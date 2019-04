BREAKING NEWS – ESCE OGGI IN LINGUA TEDESCA SU “KLERUSBLATT”, UNA TESTATA BAVARESE A PICCOLA TIRATURA, UN LUNGO SAGGIO DI BENEDETTO XVI SUGLI ABUSI NELLA CHIESA. Ne presentiamo una nostra traduzione non ufficiale, da centellinare paragrafo per paragrafo….

Infine, nella terza parte, vorrei sviluppare alcune prospettive per una risposta adeguata da parte della Chiesa.

I.

(1) La questione inizia con l’introduzione e la presentazione di bambini e giovani prescritti dallo stato nella natura della sessualità. In Germania, l’allora ministro della Sanità, la signora [Käte] Strobel, aveva realizzato un film in cui a tutto ciò che prima non era stato permesso di essere mostrato pubblicamente, compresi i rapporti sessuali, era ora mostrato per lo scopo dell’educazione. Ciò che inizialmente era inteso solo per l’educazione sessuale dei giovani è stato ampiamente accettato come opzione praticabile.

Effetti simili sono stati raggiunti dal “Sexkoffer” pubblicato dal governo austriaco [Una controversa “valigia” di materiali di educazione sessuale utilizzati nelle scuole austriache alla fine degli anni ’80]. I film sessuali e pornografici sono poi diventati un evento comune, al punto che sono stati proiettati in teatri di cinegiornali [ Bahnhofskinos ]. Ricordo ancora di aver visto, mentre stavo passeggiando per la città di Ratisbona un giorno, folle di persone in fila davanti a un grande cinema, qualcosa che avevamo visto solo in tempi di guerra, quando c’era bisogno di uno speciale allestimento. Ricordo anche di essere arrivato in città il venerdì santo dell’anno 1970 e di aver visto tutti i cartelloni appesi con un grande poster di due persone completamente nude in un abbraccio stretto.

Tra le libertà che la Rivoluzione del 1968 cercava di combattere era questa libertà sessuale a tutto campo, che non concedeva più alcuna norma.

Il collasso mentale era anche legato a una propensione alla violenza. Questo è il motivo per cui i film sessuali non erano più consentiti sugli aerei perché la violenza si scatenava tra la piccola comunità di passeggeri. E poiché gli abiti di quel periodo provocarono ugualmente un’aggressione, i dirigenti scolastici fecero anche dei tentativi di introdurre uniformi scolastiche al fine di facilitare un clima di apprendimento.

Parte della fisionomia della rivoluzione del ’68 fu che anche la pedofilia fu diagnosticata come consentita e appropriata.

Per i giovani nella Chiesa, ma non solo per loro, questo è stato per molti aspetti un momento molto difficile. Mi sono sempre chiesto come i giovani in questa situazione possano avvicinarsi al sacerdozio e accettarlo, con tutte le sue ramificazioni. Il vasto crollo della prossima generazione di sacerdoti in quegli anni e l’altissimo numero di laicizzazioni furono una conseguenza di tutti questi sviluppi.

(2) Allo stesso tempo, indipendentemente da questo sviluppo, la teologia morale cattolica ha subito un collasso che ha reso la Chiesa indifesa contro questi cambiamenti nella società. Cercherò di delineare brevemente la traiettoria di questo sviluppo.

Fino al Concilio Vaticano II, la teologia morale cattolica era in gran parte fondata sulla legge naturale, mentre la Sacra Scrittura era citata solo per lo sfondo o la fondatezza. Nella lotta del Concilio per una nuova comprensione dell’Apocalisse, l’opzione della legge naturale fu in gran parte abbandonata e fu richiesta una teologia morale interamente basata sulla Bibbia.

Ricordo ancora come la facoltà gesuita di Francoforte addestrasse un giovane padre molto dotato (Bruno Schüller) con lo scopo di sviluppare una moralità basata interamente sulla Scrittura. La bella dissertazione di padre Schüller mostra un primo passo verso la costruzione di una morale basata sulla Scrittura. Padre Schüller fu poi mandato in America per ulteriori studi e tornò con la consapevolezza che dalla sola Bibbia la morale non poteva essere espressa in modo sistematico. Ha quindi tentato una teologia morale più pragmatica, senza essere in grado di fornire una risposta alla crisi della moralità.

