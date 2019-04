LUCIFERO CONFESSA ALL’ESORCISTA: “L’ABORTO E’ OMICIDIO , SEMPRE E COMUNQUE . L’ANIMA NEGLI EMBRIONI NON ARRIVA ALLA VISIONE BEATIFICATA DI DIO , ARRIVA LASSU’ IN CIELO -LIMBO- MA ANCHE I BAMBINI NON NATI SI POSSONO BATTEZZARE…”…

– “Sapete perché combatto così tanto io? Perché io fu precipitato proprio a causa degli uomini.”

–“Io, Lucifero, ero in cielo, nel coro di Michele.” L’esorcista: “Ma tu potresti essere tra i Cherubini!” Risposta: “Si, io ero anche questo.”

–“Giuda me lo sono preso io! Lui è dannato. Quello si poteva salvare, ma non ha voluto seguire il Nazareno.”

–“I nemici della Chiesa sono nostri amici!”

–“Da noi non c’è ritorno! L’inferno è per tutta l’eternità! Nessuno torna indietro! Qui non c’è amore, c’è solo odio, combattiamo sempre, ci combattiamo l’un l’altro.”

–“Gli uomini sono così bestialmente stupidi! Credono che dopo la morte sia finito tutto e non fanno nulla di ciò che è necessario per salvarsi!.”

–“In questo secolo ci saranno tanti Santi, come non ce ne sono mai stati. Ma anche tanta gente viene da noi.”

–“Contro di voi ci scagliamo e potremmo ancora di più, se non fossimo legati. Noi possiamo solo fino a dove arrivano le catene.”

–L’esorcista: “Tu sei il colpevole di tutte le eresie!” Risposta: “Si, e ne ho ancora tante da creare.”

–“La talare ormai non la indossa più nessuno. Questi modernisti della Chiesa sono opera mia e mi appartengono tutti ormai.”

–“Quello laggiù (si riferiva a Papa Paolo VI), quello solo tiene in piedi la Chiesa. Gli altri non lo seguono.”

–“Tutti adesso tirano fuori le zampe per prendere la Comunione e neanche si inginocchiano più! Ah! Opera mia!”

–“Di noi quasi nessuno parla più, neppure i sacerdoti.”

–“L’altare rivolto verso i fedeli è stata idea nostra…sono tutti corsi dietro agli Evangelici come meretrici! I Cattolici hanno la vera dottrina e corrono dietro ai Protestanti!”

–“Per ordine dell’Alta Dama devo dire che si deve pregare di più lo Spirito Santo. Voi dovete pregare molto, perché i castighi sono vicini.”

–“L’enciclica Humanae Vitae è importantissima! E nessun prete può sposarsi, egli è sacerdote in eterno.”

–“Ovunque venga votata una legge a favore dell’ABORTO, tutto l’inferno è presente!”

–“L’ABORTO è omicidio, sempre e comunque. L’anima negli embrioni non arriva alla visione beatifica di Dio, arriva lassù in Cielo (si tratta del Limbo), ma anche i bambini non nati possono essere battezzati.”

–“Peccato che il Sinodo (Concilio Vaticano II) sia finito, ci ha rallegrato moltissimo!”

–“Tante Ostie vengono profanate perchè vengono date sulle mani. Non si rendono nemmeno conto!”

–“Il nuovo catechismo olandese l’ho scritto io! È tutto falsificato!” (NOTA: il demonio fa riferimento alla congregazione che eliminò i riferimenti alla Trinità e all’Inferno nel catechismo dei Paesi Bassi)

–“Voi avete il potere di scacciarci, ma non lo fate più! Non ci credete neppure!”

–“Se aveste idea di quanto è potente il Rosario…è fortissimo contro Satana…non voglio dirlo, ma sono costretto.”

