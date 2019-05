LE APPARIZIONI DI AMSTERDAM : STORIA DI UN INCONTRO SPECIALE TRA UNA VEGGENTE E MARIA

Molti ignorano il nome della “veggente delle apparizioni mariane di Amsterdam”. Al contrario, di lei sono note le visioni e conosciuti i messaggi dettati dalla Madonna definitasi “”. Si tratta di una prolungata esperienza visionaria con grande ricchezza di comunicazioni: dal 1945 fino al 1959, con eventi sporadici anche in seguito. In realtà, la veggente “misteriosa” è una donna il cui nome si può facilmente rintracciare. E’ Ida Peederman, nata il 13 agosto del 1905 e defunta il 17 giugno 1996.La vita mistica della signoraebbe inizio all’età di quarant’anni, il 25 marzo del 1945, di domenica, quando le apparve una “Signora” vestita di un lungo abito bianco. Era presente il suo confessore, il padreche ne registrò i messaggi.

Il 25 febbraio 1946 la Madonna aveva l’aria molto afflitta. La veggente parla in estasi, convulsamente:

“Calamità dopo calamità, catastrofi naturali … Poi vedo la parola ‘fame’ e ‘caos politico’. Questo non vale solo per il tuo paese” dice la Signora “ma per tutto il mondo. Vedo scritte le parole ‘Senza speranza’”.

4 gennaio 1947. La Signora dice, mostrando il globo che ha in mano:

“Questo è il mondo adesso”.

La veggente vi posa la mano e sente un dolore atroce. La Signora dice:

“Questo è il mondo come sarà più tardi, ed è molto pesante. Il mondo si distruggerà da solo”.

7 maggio 1949:

“Vedo la Signora seduta vestita a lutto con un velo bianco intorno al capo” dice la veggente. “Il suo viso mostra tratti vecchissimi. Ha il copro curvo e il capo chino. Poi la Signora dice: ‘Stiamo qui nell’oscurità, è la corruzione dell’umanità’. Poi vedo davanti a me una croce e il corpo ne scivola in basso di modo che la croce rimane nuda. ‘Il martirio ricomincia’ dice la Signora. Vedo rughe profonde e grosse lacrime sul viso della Signora. Poi entro con lei più profondamente nell’oscurità. Continuiamo sempre e vedo soltanto più profondamente nell’oscurità … Poi la Signora dice: ‘Anche la Natura cambia!’.

Lo sguardo della veggente andò molto in là negli anni avvenire:

“Vedo la Signora [Signora di tutti i Popoli] stendere le mani su una parte dell’Asia … come per proteggerla. Poi vedo a sinistra, nella parte della Russia, una luce infernale. E’ come se esplodesse a partire dal suolo. E poi vedo una pianura disseccata … Viene una grande catastrofe: [gli uomini] ne sono schiantati”.

Il 31 maggio 1967 la Signora annuncia:

“Io posso ancora salvare il mondo”.

Era – così pare – l’ultimo avvertimento . Il 25 marzo e il 31 maggio 1970 fu dato l’ordine di “divulgare quel messaggio in tutto il mondo”. Ida Peederman riferisce che la Vergine le ha dettato una preghiera particolare da recitare per la salvezza del mondo intero. Eccola: “

Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il Tuo Spirito sulla terra. Fa’ abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dallea guerra. Che la Signora di tutti i Popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra Avvocata. Amen” .

Il 31 maggio 1996 il vescovo Henrik Bomers ed il suo vescovo ausiliare mons. Josep Punt approvano ufficialmente la venerazione alla Madonna sotto il titolo di Signora di tutti i popoli ed il 31 maggio 2002 mons. Punt divenuto vescovo della diocesi di Haarlem-Amsterdam ha emanato una dichiarazione formale con il quale approva il carattere soprannaturale delle apparizioni della Madonna ad Amsterdam alla veggente Ida Peedermann.

TRATTO DA https://it.aleteia.org/2019/04/29/apparizioni-madonna-amsterdam-veggente/

don Marcello Stanzione | Apr 29, 2019