Alla fine, era principalmente l’ipotesi che la moralità doveva essere determinata esclusivamente dagli scopi dell’azione umana che prevaleva. Mentre la vecchia frase “il fine giustifica i mezzi” non è stata confermata in questa forma rozza, il suo modo di pensare era diventato definitivo. Di conseguenza, non poteva più esserci nulla che costituisse un bene assoluto, e nemmeno qualsiasi cosa fondamentalmente malvagia; [potrebbero esserci] solo giudizi di valore relativo. Non c’era più il bene [assoluto], ma solo il relativamente migliore, contingente al momento e alle circostanze.

La crisi della giustificazione e della presentazione della morale cattolica ha raggiunto proporzioni drammatiche alla fine degli anni ’80 e ’90. Il 5 gennaio 1989 è stata pubblicata la “Dichiarazione di Colonia”, firmata da 15 professori cattolici di teologia. Si è concentrato su vari punti di crisi nella relazione tra il magistero episcopale e il compito della teologia. [Reazioni a] questo testo, che inizialmente non si estendevano oltre il solito livello di proteste, molto rapidamente crebbero in protesta contro il Magistero della Chiesa e raccolsero, in modo udibile e visibile, il potenziale di protesta globale contro i previsti testi dottrinali di Giovanni Paolo II (cfr D. Mieth, Kölner Erklärung, LThK, VI 3 , pag 196) [LTHK è il Lexikon für Theologie und Kirche, un “Lessico di teologia e chiesa” in lingua tedesca, i cui redattori includevano Karl Rahner e il cardinale Walter Kasper.]

Papa Giovanni Paolo II, che conosceva molto bene la situazione della teologia morale e lo seguì da vicino, commissionò il lavoro su un’enciclica che avrebbe ristabilito queste cose. È stata pubblicata con il titolo di ” Veritatis splendor ” il 6 agosto 1993 e ha innescato violente reazioni da parte di teologi morali. Prima di questo, il “Catechismo della Chiesa Cattolica” aveva già presentato in modo convincente, in modo sistematico, la moralità proclamata dalla Chiesa.

Non dimenticherò mai come l’allora teologo morale tedesco Franz Böckle, che dopo essere tornato nella sua nativa Svizzera dopo il suo ritiro, annunciò in vista delle possibili decisioni dell’enciclica ” Veritatis splendor ” che se l’enciclica dovesse stabilire che c’erano azioni che erano sempre e in ogni circostanza classificate come malvagie, lo sfidava con tutte le risorse a sua disposizione.

Era Dio, il Misericordioso, che lo risparmiava dal dover mettere in pratica la sua risoluzione; Böckle morì l’8 luglio 1991. L’enciclica fu pubblicata il 6 agosto 1993 e includeva in effetti la determinazione che c’erano azioni che non potevano mai diventare buone.

Il papa era pienamente consapevole dell’importanza di questa decisione in quel momento e per questa parte del suo testo aveva nuovamente consultato gli specialisti principali che non partecipavano alla redazione dell’enciclica. Sapeva che non doveva lasciare dubbi sul fatto che il calcolo morale coinvolto nel bilanciamento dei beni deve rispettare un limite finale. Ci sono beni che non sono mai soggetti a compromessi.

Ci sono valori che non devono mai essere abbandonati per un valore maggiore e che possono persino superare la conservazione della vita fisica. C’è il martirio. Dio è [circa] più della mera sopravvivenza fisica. Una vita che sarebbe stata comprata dalla negazione di Dio, una vita basata su una menzogna finale, è una non vita.

Il martirio è una categoria fondamentale dell’esistenza cristiana. Il fatto che il martirio non sia più necessario dal punto di vista morale nella teoria sostenuta da Böckle e da molti altri dimostra che qui è in gioco l’essenza stessa del cristianesimo.

Nella teologia morale, tuttavia, un’altra domanda nel frattempo era diventata pressante: l’ipotesi che il Magistero della Chiesa dovesse avere la competenza finale (“infallibilità”) solo in questioni riguardanti la fede stessa ha ottenuto un’accoglienza diffusa; (in questa prospettiva) le questioni riguardanti la moralità non dovrebbero rientrare nell’ambito delle decisioni infallibili del Magistero della Chiesa. Probabilmente c’è qualcosa di giusto su quest’ipotesi che merita ulteriori discussioni. Ma c’è un insieme minimo di morale che è indissolubilmente legato al principio fondamentale della fede e che deve essere difeso se la fede non deve essere ridotta a una teoria, ma piuttosto essere riconosciuta nella sua pretesa di vita concreta.

