BERGOGLIO TRA SCIAMANI E STREGONI : LIU MING CHE PRATICA RAIKI SU DI LUI…”Non puoi bere il calice del Signore e il calice dei demoni: non puoi essere partecipi della mensa del Signore e della mensa dei diavoli. “…

Il 17 gennaio 2015, in Cile, in occasione della consacrazione del nuovo vescovo diocesano di Arica, mons. Moisés Atisha, al termine del servizio nella cattedrale, tutti i vescovi che assistono tra cui il Nunzio apostolico e l’arcivescovo cardinale di Santiago hanno riversato il area direttamente di fronte alla cattedrale e ha partecipato al culto di Pachamama. Lo sciamano Pachamama appoggiò un tappeto sul terreno e continuò a offrire foglie di coca, semi, acqua e chicha fermentata (alcool di mais). Questi oggetti venivano offerti alle divinità Pachamama (madre terra), Inti (il sole) e Malkus (spiriti di montagna). Come si può vedere dalle foto qui sotto, i vescovi riuniti hanno partecipato a questa offerta. Dopo che l’offerta fu completata, la strega posò collane multicolori sui vescovi.

Questi prelati hanno detto a Francesco della loro partecipazione ai rituali paganiani di Pachamama e li hanno entusiasmati? O forse Francis ha un legame più profondo con questa religione gnostica panteistica risalente a quando era Jorge Mario Bergoglio in Argentina?

Nel suo discorso ai rappresentanti dei popoli indigeni, (15 febbraio 2017) ha detto all’udienza privata: “Credo che la questione centrale sia come riconciliare il diritto allo sviluppo, sia sociale che culturale, con la protezione delle particolari caratteristiche di popoli indigeni e i loro territori. Ciò è particolarmente chiaro quando si pianificano attività economiche che possono interferire con le culture indigene e la loro relazione ancestrale con la terra. “Non è questo un chiaro sostegno alle religioni non cristiane?

Francis ha poi proseguito: “Un secondo aspetto riguarda lo sviluppo di linee guida e progetti che tengano conto dell’identità indigena, con particolare attenzione ai giovani e alle donne; non solo considerandoli, ma includendoli! “Francis quindi procedette a mettere i suoi soldi dove era la sua bocca facendo in modo che la femmina scimmiesse la sua” magia “su se stesso.

Nonostante sia ovvio, quando si guardano le foto sottostanti, non solo Francesco nutre un profondo rispetto per la religione pagana Pachamama, ma come i suoi vescovi è un entusiasta sostenitore di “sedersi al tavolo dei diavoli”.

“Una risata forte accompagnò lo scherzo di Francesco in risposta alla domanda di Cristiana Caricato, giornalista di TV2000, che, dopo averlo salutato, gli aveva chiesto:” Vogliamo sapere cosa ti dà il dottore per poter prendere anche noi, che lottiamo come te “- un riferimento alla resistenza di Bergoglio durante questi viaggi. “Ma io non vado dal medico, vado dalla strega!”, Disse, ridendo di gusto. “

Prima lettera ai Corinzi – 10

1Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, 2tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, 3tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, 4tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. 5Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto.

6Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono. 7Non diventate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: Il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi. 8Non abbandoniamoci all’impurità, come si abbandonarono alcuni di loro e in un solo giorno ne caddero ventitremila. 9Non mettiamo alla prova il Signore, come lo misero alla prova alcuni di loro, e caddero vittime dei serpenti. 10Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello sterminatore. 11Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. 12Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. 13Nessuna tentazione, superiore alle forze umane, vi ha sorpresi; Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze ma, insieme con la tentazione, vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere.

14Perciò, miei cari, state lontani dall’idolatria. 15Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico: 16il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? 17Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane. 18Guardate l’Israele secondo la carne: quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l’altare? 19Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? 20No, ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demòni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i demòni; 21non potete bere il calice del Signore e il calice dei demòni; non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demòni. 22O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di lui?

23«Tutto è lecito!». Sì, ma non tutto giova. «Tutto è lecito!». Sì, ma non tutto edifica. 24Nessuno cerchi il proprio interesse, ma quello degli altri. 25Tutto ciò che è in vendita sul mercato mangiatelo pure, senza indagare per motivo di coscienza, 26perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene.

27Se un non credente vi invita e volete andare, mangiate tutto quello che vi viene posto davanti, senza fare questioni per motivo di coscienza. 28Ma se qualcuno vi dicesse: «È carne immolata in sacrificio», non mangiatela, per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza; 29della coscienza, dico, non tua, ma dell’altro. Per quale motivo, infatti, questa mia libertà dovrebbe essere sottoposta al giudizio della coscienza altrui? 30Se io partecipo alla mensa rendendo grazie, perché dovrei essere rimproverato per ciò di cui rendo grazie?

31Dunque, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. 32Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; 33così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giungano alla salvezza.