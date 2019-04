SCANDALI VATICANI: segui i soldi … se puoi

Il 4 gennaio 2013, un mese prima che papa Benedetto si dimettesse, la Banca Centrale Italiana ha spento le luci su tutto il Vaticano. Il Vaticano non ha più la possibilità di effettuare transazioni finanziarie elettroniche. Le autorità italiane hanno affermato che il Vaticano non era conforme alle norme internazionali sul riciclaggio di denaro. Questo è stato un chiaro messaggio che ha esercitato un’enorme pressione su Papa Benedetto. Parte della pressione, come ora sappiamo attraverso i registri pubblici, alcuni dei quali saranno dettagliati, era che c’erano effettivamente corruzione finanziaria e conti offshore in luoghi potenti all’interno della Chiesa cattolica – forze che sarebbero state contrarie a qualsiasi tentativo di Papa Benedetto per pulire tutto.

Tra le molteplici rivelazioni pubbliche, dopo le dimissioni di Benedetto, della corruzione finanziaria in Vaticano, due si distinguono come buoni esempi. Il primo è l’ accusa del presidente della banca vaticana per un piano di riciclaggio di denaro. Il presidente della banca vaticana fu ritenuto responsabile per perdite di oltre 62 milioni di dollari dalle vendite immobiliari – presumibilmente coinvolgendo la vendita di immobili di proprietà del Vaticano a prezzi sottovalutati a società offshore, poi rivendendo gli edifici a prezzi di mercato, permettendo al presidente della Banca Vaticana a presumibilmente ricavare enormi profitti dalla differenza.

Il secondo esempio è che l’anziano contabile del Vaticano è stato accusato di usare la banca del Vaticano per riciclare denaro dalle proprietà vaticane. La polizia ha congelato i conti e sequestrato la società immobiliare del ragioniere vaticano e due dei suoi appartamenti per un totale di circa 7,3 milioni di dollari. Il ragioniere aveva vissuto in un lussuoso appartamento di 17 stanze decorato con opere d’arte originali del valore di 8,1 milioni di dollari. Il ragioniere vaticano ha negato le accuse di riciclaggio di denaro, dicendo che i suoi 7,3 milioni di dollari provenivano da “donazioni”. La polizia ha detto che proviene dal riciclaggio illegale di denaro da compagnie offshore controllate dai suoi amici. La BBCha riferito che gli ispettori finanziari americani, nominati da Papa Francesco, credono che il ragioniere anziano per i beni immobili del Vaticano potrebbe non essere stato l’unico ad aver usato la banca vaticana per operazioni di riciclaggio di denaro.

In precedenza, prima delle rivelazioni pubbliche della corruzione finanziaria, Papa Benedetto aveva nominato il cardinale Versaldi – all’epoca presidente della Prefettura per gli affari economici della Santa Sede – per indagare su due dei maggiori scandali finanziari della Chiesa. Il primo appuntamento è stato per i Legionari di Cristo, il cui leader, padre Marcial Maciel, come è stato rivelatopubblicamente in seguito, ha gestito personalmente un conto offshore nelle Bermuda, dove si stima che siano passati 300 milioni di dollari all’anno. L’indagine del Cardinale Versaldi è iniziata quando Marcial Maciel è stato rimosso dalla sua posizione per abusi sessuali, compreso lo stupro di suoi figli e di seminaristi sotto la sua custodia. Era anche conosciuto per irregolarità finanziarie, compresa la corruzione di funzionari vaticani con buste imbottite di denaro.

La seconda indagine a cui fu assegnato il cardinale Versaldi , da Benedetto, era dell’ospedale del Vaticano, l’Istituto Dermatologico dell’Immacolata (IDI), dove fu riferito da Crux che uomini con le guardie del corpo stavano portando scatole di scarpe piene di denaro dall’ospedale ai conti

offshore. Alla fine , nel 2016, le autorità italiane hanno incriminato 40 funzionari e dipendenti dell’IDI su 144 capi di frode fallimentare, riciclaggio di denaro sporco e appropriazione indebita. L’IDI è stata di recente nelle notizie perché la Fondazione Papale che ha dato i sussidi è stata avviata dall’ex Cardinale McCarrick, aveva dato a questo ospedale 25 milioni di dollari con la direzione di uno dei suoi membri del consiglio, il cardinale Wuerl di Washington, DC, e su richiesta di papa Francesco. Quando i donatori della Fondazione papale dei 25 milioni di dollari chiesero che i loro soldi fossero restituiti a causa dei problemi di riciclaggio di denaro dell’IDI, papa Francesco annullò per la prima volta il suo incontro annuale con i donatori.

