ECCO LA NUOVA MODA BLASFEMA PRODOTTA IN ITALIA !!! CHI SCRIVE E’ UN SACERDOTE ORTODOSSO LIBANESE …sotto in lingua originale araba…

Si è diffusa su Facebook di recente foto del Signore Gesù e della Vergine e dei santi su scarpe che sono in una stagione di moda per un ruolo di moda mondiale e si dice che sia

La dichiarazione di recente è stata rilasciata da un ufficio cattolico che nega la presenza e la vendita di questo prodotto in Libano e che i negozi di aiishti in Libano sono un agente o una spacciatrice di prodotti di moda.

Quello che mi ha fatto e tfzny è: Sì, questo prodotto non è venduto in Libano e con questo ha emesso un ufficio cattolico per i media che è grazie, ma la sede di questa società lesbica è Italia, lì si prepara e si vende e si vende in Europa e Paesi del mondo, perché non c’è protesta o protesta o alzare un caso dal Vaticano che è in Italia ed è la più alta autorità cattolica del mondo che è a poco distanza da Milano?

So il perché, vorrei che lo sapeste.

Siate sicuri che se il mondo non fosse sicuro della debolezza della Chiesa nel mondo e del suo fallimento e della sua profanazione, sarebbe la stessa per la Gerusalemme quando osa profanare la nostra santa.

Il vero sacrilegio inizia a colpire e umiliare l’icona di Gesù negli esseri umani e l’universo prima di essere messo su scarpe, vestiti e parte di una religione.

Andiamo in profondità e siamo onesti……

Più di concezione sono i mercanti di religione e di tutte le setta e di coloro che hanno i religiosi e poi osa male la terra.

La deviazione della Chiesa sulla spiritualità cristiana nell’occidente e il processo di centinaia di ạsạqft e i suoi sacerdoti per molestie ai bambini è un sacrilegio per le Gerusalemme ed è umiliante per la foto di Gesù nei bambini e i loro genitori e la società. (migliaia di chiese vendute e venduti in America per pagare i danni alle vittime e ai loro genitori che hanno raggiunto decine di miliardi di dollari, attualmente ci sono mille accuse di molestie ai bambini contro uomini di religione in quattro stati

Il silenzio del Vaticano, della constantine e della Chiesa di chiese nella legge dell’aborto di New York – che permette di uccidere il feto anche un giorno prima della sua nascita – è un sacrilegio per le Gerusalemme e per la foto di Cristo nell’uomo.

Il silenzio delle autorità ortodosse e cattoliche su arcivescovi e i sacerdoti di rema in pubblico sull’anima Gerusalemme, la vergine, i santi, la religione e i loro nomi sono documentati in video che la dea delle nazioni e la assomigliano a Gesù è una profanazione di Gerusalemme.

Per non parlare della corruzione della maggioranza e di tutti i culti del lusso di vivere, di stravaganza, di stravaganza e di creato

Il comportamento dell’immoralità in molte chiese e di tutte le culti di danza, cantare,? E thtạr con i segreti di lito, battesimo e libero animali e ciclisti alle chiese è un sacrilegio per le Gerusalemme.

– che all’improvviso, alcuni uomini di religione e li hanno chiamati per la bruttezza di Dio e sono quasi nudi sulla spiaggia del mare o su un basso genocidio sotto la loro casa o con gli eretici e le donne delle preghiere nelle preghiere è un sacrilegio

E la lista continua e continua.

Per confessare: i cristiani di concezione prima prima delle nazioni. Per quanto riguarda i lupi e la mndsyn in chiesa e non so perché il popolo cristiano e il suo silenzio sono stati allontanati dal suo ruolo naturale nel essere un guardiano della fede e una voce che urla in faccia all’omosessualità, morale e umanità da qualsiasi parte .

Abbiamo parlato nel problema, c’è qualcosa che possiamo fare?

Sì………

Che il popolo torni al suo Signore e la sua fede, che sia un protettore e un protettore della fede e anche un ragioniere mesi dentro e fuori.

Per quanto riguarda l’ultimo kayak, il popolo cristiano interrompe ogni prodotto di questa marca in qualsiasi parte del mondo e ogni negozio che vende il suo prodotto anche se non lo vende in Libano. Non possono profanare le nostre sacre sacre a ovest e comprare i loro prodotti nell’est. Basta i cristiani deficit, paura e indifferenza sotto il nome dell’amore e della mancanza di giudizio.

Da parte mia, se incontri qualcuno che indossa una scarpa con la foto di Gesù o la vergine, taglierò le scarpe con le mie mani e lo ingoiare e

L’ umiltà è un’altra faccia che si chiama virilità.

Due cose di nuovo: il silenzio della Chiesa in tutto il mondo su questo insulto, e la seconda maleducazione di questa azienda e la sua provocazione ai milioni di cristiani in tutto il mondo

Quando capirete che c’è una cospirazione demoniaca sulla chiesa che conduce i demoni all’interno prima dei demoni esterni.





@Abouna777

تدنيس المقدسات ؟؟؟

March/ 2/2019

انتشرت على صفحات الفايسبوك مؤخراً صوراً للرب يسوع وللعذراء والقديسين على أحذية وذلك ضمن موسم أزياء لإحدى دور الأزياء العالمية الشاذة ويقال إنها Dolce and Gabbana

وكان لافتاً بيان صدر مؤخراً عن المكتب الكاثوليكي للإعلام ينفي وجود وبيع هذا المنتج في لبنان ومؤكداً أن محلات Aiishti في لبنان وهي وكيلة أو مروجة منتجات دور الأزياء هذه.

