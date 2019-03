VESCOVO SCHNEIDER: “La fede di tutta la Chiesa è maggiore e più forte degli errori di un papa eretico e questa fede non può essere sconfitta, nemmeno da un papa eretico”

L’analisi del vescovo Schneider sui papi eretici potrebbe essere solo la risposta che stiamo cercando

Steve Skojec

25 marzo 2019, un commento

Quando avevo circa 16 anni, ricordo che ero nel mio letto e ascoltavo la conversazione attutita dei miei genitori nella stanza accanto. Tutti i miei cinque fratelli più piccoli dormivano, e qualunque cosa fosse quella di cui i miei genitori stessero parlando, qualunque fosse lo stress su di loro in quel momento, provavo questo enorme senso di sollievo e gratitudine che non era mio il problema da risolvere. Ero così contento che almeno ancora per un po ‘di tempo, dovevo essere un bambino e avere solo le preoccupazioni di un bambino. Non avevo bisogno di essere un padre con tutti i fardelli che venivano con quel ruolo sulle mie spalle.

Quando si tratta della nostra fede, c’è una lezione in quel tipo da realizzare.

La scorsa settimana, il vescovo Athanasius Schneider di Astana, in Kazakistan, ha pubblicato un lungo saggio sulla questione di come la Chiesa dovrebbe gestire un papa eretico. Vi incoraggio vivamente a trovare il tempo per leggerlo se non lo avete già fatto. Se non altro, sarà un testo innegabilmente storico, e probabilmente una pietra miliare nella situazione ecclesiastica attuale.

E sebbene il materiale fosse presentato quasi come se fosse inteso per affrontare una situazione astratta e ipotetica, il contesto ha chiarito che il vescovo Schneider stava cercando di parlare alle preoccupazioni dei fedeli sull’attuale pontificato – un pontificato che si è preso la briga di correggere su tre punti dottrinali specifici: la comunione per i divorziati risposati, il tentativo di cambiare l’insegnamento sulla pena di morte e il linguaggio nella dichiarazione di Abu Dhabi che implica direttamente che Dio vuole positivamente una diversità di religioni.

Ma questi oggetti non erano al centro dell’attenzione.

Il risultato del pezzo, se può essere ridimensionato molto semplicemente, è l’affermazione del vescovo che mentre la storia ci ha dimostrato che i papi eretici sono possibili, non c’è un precedente in tutta la vita della Chiesa di 2000 anni per la deposizione ecclesiastica di un papa vivente. Inoltre, qualsiasi tentativo di farlo ora sarebbe una “novità rivoluzionaria” che farebbe più male che bene. E così, dobbiamo accettare che in un momento in cui la Chiesa è afflitta da un tale papa, è una croce che Dio ci invita a sopportare fino al momento in cui un futuro papa o consiglio possa affrontare la questione con autorevolezza.

“Uno scisma formale”, scrive il vescovo, “con due o più pretendenti al trono papale – che sarà una conseguenza inevitabile anche di una deposizione canonica di un papa – causerà necessariamente più danni alla Chiesa nel suo insieme che non un periodo relativamente breve e molto raro in cui un papa diffonde errori dottrinali o eresie. La situazione di un papa eretico sarà sempre relativamente breve rispetto ai duemila anni di esistenza della Chiesa. Bisogna lasciare un intervento, in questo caso raro e delicato, alla Divina Provvidenza . ”

C’è molto di più che viene discusso, ma nell’interesse di mantenere il mio commento breve, sfortunatamente dovrò lasciarlo in gran parte trascurato qui.

Le reazioni al pezzo sono state varie. Alcuni sostenitori hanno affermato che mentre erano generalmente d’accordo con ciò che scriveva, c’erano alcune posizioni teologiche che sembravano essere state considerate insufficientemente. Alcuni critici hanno descritto l’analisi del vescovo come disfattista, ed essenzialmente una scusa per il fallimento dell’episcopato ad agire per neutralizzare la minaccia che Francesco rappresenta per la Chiesa.

È interessante notare che il vescovo Schneider sembra aver anticipato questa reazione esatta e l’ha affrontata nel testo:

Il tentativo di deporre un papa eretico ad ogni costo è un segno di un comportamento troppo umano, che alla fine riflette una riluttanza a sopportare la croce temporale di un papa eretico. Forse riflette anche l’emozione troppo umana della rabbia. In ogni caso, offrirà una soluzione troppo umana e in quanto tale è in qualche modo simile al comportamento in politica. La Chiesa e il Papato sono realtà che non sono puramente umane, ma anche divine. La croce di un papa eretico – anche quando è di durata limitata – è la più grande croce immaginabile per tutta la Chiesa.

