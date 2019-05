TELEGRAM : LA NUOVA FRONTIERA IN ALTERNATIVA A FACEBOOK, SENZA CENSURE A TUTTA FEDE CRISTIANA CATTOLICA DI SANTA ROMANA CHIESA …

https://t.me/GeorgGanswein/4

https://t.me/dongiuseppetomaselli/639

https://t.me/purgatorio/1817

Segnialiamo questi tre blog che si trovano sulla piattaforma Telegram.

Georg Gänswein : le parole del Santo Padre Benedetto e, della sana Dottrina Cattolica;

Don Giuseppe Tomaselli : iniziare bene la giornata con una preghiera aiuta ad affrontare meglio questa vita frenetica;

preghiamo per le anime Purgatorio : nessuno o pochissime persone pregano per loro , ricordatevi il venerdi’ di dedicargli preghiere , non solo ve ne saranno grati ,ma ci “metteranno” una buona parola quando ci presenteremo dinnanzi l’ Altissimo …

Tre buoni motivi per scaricare la app : semplice , veloce , e soprattutto non occupa spazio!

Telegram come WordPress due app senza censura : quante volte vi sara’ capitato di essere segnalati su facebook e costretti a togliere il vostro post ???

Allora ecco una app , semplice ,veloce, immediata che sul vostro cellulare o altro dispositivo non puo’ mancare… Ed occupa pochissimo spazio, cosa non del tutto trascurabile .

A.C.