mondo e tiene il destino dell’universo nelle sue mani: alla Vergine Maria”, ha spiegato l’arcivescovo Gänswein. Per secoli, è stata chiamata in Litania come Regina degli Apostoli, “ma anche come Regina dei Patriarchi, Profeti, Martiri, Confessori, Vergini, di tutti i santi e le famiglie”.

“Queste antiche invocazioni e preghiere ci aiutano a capire che la Vergine, come nostra Madre, è quella accanto a suo Figlio Gesù nella gloria del Cielo, che è con noi nella nostra vita quotidiana, sempre, giorno per giorno”. Così, ha detto l’arcivescovo Gänswein, questo titolo di Nostra Signora è un “titolo di fiducia, di gioia e di amore”. Lei che ha “in mano, in parte, il destino del mondo” è “buona, ci ama e ci aiuta nelle nostre difficoltà “.

Le parole del presule tedesco ricordano a tutti i cattolici l’importante ruolo della Madre di Dio nelle loro vite, specialmente nelle loro vite spirituali. “La devozione alla Madonna è un elemento importante della vita spirituale”, ha detto. “Maria non mancherà di intercedere per noi davanti a suo Figlio”. Da lei, possiamo imparare a “imitare la fede, essere pienamente disponibili nell’amore e dare un generoso benvenuto a Gesù”. “Impariamo a vivere” da lei . Maria, Regina degli Apostoli, “è la Regina del Cielo vicina a Dio, ma è anche la madre vicina a ciascuno di noi, che ci ama e ascolta la nostra voce”.

Le parole dell’arcivescovo Gänswein sono un benvenuto promemoria tra i tumulti del mondo e la crisi all’interno della Chiesa che i cattolici hanno sempre una madre celeste a cui rivolgersi. Nostra Signora, Aiuto dei Cristiani, prega per noi!