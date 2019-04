TERREMOTO IN VATICANO , BERGOGLIO SI RIVELA :”Mi piacciono molto i buoni luterani, i luterani che seguono la vera fede di Gesù Cristo . Tuttavia, non mi piacciono i tiepidi cattolici e non mi piacciono i tiepidi luterani “…

Bergoglio dice le cose più dure, la maggior parte incompatibili con il cattolicesimo.

Dopo che il finto papa gesuita diede un discorso a un pubblico misto composto principalmente da giovani Novus Ordos e luterani il 13 ottobre 2016 in Vaticano, si impegnò in una sessione di domande e risposte con i giovani. Fu in quella occasione che pronunciò una delle sue numerose condanne di “proselitismo”, raccontando a una ragazza che le aveva chiesto se avrebbe dovuto provare a convertire i suoi amici non religiosi: “Non è lecito convincerli della tua fede; il proselitismo è il veleno più forte contro il sentiero ecumenico “( fonte ). Ne abbiamo parlato in un post sul blog in quel momento:

Tuttavia, c’è un’altra cosa che Francesco ha detto durante il suo pubblico con questi sfortunati giovani, qualcosa che è sfuggito non solo a noi ma, a quanto pare, anche a tutti gli altri. Alla domanda su ciò che gli piace e non piace della chiesa luterana, ha risposto: “Mi piacciono molto i buoni luterani, i luterani che seguono la vera fede di Gesù Cristo . Tuttavia, non mi piacciono i tiepidi cattolici e non mi piacciono i tiepidi luterani “( ” Il Papa scherza nell’incontro ecumenico: chi è migliore – cattolici o luterani? “ , Roma , 13 ottobre 2016, sottolineature aggiunte).

Un video report di Rome Reports ha catturato il momento in cui ha detto questo e fornito sottotitoli in inglese. Il divertimento inizia al minuto 1:09:

L’eresia insinuata in queste parole è così sfacciata da sfidare la convinzione che Francesco lo abbia effettivamente detto apertamente.

Per quanto riguarda la confutazione di questa oltraggiosa osservazione bergogliana, non dovrebbe essere necessario sottolineare l’ovvio, ma potremmo anche: ci può essere, ed è, solo vera religione, una vera fede. Dio ha rivelato solo una verità, un insieme di insegnamenti rivelati, contenuti nel Deposito di Fede dato da Gesù Cristo agli Apostoli (vedere Gv 1,17; Gv 16: 12-13; Eb 1: 1-3), trasmesso attraverso la Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura (vedere 2 Ts 2:14; 2 Tim 3: 15-16). Stabilì la Chiesa come il custode infallibile e indistruttibile di quella verità, “la colonna e il fondamento della verità” (1 Tim 3, 15), “che d’ora in poi non saremo più bambini lanciati avanti e indietro, e portati avanti con ogni vento di dottrina per la malvagità degli uomini, per astuzia, con cui si trovano in agguato per ingannare “(Ef 4:14). Qualsiasi deviazione da questo vero Vangelo è necessariamente a falso vangelo, che conduce alla dannazione eterna (vedere Gal 1: 8-9; 2 Gv 1: 9). Il luteranesimo è un insieme di eresie inventate e / o propagate da Martin Lutero nel XVI secolo. È una perversione del Vangelo.

È quindi chiaro che è assolutamente impossibile per qualcuno aderire al luteranesimo e “alla vera fede di Gesù Cristo” allo stesso tempo. L’uno esclude l’altro. Ciò non vuol dire che non ci siano molti luterani sinceri nei loro errori, ma la sincerità nell’errore è ancora sincerità nell’errore – non cambia il fatto che le dottrine del luteranesimo non sono gli insegnamenti di Gesù Cristo ma “dottrine” dei diavoli “(1 Tim 4: 1, cfr Eb 13: 9). Il fatto che molti luterani intendano aderire alla vera Fede di Gesù Cristo può essere facilmente assunto, ma è irrilevante per il fatto che in realtà non vi aderiscono.

Ciò che Francesco ha fatto in questo pubblico ecumenico il 13 ottobre 2016, conferma i luterani nei loro errori (qualcosa che abitualmente fa anche con ebrei e musulmani ). In sostanza, ha detto che le loro eresie sono la vera fede di Gesù Cristo. Questa è una completa negazione della fede cattolica. Al contrario, papa Leone XIII non condivideva esattamente la convinzione di Francesco che il luteranesimo è altrettanto “la vera fede di Gesù Cristo” come lo è il cattolicesimo, come risulta evidente da questa lettera apostolica al cardinale Pietro Respighi .

