TERREMOTO IN VATICANO : padre James Martin celebre gesuita ATTIVISTA PRO LGBT RICEVERA’ IL PREMIO LGBT A NOTRE DAME … TRA I PREMIATI ANCHE UNA SUORA Sr. Jeannine Gramick CHE E’ GIA’ STATA DISCIPLINATA DAL VATICANO …

di David Nussman

SUD BEND, Ind. ( ChurchMilitant.com ) – Prete celebrità gesuita omosessuale p. James Martin riceve un premio da un gruppo di alunni LGBT presso l’Università di Notre Dame.

Il famigerato prete gesuita pro-LGBT riceverà il Thomas A. Dooley Award da un gruppo di alumni nazionale chiamato Alumni gay e lesbiche dell’Università di Notre Dame e Saint Mary’s College (GALA-ND).

GALA-ND promuove l’agenda omosessuale nel campus di Notre Dame, in parte finanziando e supportando PrismND, l’organizzazione ufficiale di sensibilizzazione LGBT dell’università.

La cerimonia di premiazione è prevista per sabato 30 marzo a Notre Dame nell’ambito del GALA-ND 2019 ” LGBT Leadership Award Weekend “.

Anche i premi del gruppo pro-LGBT sono il sindaco democratico pro-aborto di South Bend, Pete Buttigieg, e l’avvocato pro-gay John Sullivan.

Buttigieg è un uomo gay ed è “sposato” con il suo partner omosessuale. Nel 2018 , Buttigieg ha lavorato per bloccare un centro per la gravidanza pro-vita dall’apertura vicino a un mulino per aborti a South Bend.

Sullivan, nel frattempo, è un laureato in legge della Notre Dame che ha combattuto per il riconoscimento legale del “matrimonio” omosessuale. Sullivan ha lavorato per la cosiddetta Human Rights Campaign (HRC) – il più grande gruppo di lobbying pro-LGBT negli Stati Uniti.

GALA-ND ha notato che p. Martin non sarà presente fisicamente per la cerimonia di premiazione, dicendo: “Padre Martin accetterà il suo premio praticamente da New York”.

I destinatari dei premi di GALA-ND includono Sr. Jeannine Gramick – una suora pro-gay che è stata disciplinata dal Vaticano per aver messo in dubbio gli insegnamenti cattolici sull’omosessualità – e il leader protestante Gene Robinson, che è stato il primo uomo apertamente gay a diventare un Vescovo episcopaliano.

Padre Martin è redattore della rivista americana gestita dai gesuiti e consulente del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano.

Church Militant ha avvertito di p. L’approccio non cattolico di Martin all’omosessualità da mesi a questa parte. Padre Martin ha sostenuto che gli omosessuali non sono legati alla castità . Ha ricevuto un premio dal New Ways Ministry pro-gay, un’organizzazione LGBTQ i cui fondatori sono stati esplicitamente condannati dalla Santa Sede.

Il sacerdote della celebrità gesuita ha addirittura fatto saltare in aria l’insegnamento della Chiesa sull’omosessualità, definendolo “profondamente offensivo” per i gay .

Nel 2018, p. Martin è stato disinvestito da una serie di concerti a causa di oltraggio vocalizzato da fedeli cattolici.

Su Twitter, Martin ha ripetutamente suggerito che Cristo ignorava la Sua missione di salvare la razza umana dal peccato, ragionando falsamente che essere ignoranti di questioni spirituali è una parte essenziale dell ‘”essere umano”.

I fedeli cattolici hanno organizzato proteste oranti in opposizione a p. I discorsi di Martin nelle parrocchie di tutto il paese. Spesso organizzati dalla Society for the Defence of Tradition, Family and Property, tali proteste sono state segnalate a New York City , Atlanta e Chicago .

Il Thomas A. Dooley Award che p. Martin sta ricevendo quest’anno il suo nome da un ex studente di Notre Dame e omosessuale che, negli anni ’50, lavorava per fornire assistenza sanitaria ai poveri nel sud-est asiatico.

FONTE LEGGI QUI

Annunci