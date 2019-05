CARDINALE SARAH: DIO NON VUOLE LE MIGRAZIONI. Se preti e vescovi fanno appello alla Parola di Dio, per supportare la migrazione, stanno sbagliando ad interpretare la Bibbia. Così afferma il prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Se preti e vescovi fanno appello alla Parola di Dio, per supportare la migrazione, stanno sbagliando ad interpretare la Bibbia. Così afferma il prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Secondo il cardinale della Curia, Robert Sarah, quanti hanno difeso la migrazione appellandosi a temi spiritualei, hanno agito sulla base di un’interpretazione errata del Vangelo. Coloro che fanno questo come vescovi o sacerdoti sono ossessionati da questioni politiche e sociali, ha detto il Prefetto della Congregazione per il Culto e l’Ordine dei Sacramenti in un’intervista al settimanale francese Valeurs Actuelles.

Sarah: la migrazione è una “nuova forma di schiavitù”

“È meglio aiutare le persone a prosperare nella propria cultura piuttosto che aiutarle a entrare in un’Europa completamente decadente”, ha detto Sarah . “È un’errata interpretazione della Bibbia invocare la Parola di Dio per aiutare la migrazione”. Dio non ha mai voluto questa grande sofferenza che ne deriva.

I migranti che arrivano in Europa verrebbero scaricati da qualche parte senza lavoro e dignità. “È questo che vuole la chiesa?”, Chiede il cardinale Sarah . La migrazione è una “nuova forma di schiavitù” che la Chiesa non dovrebbe sostenere. A causa dei bassi tassi di natalità, anche l’Occidente rischia di dissolversi. Se l’Europa – e con essa i valori inestimabili del vecchio continente – scomparisse, “l’Islam avanzerà e cambieremo completamente la nostra cultura, la nostra antropologia e i nostri concetti morali”.

Le persone consacrate hanno paura di proclamare l’insegnamento divino

Oggi, i sacerdoti, i vescovi e persino i cardinali hanno paura di proclamare l’insegnamento divino, ha affermato il cardinale africano . “Essi temono che se qualcuno disapprova le loro dichiarazioni possano essere considerati reazionari.” Di conseguenza, molti preferiscon o rimanere completamente nel vago, in un modo impreciso di dire le cose, evitando così la critica, e abbracciano una stupida visione del mondo”.

Maximilian Lutz

die Tagenpost, aprile 2019