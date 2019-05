BENEDETTO XVI I MIEI ANNI SUL MONTE …Giorno per giorno in un diario speciale le autrici hanno raccolto anno per anno, con scrupolo e precisione, i principali interventi scritti e parlati, di Papa Benedetto , hanno ricercato le immagini anche di incontri privati, e hanno riunito il tutto in questo libro… NUOVA RECENSIONE …

Un grande giornalista , Luciano Garibaldi , ci accompagna sulle tracce del Papa emerito. Perché è un libro scritto a sei mani da persone che mai prima avevano pensato di poter scrivere qualcosa? Per il grande affetto che ci lega Papa Benedetto, per essergli vicine, Con tutto il nostro cuore e la nostra simpatia, in ogni momento di questi anni trascorsi” sul monte” dal Papa Benedetto XVI ; e per gratitudine verso colui che più di ogni altro noi possiamo definire “il nostro Papa’, perché ci ha presi idealmente per mano e ci ha tirati fuori dalla nostra personale caverna, dalla nostra poca fede, e dalla nostra infelicità, facendosi per noi, come per milioni di cattolici, luce faro.

Forse per la prima volta si trovano riunite in un’unica pubblicazione quasi tutte le parole pronunciate o scritte che Papa Benedetto al lasciato trapelare dalle mura del monastero Mater Ecclesiae in questi cinque anni del suo essere “semplicemente un pellegrino che inizia lascia ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra”, anni in cui dum tacet clamat , Mentre tace parla, come recentemente ci ha ricordato monsignor Georg Gänswein , Con questa frase di Cicerone, che in una sintesi stringata ci chiarisce quanto sia eloquente il silenzio del Papa emerito.



E se il suo silenzio è eloquente, tanto più lo sono le poche parole che lo riescono a forare. Ognuna di esse sempre ci riporta al suo ultimo saluto, pronunciato alle ore 17:00 circa di quel 28 febbraio 2013, affacciato al balcone di Gandolfo: “Vorrei ancora, con il mio cuore,con il mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell’umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia”.



Rita Capecchi Anna Maria Conti, Alessandra Marra

FONTE : L’ ALBERO DI ZACCHEO N 5