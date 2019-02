ORRORE IN VATICANO !!! BERGOGLIO SULL’ABORTO : “Misericordia per tutti, il peccato si assolve”…

Pur non avendolo criticato, oggi ha ricordato che “dopo aver fatto questo fallimento, che è l’aborto, c’è la misericordia” . “Per questo – ha spiegato – ho voluto allargare a tutti i sacerdoti e non solo ad alcuni la possibilità di assolvere dall’aborto“ .

Aborto e misericordia

“L’aborto – affermava il testo preparato per la paraliturgia – è una tomba che si apre nel ventre della madre” . Questa è stata, a detta di alcuni vaticanisti, una posizione “molto radicale” , soprattutto rispetto alla sofferenza delle donne, e “apparentemente lontana dal messaggio della Misericordia che Papa Francesco ha messo al centro del suo Pontificato” . A loro papa Francesco ha fatto presente che “il problema non è dare il perdono” , ma “accompagnare una donna che ha abortito” . “Sono drammi grandissimi”, ha poi chiosato il Santo Padre citando una teoria secondo cui “una cellula del preconio resta nella madre (come per i figli nati, ndr)” . “Dobbiamo dare consolazione e non punire niente, tante volte, anzi sempre – argomenta – ma le donne per stare bene debbono incontrarsi col figlio che hanno perso, riconciliarsi con lui. Io dico loro: ‘È in cielo, parla con lui, cantagli la ninna nanna che non gli hai cantato’. Il dramma dell’aborto è terribile. Per capirlo – ha concluso Papa Francesco – devi stare nel confessionale” .

L’accoglienza dei migranti

Papa Francesco ha mantenuto un filo con gli immigrati ospitati dal Cara di Castelnuovo di Porto con i quali celebrò il Giovedì Santo 2016. Alcuni di loro li aveva accolti anche a Santa Marta, ad altri aveva fatto mandare i gelati la scorsa estate. Durante il viaggio a Panama per la Giornata mondiale della gioventù, che ha coinciso con lo sgombero del centro, non ha potuto seguire quanto accadeva. Così sull’aereo che lo riportava a Roma, di è limitato a rispondere con una certa amarezza: “Ho sentito solo rumor, ma mi immagino…” . Una frase certo prudente ma anche molto dura. Nel discorso alla Via Crucis, aveva già bollato come “irresponsabile” che fa passare i migranti come portatori del “male sociale” . “Ci vuole memoria – ha bacchettato Bergoglio – bisogna domandarsi ad esempio se la mia patria è stata fatta dai migranti. Poi bisogna evere il cuore aperto: accogliere, accompagnare, far crescere e integrare” . Nel suo discorso ha anche ammesso che l’accoglienza va gestita sulla base delle possibilità dei singoli Paesi a ricevere nuovi immigrati. “Il governante – ha, quindi, sottolineato – deve usare prudenza” .

Educazione sessuale nelle scuole

“Nelle scuole bisogna dare educazione sessuale” . Durante la conferenza stampa con i giornalisti nel viaggio di ritorno da Panama, papa Francesco ha ricordato che “il sesso è un dono di Dio” . E, per questo, non va considerato come “un mostro” : “È un dono di Dio per amare. Che poi alcuni lo usino per guadagnare soldi o sfruttare è un altro problema. Ma bisogna dare un’educazione sessuale oggettiva, senza colonizzazione ideologica. Se inizi dando un’educazione sessuale piena di colonizzazione ideologica distruggi la persona” . Insomma, secondo il Santo Padre, “il sesso come dono di Dio deve essere educato” . Educare nel senso di far emergere il meglio dalla persona e accompagnarla lungo la strada. Per Bergoglio, quindi, il problema sta tutto nel sistema. Bisognerebbe, infatti, capire quali maestri si scelgono per questo compito e quali libri di testo. “Ci sono cose che fanno maturare e cose che fanno danni – ha avvertito – ma bisogna che ci sia un’educazione sessuale. L’ideale è iniziare da casa, anche se non sempre è possibile perché nelle famiglie ci sono situazioni svariate. E quindi la scuola supplisce questo, perché altrimenti rimarrà un vuoto che poi verrà riempito da un’ideologia qualsiasi” .

La testimonianza dei cattolici

Reintrando da Panama, il Papa è anche tornato a criticare “i cattolici ipocriti che vanno la domenica a messa e poi sfruttano la gente. E poi vanno in vacanza ai Caraibi” . “Se tu fai questo – ha spiegato – dai una contro testimonianza. Questo allontana la gente. Non dire ‘sono cattolico’ se non fai la testimonianza. Devi dire piuttosto: “Sono di educazione cattolica ma sono tiepido, non prendetemi come esempio” . Bergoglio ha spiegato di temere “i cattolici che si credono perfetti” e ha accusato queste persone di fare “come i dottori al tempo di Gesù” . Quindi, indagando sulle cause che spingono i ragazzi ad allontanarsi dalla chiesa, ha messo al primo posto “la mancanza della testimonianza dei preti” . Secondo papa Francesco, infatti, “se un pastore fa l’imprenditore o l’organizzatore del piano pastorale non è che i fedeli vivano bene la sua assenza” . “Pastore e gregge – ha ribadito – debbono andare insieme; il pastore davanti per marcare il cammino, nel mezzo per capire cosa sente, di cosa ha bisogno, e dietro per custodire la retroguardia. Ma se non vive con passione si sente orfana e dove c’è orfanezza non va bene” .

fonte leggi qui

________________________________________________________________________________________

LA VITA VA SEMPRE DIFESA DAL MOMENTO DEL CONCEPIMENTO AL MOMENTO DELL’ASCESA AL CIELO , PERDONARE CHI HA COMMESSO UN OMICIDIO NON E’ ESSERE MISERICORDIOSO ,MA FALSIFICARE I VERI INSEGNAMENTI DELLA SANA DOTTRINA CATTOLICA!!!

A.C.