Tutto ciò rende evidente quanto fondamentalmente l’autorità della Chiesa in materia di moralità sia messa in discussione. Coloro che negano alla Chiesa una competenza d’insegnamento finale in quest’area, la costringono a rimanere in silenzio proprio dove è in gioco il confine tra verità e menzogne.

Indipendentemente da questa domanda, in molti ambienti di teologia morale è stata esposta l’ipotesi che la Chiesa non ha e non può avere la propria moralità. L’argomento è che tutte le ipotesi morali potrebbero anche conoscere paralleli nelle altre religioni e quindi una proprietà cristiana della moralità non potrebbe esistere. Ma la questione della natura unica di una morale biblica non risponde al fatto che per ogni singola frase da qualche parte, un parallelo può essere trovato anche in altre religioni. Piuttosto, riguarda tutta la morale biblica, che come tale è nuova e diversa dalle sue singole parti.

La dottrina morale della Sacra Scrittura ha la sua unicità, in fin dei conti, predicata nel suo aggrapparsi all’immagine di Dio, nella fede nell’unico Dio che si è mostrato in Gesù Cristo e che ha vissuto come un essere umano. Il Decalogo è un’applicazione della fede biblica in Dio alla vita umana. L’immagine di Dio e della moralità si uniscono e quindi determinano il particolare cambiamento dell’atteggiamento cristiano nei confronti del mondo e della vita umana. Inoltre, il cristianesimo è stato descritto fin dall’inizio con la parola hodós [ in greco strada, nel Nuovo Testamento spesso usato nel senso di un percorso di progresso].

La fede è un viaggio e uno stile di vita. Nella vecchia chiesa, il catecumenato è stato creato come un habitat contro una cultura sempre più demoralizzata, in cui gli aspetti distintivi e freschi dello stile di vita cristiano venivano praticati e allo stesso tempo protetti dal modo comune di vivere. Penso che anche oggi qualcosa come le comunità catecumenali siano necessarie affinché la vita cristiana possa affermarsi a suo modo.

II.

Reazioni ecclesiali iniziali

(1) Il lungo e preparato processo di dissoluzione del concetto cristiano di moralità è stato, come ho cercato di mostrare, segnato da un radicalismo senza precedenti negli anni ’60. Questa dissoluzione dell’autorità di insegnamento morale della Chiesa doveva necessariamente avere un effetto sulle diverse aree della Chiesa. Nel contesto dell’incontro dei presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo con Papa Francesco, la questione della vita sacerdotale, così come quella dei seminari, è di particolare interesse. Per quanto riguarda il problema della preparazione per il ministero sacerdotale nei seminari, c’è in realtà una profonda rottura con la precedente forma di questa preparazione.

In vari seminari sono stati istituiti gruppi omosessuali, che hanno agito più o meno apertamente e hanno cambiato significativamente il clima nei seminari. In un seminario nella Germania meridionale, i candidati al sacerdozio e i candidati al ministero della pastorale dello specialista pastorale [ Pastoralreferent ] hanno vissuto insieme. Ai pasti comuni, i seminaristi e gli specialisti pastorali mangiavano insieme, sposati tra i laici a volte accompagnati dalle loro mogli e figli, e occasionalmente dalle loro fidanzate. Il clima in questo seminario non ha potuto fornire supporto per la preparazione alla vocazione sacerdotale. La Santa Sede sapeva di tali problemi, senza essere informata con precisione. Come primo passo, fu organizzata una Visita Apostolica di seminari negli Stati Uniti.

Poiché anche i criteri per la selezione e la nomina dei vescovi erano stati modificati dopo il Concilio Vaticano II, anche il rapporto dei vescovi con i loro seminari era molto diverso. Soprattutto, un criterio per la nomina di nuovi vescovi era ora la loro “conciliarità”, che naturalmente poteva essere intesa nel senso di cose piuttosto diverse.

In effetti, in molte parti della Chiesa, gli atteggiamenti conciliari erano intesi come aventi un atteggiamento critico o negativo nei confronti della tradizione finora esistente, che ora doveva essere sostituita da una nuova relazione radicalmente aperta con il mondo. Un vescovo, che in precedenza era stato rettore del seminario, aveva organizzato per i seminaristi la proiezione di film pornografici, presumibilmente con l’intenzione di renderli così resistenti a comportamenti contrari alla fede.

