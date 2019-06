ARCIVESCOVO GANSWEIN: LA CHIESA NON DEVE PIU’ ADATTARSI ALLO “SPIRITO DEL TEMPO”, MA TORNARE AD ANNUNCIARE IL SUO MESSAGGIO DI SALVEZZA

Chiesa e stato sono a un “crocevia”.

I cristiani devono riconquistare la loro posizione più forte e più coraggiosa nella società, questa la richiesta dell’arcivescovo Georg Gänswein. Bisogna che la Chiesa manifesti meno adattamento allo spirito dei tempi, e maggior concentrazione sulla missione di salvezza – e qua l’arcivescovo fa riferimento a Benedetto XVI.

L’arcivescovo Georg Gänswein (62) ritiene che lo stato e la Chiesa cattolica si trovino ad un “crocevia” sul tema della comprensione della dignità umana. In contrasto con la fase di fondazione della Repubblica federale oggi, la chiesa e lo stato parlano di qualcos’altro quando citano l’articolo 1 della Legge fondamentale, secondo cui la dignità dell’uomo è inviolabile….

“Bisogna prendere posizione forte e coraggiosa”

Gänswein ha invitato i cristiani a riprendere la loro posizione più forte e più coraggiosa. Dovrebbero trovare la via per tornare alla loro missione di salvezza. Sebbene le chiese abbiano fatto grandi cose nel loro lavoro caritatevole, la chiesa non deve diventare ancora più caritatevole o adattata allo spirito del tempo; piuttosto, si tratta di annunciare il messaggio di vita eterna, ha detto l’arcivescovo.

L’arcivescovo di Friburgo Stephan Burger ha dichiarato che il “progetto europeo di pace” dell’UE è oggi esposto a massicci attacchi e deve essere difeso dai nazionalisti. Il fatto che in Germania ci sia pace, libertà e prosperità è anche dovuto alla costituzione della Repubblica federale, ha detto Burger. Pertanto, è stato utile, con “quale compassione indivisa” la gente ha celebrato la fine di maggio, il 70 ° anniversario della Legge fondamentale .

Tra gli ospiti della manifestazione figurano il presidente della Corte federale di giustizia (BGH), Bettina Limperg, il giudice della Corte costituzionale federale e la Corte federale di giustizia, nonché i rappresentanti della Procura federale e gli avvocati presso la Corte federale di giustizia. Il foyer ecumenico organizza eventi su questioni legali, politiche, filosofiche e teologiche circa quattro volte l’anno. Il clou del lavoro è la reception annuale. Il foyer viene finanziato in consultazione con la Conferenza episcopale cattolica tedesca e la Chiesa evangelica in Germania (EKD) dall’Arcivescovado di Friburgo e dalla Badische Landeskirche.

(CBA