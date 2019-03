BENEDETTO XVI E PADRE PIO , LE RADICI DI UNA “CONVERGENZA SIPIRITUALE”

A sei anni dal congedo di Ratzinger dal pontificato, il racconto della «vicinanza interiore» con il Santo per decenni sotto indagine alla Congregazione per la Dottrina della Fede

Il 28 febbraio di sei anni fa Benedetto XVI si congedava dal pontificato dopo la clamorosa abdicazione. Un anniversario che offre l’occasione per ricostruire una «convergenza spirituale» e una «vicinanza interiore» tra Padre Pio e Joseph Ratzinger. Difficile immaginare due figure apparentemente più lontane nell’ultimo secolo di storia ecclesiastica. Da un lato un mistico di umile formazione dell’Italia meridionale, dall’altra il teologo bavarese che ha indirizzato il Concilio Vaticano II. Devozione popolare e fede fondata sulla ragione. Cosa può esserci di più diverso?

E invece non è così e a documentarlo è uno dei più rigorosi biografi del cappuccino canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2002, Stefano Santino Campanella, direttore di Padre Pio Tv e Tele Radio Padre Pio. Spiega Campanella a Vatican Insider: «Non è fuori luogo parlare di una vera e propria devozione di Benedetto XVI verso il Santo di Pietrelcina che, durante quello che lo stesso Pontefice ha definito “il mio pellegrinaggio” a San Giovanni Rotondo, si è espressa anche con il linguaggio dei gesti quando è sceso nella cripta del santuario di Santa Maria delle Grazie e si è inginocchiato in silenzioso e profondo raccoglimento dinanzi alle reliquie del corpo del Santo, nel periodo della sua prima ostensione alla pubblica venerazione».

E aggiunge Campanella: «Quella di Padre Pio è stata certamente una delle espressioni di santità della Chiesa maggiormente presenti nel magistero di Benedetto XVI, che lo ha citato come modello in ben 15 dei suoi discorsi, omelie o documenti che ha donato alla Chiesa in quasi otto anni di pontificato».

Dalle riflessioni di Benedetto XVI su Padre Pio emerge, secondo Campanella, un efficace ritratto spirituale del Cappuccino stigmatizzato che, come tutti i beati e i santi, indica agli uomini «la strada per diventare felici» (20 agosto 2005). «Egli riviveva con tale fervore il mistero del Calvario da edificare la fede e la devozione di tutti» (18 settembre 2005). Tutto ciò gli è stato possibile grazie all’«amore per l’Eucaristia e per il Crocifisso» e allo «spirito di docilità alla Chiesa, che hanno permeato l’intera sua umana vicenda» (23 settembre 2005). Ecco perché a questo «uomo semplice, un “povero frate”, come diceva lui, Dio ha affidato il perenne messaggio del suo Amore crocifisso per l’intera umanità» (14 ottobre 2006). «San Pio da Pietrelcina» è stato uno dei santi sacerdoti che «si dedicavano quasi esclusivamente al ministero del confessionale» e rappresenta un «esempio» per i confessori del nostro tempo (19 febbraio 2007).

Ma egli è un modello anche per tutti i credenti, perché fa parte di quella schiera di «uomini e donne» che il Signore «in tutti i secoli ci ha donato», i quali «per amor suo hanno lasciato tutto il resto, rendendosi segni luminosi del suo amore» e divenendo «un’interpretazione della parola di Gesù, che in loro si rende vicina e comprensiva per noi» (9 settembre 2007). Il Frate di Pietrelcina, infatti, è stato uno di quegli autentici uomini di fede che «hanno reso autentica la propria vita grazie alla loro pietà eucaristica» (22 febbraio 2007). «A San Giovanni Rotondo tutto parla della santità di un umile frate e zelante sacerdote che ci ricorda la dignità e la responsabilità del ministero sacerdotale», soprattutto attraverso il «fervore con cui egli riviveva la Passione di Cristo in ogni celebrazione eucaristica», ma anche perché «la cura delle anime e la conversione dei peccatori furono un anelito che lo consumò fino alla morte» (21 giugno 2009).

Grazie a Padre Pio, inoltre, la Parola di Dio è diventata «una parola rivolta al nostro tempo» e Cristo si è fatto nostro contemporaneo, «è uscito dal passato ed è entrato nel presente» (29 giugno 2009). «La testimonianza di fede e di carità che animò san Pio da Pietrelcina» può, infatti, ancora oggi incoraggiare i «giovani a progettare» il loro «futuro come un generoso servizio a Dio e al prossimo», può aiutare i «malati a sperimentare nella sofferenza il sostegno e il conforto di Cristo crocifisso» (23 settembre 2009), rappresenta «per tutti i cristiani un invito a confidare sempre nella bontà di Dio, accostandosi e celebrando con fiducia il Sacramento della Riconciliazione» (2 dicembre 2009) e rivela «a tutti noi come il confessionale possa essere un reale “luogo” di santificazione» (25 marzo 2011).