C’erano – non solo negli Stati Uniti d’America – singoli vescovi che respinsero la tradizione cattolica nel suo complesso e cercarono di creare una sorta di “cattolicità” moderna e moderna nelle loro diocesi. Forse vale la pena ricordare che in non pochi seminari, gli studenti presi a leggere i miei libri erano considerati inadatti al sacerdozio. I miei libri erano nascosti, come cattiva letteratura, e si leggevano solo sotto la scrivania.

La visita che ora ha luogo non ha portato nuove intuizioni, apparentemente perché i vari poteri hanno unito le forze per nascondere la vera situazione. Una seconda visita è stata ordinata e ha portato molte più informazioni, ma nel complesso non è riuscita a raggiungere alcun risultato. Nondimeno, dagli anni ’70 la situazione nei seminari è generalmente migliorata. Eppure, solo casi isolati di un nuovo rafforzamento delle vocazioni sacerdotali avvenivano mentre la situazione generale aveva preso una svolta diversa.

(2) La questione della pedofilia, come ricordo, non è diventata acuta fino alla seconda metà degli anni ’80. Nel frattempo, era già diventato un problema pubblico negli Stati Uniti, tale che i vescovi di Roma cercavano aiuto, dal momento che il diritto canonico, come è scritto nel nuovo Codice (1983), non sembrava sufficiente per prendere le misure necessarie.

Roma e i canonisti romani all’inizio avevano difficoltà con queste preoccupazioni; a loro avviso la sospensione temporanea dall’ufficio sacerdotale doveva essere sufficiente per portare alla purificazione e al chiarimento. Questo non poteva essere accettato dai vescovi americani, perché i sacerdoti rimanevano così al servizio del vescovo, e quindi potevano essere considerati [ancora] direttamente associati a lui. Solo lentamente, un rinnovamento e un approfondimento della legge criminale deliberatamente costruita del nuovo Codice ha cominciato a prendere forma.

Inoltre, tuttavia, c’era un problema fondamentale nella percezione della legge penale. Solo il cosiddetto garante [una sorta di protezionismo procedurale] era ancora considerato come “conciliare”. Ciò significa che soprattutto i diritti dell’imputato dovevano essere garantiti, in una misura che escludeva di fatto qualsiasi condanna. Come contrappeso alle opzioni di difesa spesso inadeguate disponibili per i teologi accusati, il loro diritto alla difesa a titolo di garanzia è stato esteso a tal punto che le condanne erano quasi impossibili.

Concedetemi un breve excursus a questo punto. Alla luce della scala della cattiva condotta pedofila, una parola di Gesù è tornata all’attenzione che dice: “Chiunque causi a uno di questi piccoli che credono in me peccare, sarebbe meglio per lui se una grossa macina fosse appesa al suo collo e fosse gettato nel mare “(Marco 9:42).

La frase “i piccoli” nella lingua di Gesù significa i credenti comuni che possono essere confusi nella loro fede dall’arroganza intellettuale di coloro che pensano di essere intelligenti. Quindi qui Gesù protegge il deposito della fede con una enfatica minaccia di punizione per coloro che fanno del male.

L’uso moderno della frase non è di per sé sbagliato, ma non deve oscurare il significato originale. In questo senso, diventa chiaro, contrariamente a qualsiasi garanzia, che non è solo il diritto dell’imputato che è importante e richiede una garanzia. Grandi beni come la Fede sono ugualmente importanti.

Una legge canonica equilibrata che corrisponda all’intero messaggio di Gesù deve quindi non solo fornire una garanzia per l’accusato, il rispetto per chi è un bene legale. Deve anche proteggere la Fede, che è anche un importante valore legale. Un diritto canonico adeguatamente formato deve quindi contenere una doppia garanzia: protezione legale dell’imputato, protezione giuridica del bene in gioco. Se oggi si propone questa concezione intrinsecamente chiara, generalmente essa cade inascoltata quando si tratta della questione della protezione della fede come bene legale. Nella consapevolezza generale della legge, la Fede non sembra più avere il rango di un bene che richiede protezione. Questa è una situazione allarmante che deve essere considerata e presa sul serio dai pastori della Chiesa.

Vorrei ora aggiungere, alle brevi note sulla situazione della formazione sacerdotale al momento dello scoppio della crisi, alcune osservazioni sullo sviluppo del diritto canonico in materia.

