PUBBLICATA LA NUOVA BIBBIA PER LGBT SECONDO GLI EDITORI ESSERE OMOSESSUALE NON E’ PECCATO!!! SIAMO DAVVERO ALLA FINE DEI TEMPI …

Una nuova bibbia conosciuta come “Queen James” (Queen James) è stata recentemente lanciata con l’intenzione, secondo i suoi redattori, di risolvere l’ambiguità interpretativa rispetto all’omosessualità.

Secondo gli editori, la violazione dei diritti dei gay, arriva quasi sempre con la convinzione che la Bibbia dice che l’omosessualità è un peccato .

Secondo gli editori di questa bibbia, l’omosessualità è stata menzionata per la prima volta nelle traduzioni inglesi della Bibbia nel Nuovo standard riveduto nel 1946. Si dice che, prima di questo, non c’è menzione o riferimento all’omosessualità in nessuna altra traduzione della Bibbia in inglese.

La regina JamesTratta degli otto versi più citati della Bibbia, che interpretano l’omosessualità come un peccato. Gli editori sostengono che la Bibbia non condanna l’omosessualità.

Questa bibbia è sotto un manto di anonimato . Non è noto chi siano stati gli ” studiosi” a farlo. La proprietà del nome di dominio del sito Web è nascosta e il libro non è registrato nella Library of Congress.

La reazione nei commenti su Amazon.com è già iniziata. Alcuni cristiani hanno espresso la loro opposizione a questa reinterpretazione della Bibbia .

In questo modo, la “Bibbia della regina James” annuncia che corregge alcuni passaggi che a loro parere portano alla discriminazione con i membri del collettivo LGBT,e vuole diventare un riferimento per quelle persone di questo gruppo che si considerano credenti, quindi hanno una Bibbia che si adatta al loro modo di pensare e favorevole alla pratica del loro orientamento sessuale.

fonte AcontecerCristiano.Net