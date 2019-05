TERREMOTO IN VATICANO : DAL PRIMO DICEMBRE NUOVE VERSIONI DEL PATER E DEL GLORIA !!! PER ME RESTERÀ…E NON INDURCI IN TENTAZIONE… AMEN!

“Non abbandonarci alla tentazione”. E questa la nuova traduzione italiana nella preghiera del Padre nostro che manderà in soffitta la formula ancora in voga “non c’indurre in tentazione”. La nuova versione già approvata dai vescovi italiani è quella preferita da Bergoglio e dovrebbe entrare ufficialmente in vigore il prossimo primo dicembre inizio del nuovo Anno liturgico. Ma tutto dipenderà se per quella data sarà disponibile la terza e ultima edizione tipica del Messale Romano.

In proposito gira un certo ottimismo. Un segnale di incoraggiamento in questa direzione è venuto indirettamente il primo di maggio da Bergoglio che spiegando all’udienza generale la penultima invocazione del Padre nostro ha usato proprio l’espressione “Non abbandonarci alla tentazione”. Il Messale che richiede un processo laborioso di stampa non è ancora pronto perché mancano alcuni dettagli che dipendono dal Dicastero Vaticano del Culto per il via ufficiale alla stampa.

Nel frattempo in alcune diocesi e comunità cristiane parrocchiali o religiose si usa già la nuova formula. Con l’entrata in vigore della traduzione finale si completerà un lungo periodo di revisione della più antica e conosciuta preghiera cristiana durato ben 16 anni. E’ l’unica preghiera che risale a Gesù stesso e sta nei Vangeli. Lo stesso Bergoglio nel dicembre del 2017 in un’intervista rilasciata alla televisione dei vescovi italiani aveva mosso un appunto sul Padre nostro dichiarando non essere “una buona traduzione quella che parla di un Dio che induce in tentazione. Quello che induce in tentazione è Satana”. Dopo questo rilievo i vescovi avevano accelerato la revisione del testo già in corso e nel novembre del 2018 l’assemblea approvava la nuova versione: “Non abbandonarci alla tentazione”.

“Il dialogo con il Padre celeste entra nel vivo”

Insieme a questo cambio i vescovi ne approvavano un altro all’inizio del Gloria che si recita o si canta nella messa: Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore” anziché “agli uomini di buona volontà”.

2 maggio 2019

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/la-versione-del-padre-Nostro-secondo-Papa-Francesco/amp/?__twitter_impression=true