Sono stato tra quelli che nell’ultimo anno o due sono stati profondamente frustrati per l’inerzia dei nostri vescovi e cardinali, eppure se spoglio quelle emozioni, non riesco a trovare alcun vero difetto nel ragionamento presentato qui. Ho sempre creduto che non ci sarebbe stata una soluzione umana a questa crisi, e che questo era di progettazione. Dio, e Dio solo, eliminerà l’infezione nella sua Chiesa. Allo stesso tempo, questa era la cosa ingannevole sullo sforzo di dubia e la correzione formale promessa che avrebbe dovuto seguirla, ma non arrivò mai.

Ha costruito le nostre speranze.

Ci ha fatto pensare che forse la Chiesa potrebbe salvarsi attraverso i successori apostolici.

E poi … niente.

Sebbene sia certo che la morte del Cardinale Meisner e del cardinale Caffarra abbia impedito lo sforzo di dubia, non posso fare a meno di chiedermi se la finitura anticlimatica possa essere meglio spiegata dall’analisi di Bishop Schneider. “Il papa ottiene la sua autorità direttamente da Dio”, scrive il vescovo, “e non dalla Chiesa; perciò, la Chiesa non può deporlo, per nessuna ragione. ”

Per essere onesti, anche se penso che sia la voce più forte per l’ortodossia all’interno della Chiesa istituzionale nel nostro tempo, non mi aspettavo di essere d’accordo con l’analisi del vescovo Schneider. A volte ho trovato la sua docilità, per mancanza di una parola migliore, profondamente frustrante. Per molti aspetti, preferirei combattere.

Vescovo Athanasius Schneider

Ma conosco anche l’uomo in qualche modo a livello personale. L’ho incontrato diverse volte e ho avuto una corrispondenza con lui nel corso degli anni. Ha battezzato la mia figlia più giovane, che è stato un profondo onore per la nostra famiglia. E lui ha davvero l’aria di qualcuno veramente, completamente devoto a Cristo. È naturalmente gentile e un uomo minuscolo, ma impone senza sforzo l’autorità. (In questo modo, mi ricorda Saint Jean Vianney.) Non ho mai incontrato un santo, ma ho pensato fin dal nostro primo incontro nel 2015 che questo semplice vescovo ausiliare di un paese che non riuscivo a trovare su una mappa era molto probabilmente sarà l’uomo a cambiarlo.

Io, d’altra parte, sono molto notoriamente non un santo.

E così, quando terminai il suo saggio sul papato, non avrei dovuto sorprendermi di scoprire che sentivo qualcosa che non avevo vissuto da un po ‘di tempo: un senso di pace. Quella stessa sorta di realizzazione nascente che hai quando la parabola di Cristo addormentata nella barca durante la tempesta si risolve come metafora dell’attuale momento.

Non è che non ci sia tempesta. È che può farlo tacere con una parola. Il fatto che non lo faccia è una scelta.

Credo che la ragione probabile per cui i cardinali Brandmüller e Burke non abbiano fatto nulla, mettendo da parte qualsiasi paura o rispetto umano che possa aver dato loro ripensamenti, è dovuta alla loro consapevolezza che nulla potrebbe essere fatto. Che non ci fosse una procedura stabilita, e nessuna nuova che avrebbero potuto creare funzionasse, sebbene molti santi e teologi potrebbero averlo ipotizzato. Che non avevano abbastanza sostegno per sembrare più di uno o due “conservatori” scontenti di fronte a un papato progressista. E che erano molto propensi a iniziare quello che poteva facilmente diventare uno scisma, nonostante il fatto che i loro sforzi non avrebbero prodotto alcun cambiamento reale.

Quello che stiamo vedendo ora è chiaramente un problema correlato; una complessità crescente che è il frutto di preoccupazione, disperazione e un tentativo di fornire “soluzioni umane” a un problema al di fuori della nostra portata. Quali sono tutte queste argomentazioni su chi sia il papa, se questo sia validamente rassegnato o che sia stato validamente eletto o quando un ufficio sia perso ipso facto o quale pertinacia nell’eresia significhi o qualcuna delle altre cose che i cattolici stanno dibattendo furiosamente in questo momento non riescono a l’indirizzo è che non stiamo andando a risolvere questo. Non dipende da noi. Non è la nostra Chiesa, è la sua. Non è il nostro corpo mistico, è suo. Non è la nostra sposa, è sua. Non ha intenzione di alzare le mani e non fare nulla se non inciampiamo in una discussione di proiettili d’argento che dà un senso a tutto.

