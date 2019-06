SAN NORBERTO DI XANTEN , FORSE NON TUTTI SANNO CHE …

Norbert di Xanten

Non è mai diventato un santo nazionale – non c’è da stupirsi, perché Norbert di Xanten (1080 / 5-1134) era ovunque. Come sindaco, il nobile Norberto conduceva una vita privilegiata con abbondanti redditi e bassi obblighi. Nel maggio del 1115, tuttavia, Norbert improvvisamente prese una direzione completamente diversa: rinunciò alle sue proprietà, rinunciò alle sue funzioni e si trasferì come predicatore itinerante in Europa. Norberto emulava ideali apostolici e voleva rinnovare la chiesa in questo senso. Mentre la popolazione semplice ascoltava con entusiasmo i suoi sermoni, la chiesa era sospettosa di questo stile di vita instabile: era meglio sistemarsi. Così Norberto divenne il fondatore dell’ordine contro la sua volontà e chiamò in causa la rigida comunità dei premonstratensi. Nel 1126, Norbert, con grande sorpresa dei suoi confratelli, accettò l’elezione a vescovo di Magdeburgo. Credeva di poter ora riformare un intero vescovato con questo passo. I suoi ex compagni, tuttavia, lo vedevano come una ricaduta nel suo stile di vita precedente e lo accusavano di entusiasmo. Molti si allontanarono da lui delusi. Come un controverso vescovo, creò soprattutto le basi per l’ulteriore missione tra gli slavi al confine con la sua diocesi. Norberto morì il 6 giugno 1134 a Magdeburgo e fu canonizzato nel 1582.

fonte:katholisch.de

Uno dei santi patroni delle partorienti è un tedesco, ancorché proveniente da una regione oggi appartenente all’Olanda. Fu arcivescovo di Magdeburgo, capoluogo della Sassonia-Anhalt, sulle rive dell’Elba ad una cinquantina di chilometri a nord-ovest della città di Lutero. Si tratta di San Norberto, l’“illustre del Nord”, nato nel 1085 . Morto nel 1134 nella città sassone, venne traslato poi nel 1627 nella chiesa del cenobio dei Canonici Premostratensi a Strahow nella città di Praga. Sulla scia gregoriana egli fu un grande riformatore e fondò un Ordine religioso nuovo a Premontré in Francia, da cui la denominazione di premostratense. Norberto si meritò, fra l’altro, lo splendido attributo di “angelo della pace”. La ricorrenza liturgica rimane quasi dovunque il 6 giugno, il dies natalis.

Il suo patronato nel riguardi delle donne durante il parto potrebbe risalire ad un secondo parto che lo riguarda e dal quale egli iniziò una nuova vita, dopo i primi trent’anni passati senza avvertire particolari preoccupazioni morali né entusiasmi religiosi. Vuole infatti la leggenda che la sua conversione sostanziale, in quanto già sacerdote, sia avvenuta in modo simile a quella di San Paolo sulla via di Damasco. Colpito nel mezzo di un furioso temporale da un fulmine che stava per ucciderlo, Norberto cadde a terra, accecato ed assordato, mentre il cavallo, sul quale viaggiava, fuggiva terrorizzato. Pensando che il tutto fosse voce e mano di Dio, egli abbandonò i precedenti intrighi nella corte imperiale. Si fece monaco benedettino e intraprese un cammino intensamente religioso e fertile, andando a predicare in Germania, Belgio e Francia nonché agendo da indefesso pacificatore in un tempo di gravi lotte politiche e civili.

Norberto diventava in sostanza un predicatore ambulante o Wanderprediger, cioè uno di quegli uomini che avevano scelto di aderire totalmente a Cristo, peregrinando per le varie regioni per insegnare, con l’esempio e con la parola, una via spirituale nuova di distacco dalle vanità del mondo. Fondato l’Ordine, cui sopra si è accennato, che proponeva la regola di Sant’Agostino (354-430) unita ai motivi benedettini del lavoro e della contemplazione, si attivò per la sua diffusione. Lui ed i suoi compagni e compagne, che vivevano, sia pure separati, nello stesso complesso monastico, andavano però incontro a qualche rischio di errori dogmatici e morali. Fu perciò intenso il lavoro di correzione da parte di Norberto e il suo sforzo notevole nell’ottenere il riconoscimento papale.

Indicato a Speyer, quasi casualmente, arcivescovo di Magdeburgo e confermato tale dal papa Onorio II, il santo intraprese una vivace opera di evangelizzazione dei Wendi, popolazione pagana delle regioni orientali della Germania. Nello stesso tempo esercitò fino alla morte un proficuo impegno pastorale, inserendosi altresì come efficace mediatore tra l’imperatore Lotario e il nuovo papa Innocenzo II al fine di superare i gravi contrasti insorti circa il problema delle investiture degli uffici ecclesiastici.



Autore: Mario Benatti

————————————————————————————————————————————

Un uomo apparentemente buono, ossia l’anticristo, acquisterà grande potere satanico. L’azione malefica si verificherà nella festa di un grande santo, quello che quando venne chiamato da Dio cadde da cavallo e la sua vita fu trasformata.

da profezie di ANGUERA