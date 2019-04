Da un imprevisto incontro delle Autrici Rita Capecchi Anna Maria Conti e Alessandra Marra con Benedetto XVI, nasce un libro che per la prima volta quasi tutte le parole scritte o pronunciate da Benedetto XVI dal 28 febbraio 2013!!! Articolo di questo mese su IL TIMONE !!!

“Grazie per il vostro amore il vostro sostegno. Possiate sperimentare sempre la gioia di mettere Cristo al centro della vostra vita.”

Con questo ultimo tweet, sei anni fa, Benedetto XVI si incamminava verso l’elicottero che l’avrebbe portato a Castelgandolfo e dalle ore 20:00 del 28 febbraio 2013 sarebbe così diventato il primo Papa” emerito” nella storia della Chiesa.

Sono ancora molte le domande teologiche e giuridiche sollevate dalla rinuncia al pontificato di Benedetto XVI, ma in questi sei anni, vissuti nella preghiera all’interno delle mura leonine, il Papa” emerito” in alcune occasioni ha fatto sentire ancora la sua voce.

Un libro edito dalla Mimep Docete ha il merito di raccogliere tutti questi interventi in cui si sente la tonalità proprio del pensiero di Joseph Ratzinger. Per questo il timone ha incontrato il professor Pierluca Azzaro , segretario esecutivo della fondazione Vaticana Joseph Ratzinger -Benedetto XVI nonche’ curatore dell’edizione italiana dell’Opera Omnia di Ratzinger.

• Professore, nell’enciclica Lumen Fidei considerata la prima di Francesco, ma anche l’ultima di Benedetto XVI, si legge che oggi rimane solo” un relativismo in cui la domanda sulla verità di tutto, che in fondo anche la domanda su Dio, non interessa più”. Da sempre per Joseph Ratzinger il relativismo è il più grande nemico?

_ “Sì, dice bene, da sempre: da quando, ad esempio, l’allora giovane cappellano nella parrocchia di un “quartiere bene” di Monaco di Baviera , notava come la notte di Natale e di Pasqua la Chiesa si riempiva di gente. Che però poi ci sarebbe passata di fronte come si fa con qualcosa che non interessa, che non ci riguarda. Di quei passanti, scriveva il giovane Ratzinger, magari nessuno negava l’esistenza di Dio; solo si diffondeva una mentalità che nega che la fede possa veramente essere luce, appunto: che Dio cioè possa intervenire veramente nella storia, che possa concretamente darci l’unica cosa in cui in fin dei conti abbiamo bisogno, che più tutto desideriamo: la vita piena, la felicità che scaturisce dall’incontro con quell’unico grande amore che sa cambiarmi la vita: l’incontro con Dio fatto uomo, con Gesù Cristo che mostra chi è Dio.

E così, sin da quegli anni e fino alla sua ultima enciclica gli è stato perfettamente chiaro il primo compito per la Chiesa che scaturiva da quella sfida e che, ancora da Papa “emerito”, ha definito significativamente “Epidemia del Cuore”.

• l’antidoto contro questa epidemia allora è quel “Cristo centrismo” che si riconosce anche nel suo ultimo tweet da Papa: mettere Cristo al centro di tutto, della vita e dell’universo?

_ “Di recente ho tradotto un’Omelia che l’allora Arcivescovo di Monaco tenne un Giovedi’ Santo di cinquant’anni fa’, in una cattedrale stracolma di gente venuta ad ascoltarlo. Racconta l’ultimo giorno di vita della mamma di un suo amico sacerdote: la mattina quella donna aveva partecipato come sempre alla celebrazione Eucaristica e aveva ricevuto il Corpo del Signore; poi aveva svolto i suoi soliti lavori quotidiani. La sera, come di consueto, aveva benedetto le foto dei figli insieme al marito, e quindi era andata in cucina prepararsi una tazza di caffè. Lì poco dopo si sarebbe trovata diversa a terra priva di sensi, e qualche ora dopo sarebbe morta. Ma quello che più impressionava lo stesso Ratzinger e’ che sul tavolo della cucina si era trovata una cartolina che poco tempo prima le aveva scritto uno dei suoi figli; e in un angolino rimasto vuoto, con una grafia debole ma ancora ben leggibile, evidentemente pochi attimi prima di venire meno quella donna aveva scritto: “Fa’ di me quel che vuoi, solo concedimi di amarti pienamente”. Questo è cristocentrismo. Solo se chi amo, diceva Ratzinger, se l’amore, se il più grande regalo della mia vita mi e’ vicino, se posso essere certo che colui che mi ama è con me, allora anche in quel momento provo nel profondo del cuore una gioia che è più grande di ogni paura e sofferenza: “Non temere, sono risorto e sono sempre e per sempre con te, e non c’è notte in cui potrò non esserci, nemmeno nell’ultima della tua vita”.