Ci comportiamo proprio come Pietro, il quale, dopo aver reso testimonianza alla sua fede donata da Dio in Gesù, finisce per essere chiamato Satana perché non vuole che Nostro Signore soffra secondo la Divina Volontà:

“Mai, Signore, disse; non ti succederà nulla di simile “.

E questo è il motivo per cui, penso, il vescovo Schneider ci sta ricordando – gentilmente ma con fermezza – per conto di Dio: “Indietro, Satana; tu sei una pietra sul mio cammino; poiché questi tuoi pensieri sono quelli dell’uomo, non di Dio “(Mt 16, 23)

Questo è ciò che il buon vescovo intende quando afferma che le nostre soluzioni desiderate sono “troppo umane” – stiamo applicando i pensieri dell’uomo alla situazione, non a quelli di Dio. Se potessimo semplicemente accettare che ciò che Dio ha ordinato per la Chiesa di soffrire non è necessariamente qualcosa che Egli intendeva per noi comprendere, quindi l’analisi del vescovo Schneider – che ho uno strano senso è la diretta conseguenza di un intenso periodo di preghiera e riflessione prima il Santissimo Sacramento – dovrebbe metterti a tuo agio anche tu.

La risposta a tutto questo non si troverà in teorie complicate. Non si trova in conoscenza segreta o tecnicismi o nessuna delle varie soluzioni tentate durante i round.

È molto più semplice. Come quando ero un bambino e non conoscevo il problema che mio padre stava affrontando, non riuscivo a sentire la sua voce, ma mi addormentavo

con la certezza che si sarebbe preso cura di noi e che le sue preoccupazioni non erano le mie, il nostro Padre Celeste , anche, si prenderà cura di noi.

Il vescovo Schneider non nega che ci sia un problema. Né sta dicendo che non è necessario che sia aggiustato, o che gli uomini non giochino un ruolo. La Chiesa opera attraverso le mani dell’uomo, sotto la guida divina, e così sarà quando questo sarà finalmente risolto – quasi sicuramente da un futuro papa.

“La fede di tutta la Chiesa”, assicura il vescovo, “è maggiore e più forte degli errori di un papa eretico e questa fede non può essere sconfitta, nemmeno da un papa eretico”.

La sua sicurezza mi ricorda una storia che ho visto di recente, non riesco a ricordare dove. Va qualcosa del genere:

Un uomo cattolico interessato viene a visitare un monaco santo e saggio per parlare dei problemi nella Chiesa.

L’uomo chiede al monaco: “Cosa faccio se il mio prete è un eretico?”

“Vai dal vescovo”, risponde il monaco.

“Bene, cosa faccio se il vescovo è anche un eretico?” Chiede l’uomo.

“Vai dal papa”, risponde il monaco.

“E se anche il papa è un eretico?”, Chiede l’uomo.

“Poi scopri cosa hanno sempre fatto i cattolici , e fallo . ”

È lo stesso per noi. Facciamo il possibile per correggere questi errori, ma in seguito, non un’oncia della nostra preoccupante o argomentazione o tortura di noi stessi che cercano di dare un senso a ciò che sta accadendo oa come sta accadendo cambierà il fatto che sta accadendo . Possiamo solo fare del nostro meglio per diffondere la Fede nella nostra sfera di influenza, apprendere la Fede meglio di quanto non sappiamo ora, e vivere la Fede il meglio che possiamo.

Il vescovo Schneider ci sta dicendo che il problema di un papa eretico non è il nostro da risolvere e che il cattolicesimo, sotto la protezione divina, è abbastanza forte da resistere fino a quando Dio interviene. Quella risposta, sebbene non del tutto soddisfacente per le nostre menti impazienti e cuori pesanti, mi sembra più giusto di qualsiasi altra cosa abbia preso in considerazione. E anche se sembra quasi troppo ovvio, suona vero. Sì, significa che dobbiamo trovare un modo per vivere con un mistero scomodo, ma francamente, è ancora la migliore notizia che ho sentito da anni.