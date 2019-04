“COME LA CHIESA FINI’ “- IL ROMANZO DISTOPICO DI ALDO MARIA VALLI – Con la stessa forza profetica dei più famosi romanzi di George Orwell e Aldous Huxley, rispettivamente “1984” e “Il Mondo Nuovo”….

Un racconto distopico. Nel Mondo Finalmente Unificato non c’è libertà e non ci sono religioni. Il Regime universale imposto da Coloro che Amano assicura una stabilità che è totale asservimento. La causa di tale in­voluzione è il progressivo dissolversi della Chiesa cattolica. Essa infatti, in nome di un malinteso senso dell’apertura, non più baluardo a difesa della verità, ha intrapreso un percorso di adesione alle idee dominanti. Non ne avremmo memoria se un isolato testimone, il Cantore Cieco, sfidando i ferrei controlli del Regime, non avesse deciso di narrarne la storia. Veniamo così a co­noscere le vicende che hanno determinato la conversione della Chiesa cattolica nella Nuova Chiesa Antidogmatica, così conciliante ed ecumenica da giungere a proclamare il Superdogma del Dialogo. Vicende che, scandite dal succedersi di papi tutti curiosamente di nome Francesco, conducono a un risultato inevitabile: la fine della Chiesa.