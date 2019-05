SPIEGAZIONE DELLE LETTERE DELLA CROCE DI SAN BENEDETTO

Le quattro lettere dei lati C.S.P.B. significano : CRUX SANETI PATRIS BENEDICTI : Croce del Santo Padre Benedetto .

Le cinque del tronco : C.S.S.M. L . valgono : CRUX SACRA SIT MIHI LUX :La Croce santa sia a me luce.

Le cinque nelle braccia : N.D.S.M.D. esprimono NON DRACO SII MIHI DUX : Non il demonio sia a me guida .

le quattrordici nel giro : V.R.S.N.S.M.V.S. M. Q. L.I.V.B. hanno qesto significato: VADE RETRO SATANA : NUMQUAM SUADE MIHI VANA: SUNT MALA QUAE LIBAS ; IPSE VENENA BIBAS . Vattene via Satana ; non convincermi mai verso le cose vane ; le cose che tu versi sono cose malvage ; tu stesso beviti i tuoi veleni

TRATTO Da San Benedetto (Spiritualita’ e devozioni ) a cura di Sergio Pagliaroli ed. Villadiseriane