IL VERBO INCARNATO CI HA SALVATI …

Aronne non è stato generato sommo pontefice, ma uomo, e dopo diventò sommo pontefice.

E lo divenne non in un modo qualunque, ma rivestito del pallio , del pettorale e della talare , entrando con questi nel santo per offrire il sacrificio a favore del popolo. E veniva costituito intermediario tra la visione di Dio e i sacrifici degli uomini. Così dunque anche il Signore in principio appunto era il Verbo , e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.

Quando poi il Padre volle che fosse pagato il prezzo per la redenzione di tutti e a tutti venisse portata la grazia, allora il Verbo prese la carne, come il pettorale di Aronne, dalla terra, e avendo avuto Maria, a guisa di rude terra, quale madre del corpo, affinché avendo egli , stesso qualcosa da presentare come sommo pontefice , offrisse se stesso al Padre, Lavasse con il proprio sangue tutti noi dai peccati e ci facesse risorgere dai morti.

Sant’Atanasio di Alessandria

