SAN PIETRO ERA SPOSATO QUANDO INCONTRO’ GESU’

Nel Vangelo si dice che Gesù guarì sua suocera

Si sa poco della vita degli apostoli prima del loro incontro con Gesù, ma una cosa è certa: Pietro aveva una suocera.

Matteo racconta un episodio interessante nel suo Vangelo, dicendo che Gesù andò a casa di Pietro e trovò sua suocera a letto con la febbre:

“Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre; ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo” (Matteo 8, 14-15).

Questo implica, ovviamente, che Pietro fosse sposato. In questo passo non si parla però della moglie di Pietro. Anziché essere quest’ultima a servirli è stata la suocera, facendo sembrare che fosse l’unica donna in casa.

Dov’era allora la moglie di Pietro? Era viva quando questi ha incontrato Gesù? Le prime tradizioni che hanno provato a rispondere a questa domanda divergono. Alcuni dei primi Padri dicono di sì, che era viva e che lo accompagnò anche nei suoi viaggi a Roma. C’è perfino una tradizione che afferma che venne martirizzata insieme a Pietro. Ci sono tuttavia poche prove archeologiche che indicano una possibile presenza della moglie di Pietro a Roma. Altre tradizioni affermano che la moglie morì prima che Pietro incontrasse Gesù, il che è coerente con la sua assenza nelle narrazioni evangeliche. La maggior parte degli studiosi biblici afferma che è probabile che Pietro fosse vedovo quando incontrò Gesù, e quindi non aveva obblighi che potessero impedirgli di diventare il primo Papa della Chiesa cattolica.

