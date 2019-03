CARDINALE SARAH: “La Chiesa, che dovrebbe essere un luogo di luce, è diventata un covo di tenebre”

E’ ’ in uscita in Francia il nuovo libro del cardinale Robert Sarah dal titolo “Le soir approche et déjà le jour baisse”, scritto con Nicolas Diat per le edizioni Fayard.

Nel libro il cardinale Sarah apre la sua anima per affrontare la terribile crisi che la Chiesa soffre e scrive: “non voglio intorpidirvi con parole rassicuranti e ingannevoli. Non sto cercando il successo o la popolarità. Questo libro è il grido della mia anima! È un grido d’amore per Dio e per i miei fratelli”.

Sul blog Dominus Est sono comparse le prime anticipazioni del contenuto di qualche pagina del libro.

“I sacerdoti di tutto il mondo si sono sentiti umiliati e traditi da così tante abominazioni. Dopo Gesù, la Chiesa vive il mistero della flagellazione. Il suo corpo è lacerato. Chi sono i battitori? Quelli che dovrebbero amarlo e proteggerlo! “… La crisi vissuta dal clero, dalla Chiesa e dal mondo è radicalmente una crisi spirituale, una crisi di fede. Viviamo il mistero dell’iniquità, il mistero del tradimento, il mistero di Giuda”.

“Di fronte alla valanga di peccati tra le fila della Chiesa, siamo tentati di voler prendere le cose nelle nostre mani. Siamo tentati di voler purificare la Chiesa con le nostre sole forze. Questo sarebbe un errore. Cosa faremmo? Una partita? Una corrente? Tale è la tentazione più seria: l’orpello della divisione. Con il pretesto di fare del bene, ci dividiamo. Non riformiamo la Chiesa a causa della divisione e dell’odio. Riformiamo la Chiesa iniziando cambiando noi stessi! Non dubitiamo, ciascuno al posto nostro, di denunciare il peccato a partire dal nostro”

“Scusatemi se alcune delle mie parole vi infastidiscono. Non voglio intorpidirvi con parole rassicuranti e ingannevoli. Non sto cercando il successo o la popolarità. Questo libro è il grido della mia anima! È un grido d’amore per Dio e per i miei fratelli. Vi do, cristiani, l’unica verità che salva. La Chiesa muore perché i pastori hanno paura di parlare con tutta la verità e la chiarezza. Abbiamo paura dei media, paura delle opinioni, paura dei nostri fratelli! Il buon pastore dà la vita per le sue pecore”.

Il cardinale Robert Sarah continua: “Non possiamo stare zitti. I cristiani sono disorientati. Ogni giorno ricevo da ogni parte le richieste di aiuto da parte di coloro che non sanno più a cosa credere. Ogni giorno, ricevo a Roma sacerdoti scoraggiati e feriti. La Chiesa passa attraverso l’esperienza della notte oscura. Il mistero dell’iniquità la circonda e la acceca. Ogni giorno arrivano sempre più terrificanti notizie. Non passa una settimana senza che ci venga rivelato un caso di abuso sessuale. Ognuna di queste rivelazioni lacera i nostri cuori come figli della Chiesa. Come diceva San Paolo VI, il fumo di Satana ci invade. La Chiesa, che dovrebbe essere un luogo di luce, è diventata un covo di tenebre. Questa dovrebbe essere una casa di famiglia sicura e pacifica, e questa è diventata una grotta di ladri! Come possiamo sopportare che i predatori siano stati introdotti tra noi, nei nostri ranghi? Numerosi sacerdoti fedeli si comportano ogni giorno come pastori premurosi, in genitori pieni di dolcezza, con solide guide. Ma certi uomini di Dio sono diventati agenti del Maligno. Questi hanno cercato di profanare l’anima dei piccoli. Hanno umiliato l’immagine di Cristo in ogni bambino”.