In linea di principio, la Congregazione del Clero è responsabile della gestione dei crimini commessi dai sacerdoti. Ma poiché il garantismo dominava in gran parte la situazione in quel momento, ero d’accordo con Papa Giovanni Paolo II sul fatto che fosse opportuno assegnare la competenza per questi reati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, sotto il titolo ” Delicta maiora contra fidem”. ”

Questo accordo ha anche permesso di imporre la pena massima, cioè l’espulsione dal clero, che non avrebbe potuto essere imposta in base ad altre disposizioni legali. Questo non era un trucco per essere in grado di imporre la pena massima, ma è una conseguenza dell’importanza della Fede per la Chiesa. In effetti, è importante vedere che tale cattiva condotta da parte dei chierici finisce per danneggiare la Fede.

Solo dove la Fede non determina più le azioni dell’uomo, tali reati sono possibili.

La gravità della pena, tuttavia, presuppone anche una chiara prova del reato – questo aspetto del garante resta in vigore.

In altre parole, al fine di imporre la pena massima legittimamente, è necessario un vero procedimento penale. Ma sia le diocesi che la Santa Sede furono travolte da tale esigenza. Pertanto formulammo un livello minimo di procedimenti penali e lasciammo aperta la possibilità che la stessa Santa Sede subentrasse nel processo dove la diocesi o l’amministrazione metropolitana non sono in grado di farlo. In ogni caso, il processo dovrebbe essere esaminato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede al fine di garantire i diritti dell’imputato. Infine, nella Feria IV (cioè l’assemblea dei membri della Congregazione), abbiamo istituito un’istanza di appello per prevedere la possibilità di un appello.

Poiché tutto questo in realtà è andato oltre le capacità della Congregazione per la Dottrina della Fede, e poiché si sono verificati ritardi che dovevano essere evitati a causa della natura della questione, Papa Francesco ha intrapreso ulteriori riforme.

III.

(1) Cosa deve essere fatto? Forse dovremmo creare un’altra Chiesa affinché le cose si risolvano? Bene, quell’esperimento è già stato intrapreso e ha già fallito. Solo l’obbedienza e l’amore per nostro Signore Gesù Cristo possono indicare la via. Cerchiamo dunque prima di capire di nuovo e da dentro [noi stessi] ciò che il Signore vuole e ha voluto con noi.

In primo luogo, suggerirei quanto segue: Se volessimo davvero riassumere molto brevemente il contenuto della Fede come esposto nella Bibbia, potremmo farlo affermando che il Signore ha iniziato una narrazione d’amore con noi e vuole assumere tutta la creazione in essa. L’opposizione al male, che minaccia noi e il mondo intero, può in definitiva consistere solo nel nostro entrare in questo amore. È la vera contro-resistenza contro il male. Il potere del male deriva dal nostro rifiuto di amare Dio. Colui che si affida all’amore di Dio è redento. Il nostro essere non redenti è una conseguenza della nostra incapacità di amare Dio. Imparare ad amare Dio è quindi la via della redenzione umana.

Cerchiamo ora di spacchettare un po ‘di più questo contenuto essenziale della rivelazione di Dio. Potremmo quindi dire che il primo dono fondamentale che la fede ci offre è la certezza che Dio esiste.

Un mondo senza Dio non può che essere un mondo senza significato. Da dove, allora, deriva tutto ciò che avviene? In ogni caso, non ha uno scopo spirituale. In qualche modo è semplicemente lì e non ha né alcun obiettivo né alcun senso. Quindi non ci sono standard di bene o male. Allora solo quello che è più forte dell’altro può affermarsi. Il potere è quindi l’unico principio. La verità non conta, in realtà non esiste. Solo se le cose hanno una ragione spirituale, sono intese e concepite – solo se c’è un Dio Creatore che è buono e vuole il bene – può anche la vita dell’uomo avere un significato.

Che vi sia Dio come creatore e come misura di tutte le cose è prima di tutto un bisogno primordiale. Ma un Dio che non si esprima affatto, che non si renda noto, rimarrebbe una presunzione e non potrebbe quindi determinare la forma [ Gestalt ] della nostra vita.

Ma un Dio che non si fosse affatto espresso, che non si fosse fatto conoscere, sarebbe rimasto un presupposto e non avrebbe quindi potuto determinare la forma della nostra vita. Perché Dio sia veramente Dio in questa creazione deliberata, dobbiamo guardare a Lui perché si esprima in qualche modo. Lo ha fatto in molti modi, ma in modo decisivo nella chiamata che è andata ad Abramo e ha dato alla gente in cerca di Dio l’orientamento che conduce oltre ogni aspettativa: Dio stesso diventa creatura, parla come uomo con noi esseri umani.