ما لفتني واستفزني هو : نعم هذا المنتج لا يباع في لبنان ومع هذا أصدر المكتب الكاثوليكي للإعلام بيانه مشكوراً ، ولكن مقر هذه الشركة الشاذة هو إيطاليا ، هناك تصنعه وتبيعه ومنها إلى أوروبا وباقي دول العالم، فلما لم يصدر أي إحتجاج أو إعتراض أو رفع قضية من قبل الفاتيكان الموجود في إيطاليا وهو أعلى سلطة كاثوليكية في العالم والذي هو على بعد مسافة قريبة من ميلانو ؟

أنا أعرف السبب ، ليتكم تعرفون.

تأكدوا تماماً لولا أن العالم لم يتأكد من ضعف الكنيسة في العالم ومن فشلها ومن تدنيسها هي نفسها للمقدسات لما تجرأ على أن يدنّس مقدساتنا.

إن تدنيس المقدسات الحقيقي يبدأ بضرب وإذلال أيقونة المسيح في البشر والكون قبل أن يتم بوضعها على الأحذية والفساتين والجزادين.

لنذهب إلى العمق ولنكن صادقين ……

إن أكثر من دنّس المقدسات هم تجار الدين ومن كل الطوائف ومن بعدهم المتدينون وبعد ذلك تجرأ شاذّو الأرض .

– إن انحراف الكنيسة عن الروحانية المسيحية في الغرب ومحاكمة المئات من أساقفتها وكهنتها بتهمة التحرش بالأطفال هو تدنيس للمقدسات وهو إذلال لصورة المسيح في الأطفال وأهاليهم والمجتمع. ( آلاف الكنائس بيعت وتُباع في أمريكا لدفع تعويضات للضحايا وأهاليهم التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات، حالياً ثمة ألف دعوى تحرش بأطفال ضد رجال دين في أربع ولايات أمريكية )

– إن صمت الفاتيكان والقسطنطينية وكافة الكنائس على قانون الإجهاض الأخير في مدينة نيويورك- والذي يسمح بقتل الجنين حتى ولو قبل يوم من ولادته – هو تدنيس للمقدسات ولصورة المسيح في الإنسان.

– إن صمت السلطات الأرثوذكسية والكاثوليكية عن مطارنة وكهنة يجدفون علناً على الروح القدس والعذراء والقديسين والعقيدة ومنهم من كلامهم موثقٌ في فيديوهات يمدحون بها آلهة الأمم ويشبهونها بالمسيح هو تدنيس للمقدسات.

ناهيك عن فساد الغالبية ومن كل الطوائف من رفاهية عيش وبذخ وقساوة قلبٍ وانحراف

– إن سلوك الفجور في كثير من الكنائس ومن كل الطوائف من رقصٍ وغناءٍ وعريٍ وتهريجٍ واستهتارٍ بالأسرار من ليتورجيا ومعمودية وإدخال حيوانات ودراجات وطائرات إلكترونية إلى الكنائس هو تدنيس للمقدسات.

– إن استهزاء وفجور بعض رجال الدين وإقامتهم للذبيحة الإلهية وهم شبه عراة على شاطئ البحر أو على مذابح منخفضة إلى تحت عورتهم أو مشاركتهم الهراطقة ونسوة كاهنات في الصلوات هو تدنيس للمقدسات.

واللائحة تطول وتطول.

لنعترف : المسيحيون من دنّس المقدسات قبل الأمم. إما عن معرفة ومن قِبل ذئاب ومندسّين إلى الكنيسة وإما عن غير معرفة بسبب فتور الشعب المسيحي وسكوته وابتعاده عن دوره الطبيعي في أن يكون حارساً للإيمان وصوتاً صارخاً في وجه الشذوذ الروحي والأخلاقي والإنساني من أي جهة أتى.

تكلمنا في المشكلة فهل من حلٍّ وقد نقترحه ؟

نعم ………

أن يعود الشعب إلى ربه وإيمانه ودوره في ان يكون حامياً ومدافعا ً عن الإيمان وأيضا محاسباً هراطقة الداخل والخارج.

أما بخصوص التجديف الأخير، فليقاطع كافة الشعب المسيحي كل منتج لهذه الماركة في أي مكان في العالم وليقاطع كل محلٍ يبيع منتجها مهما علا شأنه حتى وإن كانوا لا يبيعوها في لبنان. لا يمكنهم تدنيس مقدساتنا في الغرب ونشتري منهم منتجاتهم في الشرق. يكفي المسيحيين عجزاً وخوفاً وعدم مبالاة تحت مسمى المحبة وعدم الإدانة.

أما من جهتي، فإن صادفت أحداً يلبس حذاءً عليه صورة المسيح أو العذراء سأمزق الحذاء بيديّ وأُبلعه إياه وليحصل ما يحصل.

للتواضع وجهٌ آخر إسمه الرجولة.

أمران لفتاني: صمت الكنيسة حول العالم عن هذه الإهانة، والامر الثاني وقاحة هذه الشركة واستفزازها لملايين المسيحيين حول العالم دون خوف أو مبالاة.

متى ستفهمون أن ثمة مؤامرة شيطانية على الكنيسة يقودها شياطين الداخل قبل شياطين الخارج.

الأب ثاوذورس داود

