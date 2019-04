UNA PREGHIERA PER QUANDO……. SI CAMMINA PER STRADA

Tenete sempre Dio in mente con questa semplice preghiera

Nella sua Lettera ai Tessalonicesi, San Paolo ha scritto “Non cessate mai di pregare” (1 Ts 5, 17). La frase può essere interpretata in vari modi, e un’opzione è cercare di tenere Dio sempre a mente, almeno a qualche livello. A volte è più facile farlo quando svolgiamo i compiti più quotidiani, come camminare per la strada.

Tutto quello che facciamo può essere offerto a Dio come sacrificio, e possiamo unire la nostra vita a Lui che è morto per noi.

Ecco una semplice preghiera da recitare mentre si cammina che ci riporta alla mente i tanti passi che Gesù ha fatto nella sua Via Crucis. In questo modo, un’azione semplice può essere santificata, e possiamo dimostrare la nostra gratitudine a Dio per l’amore che ha effuso per noi:

Divino Gesù! Unisco tutti i miei passi a quelli che hai compiuto per me. Desidero unirli in particolare con quelli che hai compiuto durante la tua amara Passione!