In questo modo la frase “Dio è” alla fine si trasforma in un messaggio veramente gioioso, proprio perché è più che comprensivo, perché crea – ed è – amore. Ancora una volta rendere le persone consapevoli di questo è il primo e fondamentale compito che ci è stato affidato dal Signore.

Una società senza Dio – una società che non Lo conosce e lo tratta come inesistente – è una società che perde la sua misura. Ai nostri giorni, lo slogan della morte di Dio è stato coniato. Quando Dio muore in una società, si diventa liberi, eravamo certi. In realtà, la morte di Dio in una società significa anche la fine della libertà, perché ciò che muore è lo scopo che fornisce l’orientamento, poiché scompare la bussola che ci indica la giusta direzione insegnandoci a distinguere il bene dal male. La società occidentale è una società in cui Dio è assente nella sfera pubblica e non ha più nulla da offrire. Ed è per questo che è una società in cui la misura dell’umanità è sempre più persa. A singoli punti diventa improvvisamente evidente che ciò che è malvagio e distrugge l’uomo è diventato una questione naturale.

Questo è il caso della pedofilia. È stato teorizzata solo poco tempo fa come abbastanza legittima, ma si è diffusa sempre di più. E ora ci rendiamo conto con shock che stanno accadendo le cose ai nostri bambini e ai giovani, che minacciano di distruggerli. Il fatto che questo possa diffondersi anche nella Chiesa e tra i sacerdoti dovrebbe disturbarci in particolare.

Perché la pedofilia ha raggiunto tali proporzioni? In definitiva, la ragione è l’assenza di Dio. Anche noi cristiani e sacerdoti preferiamo non parlare di Dio, perché questo discorso non sembra pratico. Dopo lo sconvolgimento della seconda guerra mondiale, noi in Germania avevamo ancora espressamente posto la nostra Costituzione sotto la responsabilità di Dio come principio guida. Mezzo secolo dopo, non era più possibile includere la responsabilità di Dio come principio guida nella costituzione europea. Dio è considerato come la preoccupazione di un piccolo gruppo e non può più essere il principio guida per la comunità nel suo complesso. Questa decisione riflette la situazione in Occidente, dove Dio è diventato l’affare privato di una minoranza.

Un compito fondamentale, che deve risultare dagli sconvolgimenti morali del nostro tempo, è che noi stessi iniziamo nuovamente a vivere da Dio e verso di Lui. Soprattutto, noi stessi dobbiamo imparare di nuovo a riconoscere Dio come fondamento della nostra vita invece di lasciarlo da parte come una frase in qualche modo inefficace. Non dimenticherò mai l’avvertimento che il grande teologo Hans Urs von Balthasar mi scrisse una volta su uno dei suoi cartoncini. “Non presupponete il Dio trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma presentatelo!”

In verità, in teologia, Dio è spesso dato per scontato come ovvio, ma in concreto non si tratta di Lui. Il tema di Dio sembra così irreale, così lontano dalle cose che ci riguardano. Eppure tutto diventa diverso se uno non presuppone, ma presenta Dio. Non lo lascia in qualche modo sullo sfondo, ma lo riconosce come il centro dei nostri pensieri, parole e azioni.

(2) Dio si è fatto uomo per noi. L’uomo come la sua creatura è così vicino al suo cuore che si è unito a lui ed è così entrato nella storia umana in un modo molto pratico. Parla con noi, vive con noi, soffre con noi e ha preso su di sé la morte per noi. Ne parliamo in dettaglio in teologia, con parole e pensieri appresi. Ma è proprio in questo modo che corriamo il rischio di diventare maestri di fede invece di essere rinnovati e dominati dalla Fede.

Consideriamo questo per quanto riguarda una questione centrale, la celebrazione della Santa Eucaristia. La nostra gestione dell’eucaristia non può che destare preoccupazione. Il Concilio Vaticano II è stato giustamente incentrato sul ritorno di questo sacramento della presenza del corpo e del sangue di Cristo, della presenza della sua persona, della sua passione, morte e risurrezione, al centro della vita cristiana e dell’esistenza stessa della Chiesa . In parte, questo è veramente accaduto, e dovremmo essere molto grati al Signore per questo.

