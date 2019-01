TERREMOTO IN VATICANO!!! arcidiocesi CATTOLICA IN GERMANIA ACCETTERA’ ESPRESSAMENTE CANDIDATI OMOSESSUALI PER L’ORDINAZIONE SACERDOTALE !!!

L’Arcidiocesi di Paderborn in futuro accetterà anche esplicitamente candidati omosessuali per il sacerdozio. La condizione è che rispettino il celibato, ha detto il capo del seminario, Michael Menke-Peitzmeyer, il WDR. Tuttavia, la sessualità praticata è un criterio di esclusione per il sacerdozio. Questo vale per tutte le inclinazioni sessuali.

“Dobbiamo distinguere tra l’orientamento omosessuale di una persona e la pratica omosessuale”, ha affermato il ministro. “Quando la pratica omosessuale è comune in una persona, penso che sia un criterio di esclusione per quanto riguarda il ministero sacerdotale”.

Interviste regolari con i candidati

Nel frattempo ci sono discussioni regolari con i candidati sulle attitudini personali e l’orientamento sessuale, quindi Menke Peitzmeyer. Al momento di decidere sul celibato, i candidati sarebbero supportati da psicologi, tra gli altri.