C’era una connessione di rete tra Washington, DC, tra Marcial Maciel e la Papal Foundation. Il cardinale Farrell, un fiduciariodella Papal Foundation, aveva lavorato per Maciel, e subito dopo lo scandalo Maciel si interruppe, Farrell divenne vescovo ausiliare del Washington DC a Cardinal McCarrick.

Un altro membro del consiglio della Fondazione papale ( ce ne sono solo nove e altri famosi ) è il cardinale Maida . (Maida costruìil fallito centro culturale JPII di 74 milioni di dollari a Washington DC). Il cardinale Maida era stato anche membro del consiglio cardinale composto da cinque membri che controlla la banca vaticana (IOR). Ciò significa che era uno dei cinque cardinali direttamente responsabili della Banca Vaticana per il papa. Tra gli altri poteri che la Commissione Cardinale detiene è l’assunzione e licenziamento dei dipendenti della Banca Vaticana e del consiglio di appartenenza laico che gestisce la banca, nonché decidere dove indirizzare i profitti della Banca Vaticana, che l’anno scorso erano 31 milioni di dollari.

Nel 2000, il Vaticano ha scavato le isole Cayman dalla sua arcidiocesi in Giamaica e ne ha fatto una ” missione speciale “, nel senso che il Vaticano controlla direttamente le Cayman. Il Vaticano ha messo in carica il cardinale Maida di Detroit – Detroit è a 1.600 miglia di distanza. È stato riferito che il Vaticano ha conti offshorenelle Isole Cayman.

Esiste un parallelo con i conti di Cayman e offshore: due anni prima, nel 1998, la ” missione speciale ” di Turks e Caicos fu consegnata all’allora arcivescovo McCarrick di Newark, nel New Jersey. C’era un account offshore registrato nelle Bahamas denominato “Vatican Estate Corp.” Turks e Caicos è considerato parte della più grande catena di isole delle Bahamas. Le Bahamas non consentono a un’entità privata di rappresentare se stessa anche in apparenza come stato-nazione.

La Vatican Estate Corp fu fondata nel 1999, meno di un anno dopo che McCarrick prese il controllo del Caicos. Il Vatican Estate Corp fu sciolto il 31 gennaio 2001 e McCarrick lasciò Newark e fu installato come arcivescovo di Washington, DC, il 3 gennaio 2001. McCarrick non aveva lo stesso pedigree e addestramento finanziario del cardinale Maida, ma McCarrick era famoso per la sua capacità di raccogliere enormi quantità di denaro per la Chiesa. E, come Maciel, McCarrick era famoso per aver distribuito buste imbottite di denaro ai funzionari vaticani. McCarrick nel 1999, lo stesso anno in cui venne costituito il Corpo dei Territori Vaticani, mise subito l’ arcivescovo Baldacchinoda Malta per gestire Turks e Caicos. I turchi e i Caicos di oggi sono ancora una “missione speciale”, controllata direttamente dal Vaticano e ancora in controllo dell’Arcidiocesi di Newark, nel New Jersey, ma ora controllata dal cardinale Tobin, che è anche nel consiglio di nove membri del Fondazione papale. Le isole Turks e Caicos si trovano in una lista del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per problemi di riciclaggio di denaro sporco e di conti offshore, compresi i problemi legati alla tratta di bambini .

È anche noto che nel 2012, Papa Benedetto ha nominato il secondo in comando presso la Città del Vaticano, l’arcivescovo Viganò come nuovo ambasciatore negli Stati Uniti. Questo accadde quasi subito dopo che Viganò scrisse una lettera a Benedetto che lo informava della corruzione finanziaria in Vaticano. Viganò, mentre era a Washington DC come nunzio, ha esposto i dettagli dello scandalo di McCarrick e ora si nasconde per paura della sua vita.

Risulterebbe che fu l’ultimo atto ufficiale di papa Benedetto a nominare il cardinale Versaldi per indagare sull’ospedale del Vaticano, pieno di scandali, che in seguito ricevette una donazione di 25 milioni di dollari dalla Fondazione papale. Può sembrare un ultimo atto infausto per un papa. Ma, nel gennaio 2013, il mese prima che papa Benedetto si dimettesse, quando la Banca Centrale Italiana chiuse tutte le transazioni elettroniche del Vaticano per non aver rispettato le leggi internazionali sul riciclaggio di denaro, quell’atto infausto indicò la grande pressione che papa Benedetto stava affrontando. Ora ci sarà l’opportunità di ripulire tutto.

