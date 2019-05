BENEDETTO XVI: UNA LUCE NELLA NOTTE DELL’ATTUALE CRISI DELLA CHIESA

Mercoledì 15 maggio alle ore 21, presso la Sala Zaccaria di via Real Collegio 28 a Moncalieri, si terrà l’evento “Una luce nella notte. Benedetto XVI – Sull’attuale crisi della Chiesa”, incontro con in Rev.do Prof. Salvatore Vitiello, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

La serata è a cura dell’Associazione di Volontariato Centro Culturale San Francesco del Carlo Alberto.

Il Centro Culturale San Francesco del Carlo Alberto è nato nel mese di luglio del 1998, negli anni di chiusura dei corsi scolastici del Real Collegio Carlo Alberto di Torino. Nasce dall’iniziativa di padre A. Bianchi (Barnabita) e di un gruppo di cristiani. L’associazione è apartitica, apolitica, ha finalità esclusivamente culturali, religiose. Promuove la riscoperta del valore della fede come esperienza umana, generatrice di cultura che risponde alle attese degli uomini del nostro tempo e vuole essere altresì il luogo di una presenza missionaria.

Il Centro Culturale non intende proiettare nessun schema sulla realtà, è semplicemente un luogo di incontro e di testimonianza, propone delle occasioni a cadenza più o meno mensile; conferenze su tematiche di attualità, presentazione libri, spettacoli teatrali, concerti, cineforum, esposizioni di mostre provenienti dal Meeting Rimini, gite.

Il Centro Culturale vuole essere un luogo educativo innanzitutto per coloro che sono impegnati in questa caritativa, e vuole essere un punto di riferimento per le persone che intendono verificare l’esperienza cristiana, e desiderano fare cultura.

da Torinooggi.it