Francesco ha avuto a lungo una storia d’amore con il luteranesimo:

Quindi, è chiaro che ciò che il Frankster ha detto in quel pubblico ecumenico riguardo al fatto che ci siano “buoni luterani” che “seguono la vera fede di Gesù Cristo” non è affatto fuori dal personaggio per lui.

Ecco un piccolo campionario di ciò che i veri Papi cattolici hanno detto sull’unica vera Fede, l’unica vera religione.

Rivolgendosi ai dissidenti, Papa Leone XII ha esortato “tutti voi che siete ancora allontanati dalla vera Chiesa e dalla via della salvezza”, sperando che sarebbero “sinceramente d’accordo con la Chiesa madre, al di fuori dei cui insegnamenti non c’è salvezza” ( Enciclica Quod Hoc Ineunte , 9).

Papa Pio IX condannò coloro che affermano che “[la] Chiesa non ha il potere di definire dogmaticamente che la religione della Chiesa Cattolica è l’unica vera religione” ( Sillabo degli Errori , 21) e ha messo in guardia contro coloro che non fanno distinzione “tra la vera religione e le false” ( Enciclica Quanta Cura , 3). Infatti, nella sua enciclica Nostis et Nobiscum , ha rimproverato coloro che cercano di attirare i cattolici nel “protestantesimo, che nel loro inganno dichiarano ripetutamente di essere solo un’altra forma della stessa vera religione di Cristo, così altrettanto gradita a Dio” (n 6). Questo vale per Bergoglio per un tee!

Convocando il (Primo) Concilio Vaticano, lo stesso Papa Pio IX ha indirizzato una lettera apostolica ai protestanti e agli altri non cattolici che, “mentre riconoscono lo stesso Gesù Cristo come il Redentore, e gloria nel nome di cristiano, ancora non lo fanno professare la vera fede di Cristo , né mantenere e seguire la comunione della Chiesa cattolica “( Lettera apostolica Iam Vos Omnes , sottolineature aggiunte).

Papa Leone XIII ha osservato che “i cattolici francesi … hanno la felicità di appartenere alla vera religione” ( Enciclica Au Milieu des Sollicitudes , 7) e, in un altro documento, hanno sottolineato l’ esclusività del cattolicesimo come l’unica religione rivelata da Dio: ” … la religione cattolica … è sola la vera religione “( Enciclica Sapientiae Christianae , 34, sottolineature aggiunte).

Anche Papa Pio XI si riferiva al cattolicesimo come “la vera religione di Cristo” ( Enciclica Casti Connubii , 115). In un altro luogo ha affermato chiaramente: “La Chiesa è davvero consapevole della sua missione divina per tutta l’umanità e dell’obbligo che tutti gli uomini hanno di praticare l’unica vera religione …” ( Enciclica Divini Illius Magistri , 39).

Papa Pio XII definì “l’unica, santa, cattolica, apostolica Chiesa romana” nientemeno che la “vera chiesa di Gesù Cristo” e avvertì che “gravi errori … si diffondono tra coloro che sono fuori dalla vera Chiesa” ( Enciclica Mystici Corporis , nn 13, 8).

Bergoglio è un modernista e un aderente all’ecclesiologia del Vaticano II , e quindi considera il protestantesimo semplicemente una “espressione” diversa della stessa religione cristiana. Recentemente ha ammesso che per lui, il cristianesimo non riguarda in realtà l’ adesione alla dottrina , e poco prima di aver proclamato ad Abu Dhabi che Dio vuole positivamente la diversità delle religioni !

“In effetti, i modernisti non negano, ma in realtà mantengono, alcuni confusamente, altri francamente, che tutte le religioni sono vere”, scrisse Papa San Pio X nella sua storica enciclica Pascendi (14). Il suo successore, Papa Pio XI, ha condannato “quella falsa opinione che considera tutte le religioni più o meno buone e lodevoli, poiché tutte in modi diversi manifestano e significano quel senso che è innato in tutti noi e con il quale siamo portati a Dio e al riconoscimento obbediente della sua regola “( Enciclica Mortalium Animos , 2).

Così vediamo ancora una volta il forte contrasto tra la vera religione cattolica dei tempi e la contraffazione di Novus Ordo, iniziata con il falso papa Giovanni XXIII (1958-63) e che ha raggiunto il suo attuale zenit nell’uomo che il mondo chiama “Papa Francesco”. ”