Il cardinal Sarah, riflettendo sulla figura di Giuda scrive: “Permettetemi di meditare con te sulla figura di Giuda. Gesù lo aveva chiamato come tutti gli apostoli. Gesù lo amava! Lo aveva mandato ad annunciare la Buona Novella. Ma a poco a poco il dubbio si impadronì del cuore di Giuda. Insensibilmente, iniziò a giudicare l’insegnamento di Gesù. Disse a se stesso: questo Gesù è troppo esigente, inefficace. Giuda voleva portare il Regno di Dio sulla terra, immediatamente, con mezzi umani e secondo i suoi piani personali. Tuttavia, aveva sentito Gesù dirgli: ‘I tuoi pensieri non sono i miei pensieri, né le mie vie sono le mie vie’ (Is 55, 8). Giuda se ne andò nonostante tutto. Non ascoltò più Cristo. Non lo accompagnava più in quelle lunghe notti di silenzio e preghiera. Giuda si è rifugiato negli affari del mondo. Si è occupato del mercato azionario, del denaro e del commercio. Il bugiardo continuava a seguire Cristo, ma non credeva più. Mormorò. Nel pomeriggio del giovedì santo, il Maestro aveva lavato i piedi. Il suo cuore deve essere stato ben indurito per non essere toccato. Il Signore era lì davanti a lui, in ginocchio, servo umiliato, lavando i piedi di colui che doveva liberarlo. Gesù gli ha messo un’ultima volta il suo sguardo pieno di dolcezza e misericordia. Ma il diavolo era già entrato nel cuore di Giuda; Non guardò in basso. Interiormente, deve aver pronunciato la vecchia parola di rivolta: ‘non serviam’, ‘Non servirò’. Durante l’ultima cena, ha comunicato durante il suo progetto.Quella fu la prima comunione sacrilega della storia . E ha tradito. Giuda è per l’eternità il nome del traditore e la sua ombra incombe su di noi oggi. Sì, come lui, abbiamo tradito! Abbiamo abbandonato la preghiera. Il male dell’attivismo efficace si è infiltrato ovunque.

Cerchiamo di imitare l’organizzazione di grandi aziende. Dimentichiamo che solo la preghiera è il sangue che può irrigare il cuore della Chiesa. Affermiamo che non abbiamo tempo da perdere. Vogliamo usare quel tempo in utili opere sociali. Colui che non prega più, ha già tradito. Sei pronto per tutti gli impegni verso il mondo. Cammina sul sentiero di Giuda”.

Il cardinale Sarah ha poi rilanciato: “tolleriamo tutte le cause, la dottrina cattolica è messa in discussione. Nel nome di posizioni chiamate intellettuali, i teologi si divertono a decostruire i dogmi, svuotando la morale del loro significato profondo. Il relativismo è la maschera di Giuda travestita da intellettuale. Come essere stupiti quando impariamo che così tanti preti rompono i loro impegni? Relativizza il significato del celibato, rivendichiamo il diritto di avere una vita privata, che è contraria alla missione del sacerdote. Alcuni addirittura chiedono il diritto al comportamento omosessuale. Gli scandali si susseguono, tra i sacerdoti e tra i vescovi. Il mistero di Giuda si estende. Voglio dire a tutti i sacerdoti: Resta forte e retta. Certamente, a causa di alcuni ministri, sarai etichettato come omosessuale. Trascinerà il fango nella Chiesa cattolica. Sarà presentato come se fosse composto interamente da sacerdoti ipocriti e avido di potere. Possa il tuo cuore non essere disturbato. Il Venerdì Santo, Gesù fu accusato di tutti i crimini del mondo e Gerusalemme gridò: ‘Crocifiggilo! Crocifiggilo!’. Nonostante i sondaggi tendenziosi che ti presentano la situazione disastrosa di ecclesiastici irresponsabili con una vita interiore anemica, comandata dallo stesso governo della Chiesa, rimani sereno e sicuro come la Vergine e San Giovanni ai piedi della Croce. I sacerdoti, nonostante la violenza degli attacchi che può subire, la Chiesa non morirà. È la promessa del Signore e la sua parola è infallibile. Non esitare! Tieni ferma la dottrina! Continua la preghiera! Ho voluto questo libro per confortare i cristiani e i fedeli sacerdoti. Il mistero di Giuda, il mistero del tradimento, è un veleno sottile. Il diavolo cerca di farci dubitare della Chiesa. Vuole che lo vediamo come un’organizzazione umana in crisi. Tuttavia, lei è più di questo. Il diavolo ci spinge alla divisione e allo scisma. Il diavolo vuole che crediamo che la Chiesa ha tradito. Ma la Chiesa non tradisce. La Chiesa, piena di peccatori, è senza peccato! Ci sarà sempre abbastanza luce per coloro che cercano Dio. Non essere tentato dall’odio, dalla divisione, dalla manipolazione. Non si tratta di creare un partito, di dirigerci l’uno contro l’altro”.

“Tremo al pensiero che la veste senza cuciture di Cristo rischia di essere di nuovo lacerata. Gesù subì l’agonia vedendo in anticipo le divisioni dei cristiani. Non lo crocifiggiamo di nuovo!”, conclude il cardinale Sarah.