Eppure un atteggiamento piuttosto diverso è prevalente. Ciò che predomina non è una nuova venerazione per la presenza della morte e della risurrezione di Cristo, ma un modo di trattare con Lui che distrugge la grandezza del Mistero. La declinante partecipazione alla celebrazione eucaristica domenicale mostra quanto noi cristiani di oggi sappiamo ancora di apprezzare la grandezza del dono che consiste nella Sua presenza reale. L’Eucaristia viene svalutata in un semplice gesto cerimoniale quando è dato per scontato che la cortesia lo richieda di essere offerto in occasione di feste familiari o in occasioni come matrimoni e funerali a tutti gli invitati per motivi familiari.

Il modo in cui spesso le persone ricevono semplicemente il Santissimo Sacramento in comunione dimostra che molti vedono la comunione come un gesto puramente cerimoniale. Pertanto, quando si pensa a quale azione è richiesta prima di tutto, è piuttosto ovvio che non abbiamo bisogno di un’altra Chiesa di nostra progettazione. Piuttosto, ciò che è richiesto prima di tutto è il rinnovamento della Fede nella Realtà di Gesù Cristo che ci è stata donata nel Santissimo Sacramento.

Nelle conversazioni con le vittime della pedofilia, sono stato reso acutamente consapevole di questa prima e principale esigenza. Una giovane donna che era un [ex] chierichetto mi ha detto che il cappellano, il suo superiore come un chierichetto, ha sempre introdotto l’abuso sessuale che stava commettendo contro di lei con le parole: “Questo è il mio corpo che sarà dato per te “.

È ovvio che questa donna non può più ascoltare le stesse parole di consacrazione senza rivivere tutta l’orribile sofferenza del suo abuso. Sì, dobbiamo implorare con urgenza il Signore per il perdono, e prima di tutto dobbiamo giurarlo e chiedergli di insegnarci di nuovo a tutti in modo nuovo di comprendere la grandezza della sua sofferenza, il suo sacrificio. E dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere il dono della Santa Eucaristia dagli abusi.

(3) E infine, c’è il Mistero della Chiesa. La frase con cui Romano Guardini, quasi 100 anni fa, ha espresso la gioiosa speranza che è stata instillata in lui e in molti altri, rimane imperdonabile: “È iniziato un evento di incalcolabile importanza; la Chiesa si sta risvegliando nelle anime “.

Intendeva dire che la Chiesa non era più vissuta e percepita come un semplice sistema esterno che entra nelle nostre vite, come una specie di autorità, ma piuttosto che ha cominciato a essere percepita come presente nei cuori delle persone – come qualcosa non solo esteriore, ma internamente spostandoci. Circa mezzo secolo dopo, riconsiderando questo processo e osservando ciò che stava accadendo, mi sentii tentato di invertire la frase: “La Chiesa sta morendo nelle anime”.

In effetti, la Chiesa oggi è ampiamente considerata come una specie di apparato politico. Ne parliamo quasi esclusivamente in categorie politiche, e questo vale anche per i vescovi, che formulano la loro concezione della chiesa di domani quasi esclusivamente in termini politici. La crisi, causata dai numerosi casi di abusi clericali, ci spinge a considerare la Chiesa come qualcosa di quasi inaccettabile, che ora dobbiamo prendere nelle nostre mani e ridisegnare. Ma una Chiesa che si è fatta da sola non può costituire speranza.

Gesù stesso ha paragonato la Chiesa a una rete da pesca in cui i pesci buoni e cattivi sono in definitiva separati da Dio stesso. C’è anche la parabola della Chiesa come un campo in cui cresce il buon grano che Dio stesso ha seminato, ma anche le erbacce che “un nemico” ha seminato segretamente su di esso. In effetti, le alghe nel campo di Dio, la Chiesa, sono eccessivamente visibili, e anche i cattivi pesci nella rete mostrano la loro forza. Tuttavia, il campo è ancora il campo di Dio e la rete è la rete da pesca di Dio. E in ogni momento, non ci sono solo le erbacce e il pesce malvagio, ma anche il raccolto di Dio e il buon pesce. Proclamare entrambi con enfasi non è una falsa forma di apologetica, ma un necessario servizio alla Verità.

In questo contesto è necessario fare riferimento a un testo importante nella Rivelazione di San Giovanni. Il diavolo è identificato come l’accusatore che accusa i nostri fratelli davanti a Dio giorno e notte (Apocalisse 12:10). L’Apocalisse di San Giovanni riprende dunque un pensiero dal centro della narrazione del frammento nel Libro di Giobbe (Giobbe 1 e 2, 10; 42: 7-16). In quel libro, il diavolo cercava di disconoscere la giustizia di Giobbe davanti a Dio come semplicemente esteriore. Ed esattamente questo è ciò che l’Apocalisse ha da dire: il diavolo vuole dimostrare che non ci sono persone rette; che tutta la giustizia delle persone è mostrata solo all’esterno. Se si potesse avvicinarsi a una persona, allora l’apparenza della sua giustizia svanirebbe rapidamente.

