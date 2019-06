BENEDETTO XVI : LA FECONDAZIONE IN VITRO E L’ELIMINAZIONE VOLONTARIA DI EMBRIONI…

-molte donne, afflitta da problemi di infertilità, desiderano ardentemente avere un figlio, ricorrendo a tecniche mediche, con le quali raggiungere il loro obiettivo. Santità qual è la dottrina cattolica sulla “fecondazione in vitro” finalizzata alla procreazione umana?

-Il fatto che la fecondazione in vitro comporti assai frequentemente l’eliminazione volontaria di embrioni è già stato rilevato dall’istruzione DONUM VITAE.

Alcuni pensavano che ciò fosse dovuto a una tecnica ancora parzialmente imperfetta . L’esperienza successiva ha dimostrato invece che tutte le tecniche di fecondazione in vitro si svolgono di fatto come se l’embrione umano fosse un semplice ammasso di cellule che vengono usate, selezionate scartate.

È vero che circa un terzo delle donne che ricorrono alla procreazione artificiale giunge ad avere un bambino. Occorre tuttavia rilevare che, considerando il rapporto tra il numero totale di embrioni prodotti e di quelli effettivamente nati, il numero di embrioni sacrificati è altissimo.

Queste perdite sono accettate dagli specialisti delle tecniche di fecondazione in vitro come prezzo da pagare per ottenere risultati positivi. In realtà è assai preoccupante che la ricerca in questo campo miri principalmente a ottenere migliori risultati in termini di percentuale di bambini nati rispetto alle donne che iniziano il trattamento , Ma non sembra avere un effettivo interesse per il diritto alla vita di ogni singolo embrione.

Spesso si obietta che tali perdite di embrioni sarebbero il più delle volte preterintenzionali , O avverrebbero addirittura contro la volontà dei genitori e dei medici.

Si afferma che si tratterebbe di rischi non molto diversi da quelli connessi al processo naturale della generazione, e che voler comunicare la vita senza correre alcun rischio comporterebbe in pratica astenersi dal trasmetterla.

È vero che non tutte le perdite di embrioni nell’ambito della procreazione in vitro hanno lo stesso rapporto con la volontà dei soggetti interessati. Ma è anche vero che molti casi l’abbandono, la distruzione o le perdite di embrioni sono previsti e voluti.

Gli embrioni prodotti in vetro che presentano difetti vengono direttamente scartati. Sono sempre più frequenti i casi in cui coppie non sterili ricorrono alle tecniche di procreazione artificiale con l’unico scopo di poter operare una selezione genetica dei loro figli.

È prassi ormai comune che in molti paesi la stimolazione del ciclo femminile per ottenere un alto numero di ovociti, che vengono fecondate. Tra gli embrioni ottenuti un certo numero e trasferita nel grembo materno, e gli altri vengono congelati per eventuali futuri interventi riproduttivi. La finalità del trasferimento multiplo è di assicurare, per quanto possibile, l’impianto di almeno un embrione.

Il mezzo impiegato per giungere a questo fine è l’utilizzo di un numero maggiore di embrioni rispetto al figlio desiderato, nella previsione che alcuni vengono perduti e, in ogni caso ,si eviti la gravidanza multipla.

In questo modo la tecnica del trasferimento multiplo comporta di fatto un trattamento puramente strumentale degli embrioni. Colpisce il fatto che ne’ la comune deontologia professionale ne’ le autorità sanitarie ametterebbero in nessun altro ambito della medicina una tecnica con un tasso globale così alto di esiti negativi e fatali.

Le tecniche di fecondazione in vitro in realtà vengono accettate, perché si presuppone che l’embrione non meriti un pieno rispetto, per il fatto che entra in concorrenza con un desiderio da soddisfare.

Questa triste realtà, spesso piaciuta, è del tutto deprecabile, in quanto “le varie tecniche di riproduzione artificiale, che sembrerebbero porsi al servizio della vita e che sono praticate non poche volte con questa intenzione, in realtà aprono la porta a nuovi attentati contro la vita”.

La Chiesa, inoltre, ritiene eticamente inaccettabile la dissociazione della procreazione dal contesto integralmente personale dell’atto coniugale: la procreazione umana è un atto personale della coppia uomo-donna che non sopporta alcun tipo di delega sostitutiva.

La pacifica accettazione dell’altissimo tasso di abortivita’ delle tecniche di fecondazione in vitro dimostra eloquentemente che la sostituzione dell’atto coniugale con una procedura tecnica-oltre a non essere conforme al rispetto che si deve alla procreazione, non riducibile alla sola dimensione riproduttiva-contribuisce ad indebolire la consapevolezza del rispetto dovuto ad ogni essere umano.

Il riconoscimento di tale rispetto viene invece favorito dall’intimità degli sposi animata dall’amore coniugale.

La Chiesa riconosce la legittimità del desiderio di un figlio, e comprende le sofferenze dei coniugi afflitti da problemi di infertilità. Tale desiderio non può però venir anteposto alla dignità di ogni vita umana, fino al punto di assumerne il dominio.

Il desiderio di un figlio non può giustificarne la “produzione”, così come il desiderio di non avere un figlio già concepito non può giustificarne l’abbandono o la distruzione.

In realtà sia l’impressione che alcuni ricercatori, privi di ogni riferimento etico e consapevole delle potenzialità insite nel progresso tecnologico, sembrano cedere alla logica dei soli desideri soggettivi e alla pressione economica, tanto forte in questo campo.

Di fronte alla strumentalizzazione dell’essere umano allo stadio embrionale, occorre ripetere che “l’amore di Dio non fa differenza fra il neoconcepito ancora nel grembo di sua madre, e il bambino, o il giovane, o l’uomo maturo o l’anziano. Non fa differenza perché ognuno di essi vede l’impronta della propria immagine e somiglianza… Per questo il Magistero della Chiesa ha costantemente proclamato il carattere sacro e inviolabile di ogni vita umana , dal suo concepimento sino alla sua fine naturale “.

BENEDETTO XVI

