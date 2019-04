UNDICI CARDINALI SCOMUNICATI IPSO FACTO…

L’ultima settimana di settembre 2015, il cardinale Danneels ha presentato a Bruxelles la sua biografia, e ha riconosciuto l’esistenza di un gruppo di cardinali che cospirato per controllare la successione di Giovanni Paolo II ed evitare che si è venuto alla Cattedra di Pietro, il cardinale Joseph Ratzinger allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. nella presentazione, Danneels ha rivelato che faceva parte di una “mafia” (con Kasper, Silvestrini, Van Luyn, Martini, Murphy-O’Connor, Lehmann, cardinali da Cruz , Husar e Hume) costretti a dimettersi da Benedetto XVI per ottenere che Jorge Mario Bergoglio arrivasse al pontificato.

Vale la pena notare che questa “mafia”, conosciuto insieme come il “Gruppo di San Gallo”, da abbazia svizzera che si sono svolte quelle riunioni, auto-scomunicato dalla Chiesa, come la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, promulgata da Giovanni Paolo II, proibisce le macchinazioni e gli accordi tra cardinali per influenzare l’elezione di un papa.

Articolo 79 recita: “A conferma anche le prescrizioni dei miei Predecessori, proibire a chiunque, anche se la dignità cardinalizia, mentre vive il Pontefice e senza aver consultato offerte make per l’elezione del suo successore, promettere voti o fare decisioni a questo riguardo in riunioni private. “

E l’articolo 81 afferma che questi impegni siano puniti con la scomunica latae sententiae (cioè automatica, senza dichiarazione da parte di chiunque, ipso facto e eo ipso).

Le informazioni rivela cardinale Danneels pochi giorni prima del Sinodo coincide con quella pubblicata da Austen Ivereigh, nel suo libro “il grande riformatore”, che rivela come, durante il conclave del 2013, quattro cardinali gruppo mafioso di San Gallo ( Kasper, Lehman, Danneels e Murphy-O’Connor) collaborato per orchestrare illegalmente una campagna per l’elezione di Bergoglio, dopo che quest’ultimo ha accettato di essere il beneficiario di questo schema.

Le conclusioni a cui le dichiarazioni del cardinale Danneels portano nella presentazione della sua biografia sono imposte:

1- Un gruppo di otto cardinali (uno di loro “Papa”) è ora scomunicato dalla Chiesa: Bergoglio, Danneels, Kasper, Silvestrini, Van Luyn, Husar, Lehmann e O’Connor. Tre sono già morti senza che la loro scomunica sia stata revocata: Hume, da Cruz e Martini.

2 – Le dimissioni di Benedetto XVI non erano valide, essendo state il risultato di pressioni morali, un complotto contro di lui per il quale era costretto a dimettersi. Il successore è stato eletto in modo non valido attraverso una lobby espressamente vietata dalla Costituzione che regola la successione.

Sebbene esistano già elementi che dimostrano l’esistenza di questa trama, è la prima volta che uno dei suoi autori intellettuali lo accetta apertamente e pubblicamente. Una confessione di parte, sollievo delle prove, dicono i canonisti.

https://www.ultimostiempos.org/es/blog/item/82-once-cardenales-excomulgados-uno-de-ellos-bergoglio-no-hubo-sucesion.html