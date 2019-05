COSA SIGNIFICA IL MESE DI MAGGIO PER I CATTOLICI E COME ONORARLO A CASA PROPRIA

Sapevate che ciascuno dei 12 mesi dell’anno ha un tema devozionale? È un ottimo modo per far sì che tradizioni, simboli, colori e perfino cibi speciali arricchiscano la propria vita di fede a casa. Ognuno dei 12 mesi può essere per la nostra casa come ciascuno dei 12 apostoli, mostrando splendidi modi per condividere la Buona Novella. Il mese di maggio è dedicato alla Beata Vergine Maria. Ecco 10 modi per far fiorire la propria casa con l’amore della Madonna:

È il momento di tirar fuori una tovaglia blu, colore associato a Maria, o di dare ai bambini un cartoncino blu e farglielo decorare in onore della Madonna, per poi usarlo come tovaglietta. Mettete in un punto di spicco della casa una statua o un’immagine di Maria e accostateci dei fiori.

2 Create un giardino mariano

Prendete una statua di Maria per il vostro giardino o il vostro balcone, e poi piantate qualcosa di speciale. Ci sono fiori ed erbe bellissimi associati alla Madre di Dio, come le rose, i gigli, il rosmarino o le calendule. Sette pietre potrebbero rappresentare la corona delle sette gioie di Maria. Altre dieci potrebbero indicare una decina di Ave Maria e aiutarvi a recitare il Rosario.

3 Create una “corona di maggio”

I bambini di ogni età la adorano. Anche i più piccoli, infatti, si divertono a cogliere fiori da mettere davanti alla statua o ad aiutare a creare una corona floreale. Nastri floreali possono aiutarvi a modellare i fiori in un cerchio, o potete usarli per fare dei mazzetti da attaccare a quello che volete. Potete insegnare ai bambini a creare una coroncina di margherite o di fiori creando una fessura con l’unghia in ogni stelo legando poi gli steli insieme. Potete anche comprare una corona già fatta da usare ogni anno. Riunitevi intorno alla statua, cantate canzoni a Maria o recitate preghiere mariane.

4 Offrite preghiere mariane speciali

Aggiungete un’Ave Maria alla preghiera di ringraziamento prima dei pasti. Recitate un Rosario in famiglia, o anche solo una decina. Provate una nuova preghiera mariana per voi inedita, come la litania di Loreto, ilMemorare o la Coroncina dei Sette Dolori.

5 Cucinate per Maria

Preparate una cena speciale a tema mariano. Ecco qualche idea: visto che il rosmarino è l’erba associata a Maria, potreste provare il pollo al rosmarino, e per dolce fare un rosario o una decina di biscottini o cupcakesin miniatura. Decorate il tutto con fiori o petali edibili, o con glassa blu o bianca. O ancora, preparate un Bundt cake, che con la sua forma a corona ricorda la regalità di Maria.

6 Mettete della musica che vi ricordi di pensare a Maria

Che si tratti di canto gregoriano, del Magnificat di Bach o dell’Ave Maria di Pavarotti, riempite la vostra casa di splendidi suoni che rendano omaggio alla nostra Mamma celeste. Se sapete suonare, potreste cimentarvi anche voi!

7 Contemplate un capolavoro mariano

L’arte religiosa non dev’essere confinata alle chiese. Cercate delle opere d’arte classiche in cui appaia la Madonna e trovate quella che preferite, poi stampatela per tenerla a casa. Da Vinci, Raffaello, Botticelli… le possibilità di belle immagini sono infinite!

8 Leggete un classico mariano come preghiera

Qualche suggerimento: il Trattato della Vera Devozione a Maria di San Luigi Maria Grignion de Montfort, il Piccolo Ufficio della Beata Vergine Maria, l’Imitazione di Maria di Tommaso da Kempis, Maria, Madre di Dio di Fulton Sheen… Per qualcosa di più recente, provate Hail, Holy Queen: The Mother of God in the Word of God di Scott Hahn.

9 Rendete il sabato un giorno speciale

Il sabato è il giorno della settimana che la Chiesa dedica alla Beata Vergine. Fate una breve visita a una chiesa che abbia una cappella mariana o una statua della Madonna e chiedete la sua intercessione. È un ottimo giorno per concentrarsi su di lei e permettere che ci aiuti a ricevere suo Figlio nell’Eucaristia il sabato sera o la domenica.

10 Praticate atti di carità

Scegliete una delle feste mariane del mese di maggio, come Nostra Signora del Santissimo Sacramento e Nostra Signora di Fatima (13 maggio), Maria, Aiuto dei Cristiani (24 maggio) o la festa della Visitazione (31 maggio), e offrite un atto di carità speciale per un parente anziano, una persona bisognosa, una neomamma… Il giorno della Festa della Mamma, trovate un modo speciale per onorare la vostra Mamma celeste.

TRATTO DA https://it.aleteia.org/2019/05/08/come-onorare-mese-mariano-in-casa/

Annabelle Moseley | Mag 08, 2019