Così diversi, così simili, quindi. Il cammino di Ratzinger fu tutta una scalata accademica ed ecclesiastica, quella di Padre Pio un fiume di veleni, rapporti del Sant’Uffizio, testimonianze tra loro contrastanti. Tutto spazzato via dalla proclamazione della sua santità. Eppure i dicasteri vaticani sono stati inondati per ottant’anni di “carte compromettenti” sul suo conto. Nel florilegio di accuse, rivelatesi poi false, non manca nessuno dei sette vizi capitali: si permette di accarezzare giovani donne; fa pagare giornalisti per la propaganda a suo favore; si procura profumi costosi, stoffe di lusso, stivaletti di cuoio finissimi; ha preteso poltrone, letto a molle, pavimenti e finestre nuove; esige cibo speciale. Una montagna di sospetti, diffamazioni, registrazioni di conversazioni, ricatti e “rivelazioni” a partire da quelle che i suoi “nemici” mandarono al Sant’Uffizio all’inizio degli Anni Venti.

Joseph Ratzinger, chiamato nel 1981 da Giovanni Paolo II alla guida dell’ex Sant’Uffizio, comprese presto come stavano davvero le cose. E da Pontefice indicò modelli di spiritualità prossimi alla dedizione totale al Vangelo di Padre Pio. «Nel suo breve pontificato, Benedetto XVI ha indetto un Anno sacerdotale (19 giugno 2009 – 11 giugno 2010) e un Anno della fede (11 ottobre 2012 – 24 novembre 2013)», osserva Campanella. Il primo Anno è stato fatto coincidere con «il 150° anniversario del “dies natalis” di Giovanni Maria Vianney, il Santo Patrono di tutti i parroci del mondo», con l’obiettivo di «contribuire a promuovere l’impegno d’interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti per una loro più forte ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo di oggi» e di «suscitare nell’animo di ogni presbitero un generoso rilancio di quegli ideali di totale donazione a Cristo ed alla Chiesa che ispirarono il pensiero e l’azione del Santo Curato d’Ars. Non per caso, appena due giorni dopo l’inizio di questo tempo di grazia, Papa Ratzinger ha effettuato un “pellegrinaggio” a San Giovanni Rotondo per pregare dinanzi all’insigne reliquia del corpo di un altro santo Sacerdote: Padre Pio da Pietrelcina».

Nel pomeriggio di quel 21 giugno 2009, ricorda Campanella, il Pontefice ha riservato un incontro specifico ai sacerdoti, insieme ai religiosi, alle religiose e ai giovani, dinanzi ai quali ha sottolineato che il Cappuccino stigmatizzato «ci ricorda la dignità e la responsabilità del ministero sacerdotale. Chi non restava colpito dal fervore con cui egli riviveva la Passione di Cristo in ogni celebrazione eucaristica? Dall’amore per l’Eucaristia scaturiva in lui come nel Curato d’Ars una totale disponibilità all’accoglienza dei fedeli, soprattutto dei peccatori. Inoltre, se san Giovanni Maria Vianney, in un’epoca tormentata e difficile, cercò in ogni modo, di far riscoprire ai suoi parrocchiani il significato e la bellezza della penitenza sacramentale, per il santo Frate del Gargano, la cura delle anime e la conversione dei peccatori furono un anelito che lo consumò fino alla morte. Quante persone hanno cambiato vita grazie al suo paziente ministero sacerdotale; quante lunghe ore egli trascorreva in confessionale! Come per il Curato d’Ars, è proprio il ministero di confessore a costituire il maggior titolo di gloria e il tratto distintivo di questo santo Cappuccino».

L’Anno della fede, lasciato in eredità al suo successore, è stato concepito come «un tempo di particolare riflessione e riscoperta della fede», di «un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere per aiutare tutti i credenti in Cristo a rendere più consapevole ed a rinvigorire la loro adesione al Vangelo, soprattutto in un momento di profondo cambiamento come quello che l’umanità sta vivendo», e come «un invito ad un’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico Salvatore del mondo».

L’inizio è stato fatto coincidere con il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II e con il ventesimo anniversario di uno dei suoi «frutti più importanti»: il Catechismo della Chiesa Cattolica promulgato da Giovanni Paolo II, con l’auspicio che «i testi lasciati in eredità dai Padri conciliari vengano letti in maniera appropriata, che vengano conosciuti e assimilati come testi qualificati e normativi del Magistero, all’interno della Tradizione della Chiesa».

Conclude Campanella: «Mi ha colpito un’espressione pronunciata da Benedetto XVI durante la declaratio con cui ha comunicato la sua rinuncia «al ministero di Vescovo di Roma, Successore di san Pietro». Il Pontefice ci ha tenuto a rivelare di aver preso tale «decisione di grande importanza per la vita della Chiesa» non solo «con piena libertà», ma anche «dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio», quindi in un contesto di preghiera e di ricerca di corrispondenza alla volontà divina. Un gesto di umiltà, di fede e di responsabilità, finalizzato a «non lasciare in prospettiva la Chiesa senza la guida scelta dallo Spirito Santo».

GIACOMO GALEAZZI

CITTÀ DEL VATICANO