Il racconto di Giobbe inizia con una disputa tra Dio e il diavolo, in cui Dio si riferiva a Giobbe come un uomo veramente giusto. Ora deve essere usato come esempio per testare chi ha ragione. Porta via i suoi beni e vedrai che nulla rimane della sua pietà, sostiene il diavolo. Dio gli concede questo tentativo, dal quale emerge positivamente Giobbe. Ora il diavolo spinge e dice: “Pelle per la pelle! Tutto quello che un uomo ha darà per la sua vita. Ma stendi la tua mano ora, e tocca le sue ossa e la sua carne, e ti maledirà in faccia “. (Giobbe 2: 4f)

Dio concede al diavolo una seconda svolta. Potrebbe anche toccare la pelle di Giobbe. Solo l’uccisione di Giobbe gli è negata. Per i cristiani è chiaro che questo Giobbe, che sta davanti a Dio come esempio per tutta l’umanità, è Gesù Cristo. Nell’Apocalisse di San Giovanni il dramma dell’umanità ci viene presentato in tutta la sua ampiezza.

Il Dio Creatore si trova di fronte al diavolo che parla male di tutta l’umanità e di tutta la creazione. Dice non solo a Dio, ma soprattutto alle persone: guarda cosa ha fatto questo Dio. Presumibilmente una buona creazione, ma in realtà piena di sofferenza e disgusto. Questo dispregio della creazione è in realtà un disprezzo di Dio. Vuole dimostrare che Dio stesso non è buono, e quindi allontanarci da Lui.

La tempestività di ciò che ci dice l’Apocalisse qui è ovvia. Oggi, l’accusa contro Dio è, soprattutto, di caratterizzare la Sua Chiesa come del tutto negativa, e quindi di dissuaderci da essa. L’idea di una Chiesa migliore, creata da noi stessi, è in realtà una proposta del diavolo, con la quale vuole portarci via dal Dio vivente, attraverso una logica ingannevole con la quale siamo troppo facilmente ingannati. No, anche oggi la Chiesa non è fatta solo di cattivi pesci ed erbacce. Anche la Chiesa di Dio esiste oggi e oggi è lo strumento stesso attraverso il quale Dio ci salva.

È molto importante opporsi alle menzogne ​​e alle mezze verità del diavolo con tutta la verità: Sì, c’è il peccato nella Chiesa e il male. Ma anche oggi c’è la Santa Chiesa, che è indistruttibile. Oggi ci sono molte persone che credono umilmente, soffrono e amano, in cui il vero Dio, il Dio amorevole, si mostra a noi. Oggi Dio ha anche i suoi testimoni ( martiri ) nel mondo. Dobbiamo solo essere vigili per vederli e ascoltarli.

Il termine martire è tratto dalla legge procedurale. Nella prova contro il diavolo, Gesù Cristo è la prima e vera testimonianza di Dio, il primo martire, che è stato seguito da innumerevoli altri.

La Chiesa di oggi è più che mai una “Chiesa dei martiri” e quindi una testimonianza del Dio vivente. Se ci guardiamo intorno e ascoltiamo con cuore attento, possiamo trovare testimoni ovunque oggi, specialmente tra la gente comune, ma anche nelle alte file della Chiesa, che difendono Dio con la loro vita e sofferenza. È un’inerzia del cuore che ci porta a non desiderare di riconoscerli. Uno dei compiti grandi ed essenziali della nostra evangelizzazione è, per quanto possibile, stabilire gli habitat di fede e, soprattutto, trovarli e riconoscerli.

Vivo in una casa, in una piccola comunità di persone che scoprono continuamente tali testimoni del Dio vivente nella vita di tutti i giorni e che con gioia me lo fanno notare anche. Vedere e trovare la Chiesa vivente è un compito meraviglioso che ci rafforza e ci rende gioiosi nella nostra Fede più e più volte.

Alla fine delle mie riflessioni vorrei ringraziare Papa Francesco per tutto ciò che fa per mostrarci, ancora e ancora, la luce di Dio, che non è scomparsa, nemmeno oggi. Grazie, Santo Padre!

(Benedetto XVI)