• È impossibile a questo punto non toccare il tema della liturgia. Più volte Ratzinger-Benedetto XVI ha detto che la crisi della Chiesa origina dal crollo della liturgia.

_” Torniamo per un attimo a quella donna. Per tutta la sua vita, raccontava ancora Benedetto XVI, era stata una fonte inesauribile di vita e di gioia per tutti i suoi e anche dopo la morte la fede, il bene e l’amore che da essa promanavano continuavano a sostenere contagiare tanti . Ma dove li attingeva? Dove, giorno dopo giorno, sperimentava quell’amore di Cristo presente che poi donava? In un “luogo” molto concreto: nella liturgia della Chiesa, dice. Così si capisce anche perché Joseph Ratzinger ha considerato sempre la liturgia un bene preziosissimo da proteggere. Si capisce perché sin da giovane perito al Concilio fu tra quelli che maggiormente si batterono per mettere di nuovo al centro della vita cristiana e dell’esistenza della Chiesa il sacramento della presenza del corpo e del sangue di Cristo, della presenza reale della sua persona viva. E perché da allora in poi ha sempre lottato come un leone per difendere da ogni abuso il dono della Santa Eucaristia “.

• Sempre in riferimento alla verità, e alla lotta al relativismo, Ratzinger ha sempre cercato di chiarire il giusto modo di intendere il dialogo tra le religioni.

_ “A questo proposito il libro “I miei giorni sul monte” riporta un messaggio tanto profondo quanto immediatamente accessibile, che nel 2014 Benedetto XVI invio’ all’Università Urbaniana quando gli venne intitolata l’Aula Magna: voler guardare alle religioni un po’ come si fa con i continenti o i vari paesi sulla carta geografica, scrive, significherebbe in fin dei conti tradirle, non dare loro quello che esse stesse e ci

chiedono “.

• in che senso?

_ “Perché, spiegava, noi come cristiani siamo convinti che, nel silenzio esse attendono l’incontro con Gesù Cristo, la luce che viene da lui, che sola può condurre alla loro verità”.

• Però in una lettera del 2014, Benedetto XVI si dice preoccupato dal fatto che nel nostro tempo la figura di Gesù venga sempre più respinta e diventi inaccessibile, a causa di molteplici discussioni e opinioni.

_ “Se la fede per sua natura è incontro con Gesù Cristo e quindi con il Dio vivente, allora “non può esserci l’incontro vivo con una persona morta”, affermava Ratzinger già negli anni ’60; e lo faceva rivolgendosi anche quei teologi che , magari in buona fede, si impegnavano a esaltarne gli ideali e a metterne il risalto figura di outsider difensore degli oppressi oppure di personalità di grande statura religiosa: oscurando così però chi è veramente Cristo, e di conseguenza privando la fede della sua ragion d’essere e l’uomo della fonte della sua vera gioia”.

• In una lettera del 4 agosto 2014 il Papa “emerito ” dice che “la fede in Dio creatore è il fondamento essenziale della dignità umana come nodo essenziale di ogni ordine di diritto” e quindi anche della pace fra gli uomini.

_ “O l’uomo è creatura di Dio, è immagine di Dio, è dono di Dio, oppure è un prodotto del nostro stesso fare; e d’altronde quello che possiamo fare lo possiamo anche distruggere. Basterà solo che il fine in certe date circostanze sia ritenuto “buono”, o almeno relativamente migliore. Quando si rinuncia all’idea della creazione, si rinuncia alla grandezza dell’uomo, si rinuncia alla sua indisponibilità e alla sua dignità che al di sopra di ogni pianificazione. Su questo Ratzinger è stato sempre di un’incisività e di una chiarezza tali da incontrare l’adesione convinta di molti non credenti ed esponenti di altre religioni”.

