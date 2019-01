NELLA NUOVA LETTERA A MC CARRICK , MONSIGNOR VIGANO’ , LO INVITA A PENTIRSI PUBBLICAMENTE …

Il nunzio in pensione dice in una lettera aperta all’ex arcivescovo di Washington, disonorato, che un atto pubblico di pentimento porterebbe “la guarigione ad una Chiesa gravemente ferita e sofferente”.

L’arcivescovo Carlo Maria Viganò ha esortato l’arcivescovo Theodore McCarrick a pentirsi pubblicamente dei suoi presunti “crimini contro minori e abusi contro i seminaristi”, dicendo che “il tempo sta per scadere” e che la sua “salvezza eterna è in gioco”.

Scrivendo all’ex arcivescovo di Washington DC il 13 gennaio, la festa del Battesimo del Signore, l’Arcivescovo Viganò ha detto “non importa quale decisione l’autorità suprema della Chiesa tenga nel tuo caso, ciò che conta davvero, e cosa ha rattristato chi ti ama e prega per te, è il fatto che in tutti questi mesi non hai dato alcun segno di pentimento. “

L’Arcivescovo Viganò ha detto di essere “tra coloro che pregano per la tua conversione, che puoi pentirti e chiedere perdono alle tue vittime e alla Chiesa”, e ha aggiunto che McCarrick “paradossalmente” ha avuto questo “dono” di pentimento per portare guarigione alla Chiesa .

L’ex nunzio negli Stati Uniti, che ha pubblicato una dettagliata testimonianza lo scorso agosto sostenendo che i dirigenti della Chiesa di Papa Francesco non avevano intrapreso un’azione necessaria contro McCarrick per presunti abusi contro sacerdoti e seminaristi, ha iniziato la sua lettera attirando l’attenzione sulle ” notizie ” che la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva quasi completato una procedura penale “amministrativa”, e quindi McCarrick sarebbe stato “giudicato molto presto”.

“Il tempo stringe”, ha continuato l’arcivescovo Viganò, “ma puoi confessarti e pentirti dei tuoi peccati, crimini e sacrilegi, e farlo pubblicamente, dato che sono diventati pubblici”.

“La tua salvezza eterna è in gioco”, ha aggiunto l’arcivescovo Viganò.

L’ex nunzio, che ha rivelato nella sua testimonianza di agosto che lui ei suoi due predecessori avevano informato il Vaticano del “comportamento gravemente immorale di mons. McCarrick con seminaristi e sacerdoti”, nella sua lettera ha detto anche che “qualcosa di molto importante è anche in gioco. ”

“Tu, paradossalmente, hai a tua disposizione un’immensa offerta di grande speranza per te dal Signore Gesù; sei in grado di fare un grande bene per la Chiesa “, ha detto l’Arcivescovo Viganò.

Ha aggiunto che McCarrick, essendo nella posizione di pentirsi pubblicamente, era qualcosa di “più importante per la Chiesa di tutte le buone cose che hai fatto per lei durante tutta la tua vita” come avrebbe “portato una misura significativa di guarigione a un grave ferito e sofferente Chiesa “.

“Sei disposto a offrirle quel regalo?” Ha scritto l’arcivescovo Viganò. “Cristo è morto per noi tutti quando eravamo ancora peccatori”, ha detto, citando Romani 5: 8. “Chiede solo che rispondiamo pentendoci e facendo il bene che ci viene dato”.

Implorò McCarrick di compiere un simile atto di pentimento “in modo da rallegrarsi e presentarsi alla Chiesa davanti al tribunale di Nostro Signore purificato dal Suo sangue”.

“Per favore, non fare il Suo sacrificio sul vuoto della croce per te,” disse. “Cristo, nostro buon Dio, continua ad amarti. Metti tutta la tua fiducia nel Suo Sacro Cuore. E prega Maria, come io e molti altri, chiedendole di intercedere per la salvezza della tua anima “.

L’arcivescovo Viganò ha chiuso con le parole latine: “Maria Mater Gratiae, Mater Misericordiae, Tu nos ab hoste protege et mortis hora suscipe” – Maria Madre della Grazia, Madre della Misericordia, proteggici dal nemico e accogliici nell’ora della morte.

Accuse di abuso contro McCarrick

Papa Francesco ha sospeso l’arcivescovo McCarrick dal ministero pubblico lo scorso giugno, in attesa del completamento di un processo canonico contro di lui.

L’ex arcivescovo di Washington DC è stato accusato “credibilmente” di aver abusato sessualmente di un chierichetto di 16 anni in una chiesa di New York quasi 50 anni fa.

A luglio, un uomo della Virginia, James Grein, si è anche fatto avanti per dire che McCarrick lo ha maltrattato per anni, a partire da quando aveva 11 anni. È emerso inoltre che l’arcidiocesi di Newark e la diocesi di Metuchen avevano raggiunto gli insediamenti extragiudiziali nel Anni 2000 con diversi uomini adulti che hanno affermato di essere stati abusati sessualmente da McCarrick durante il loro periodo di seminaristi.

Il papa ha accettato le dimissioni di McCarrick dal Collegio cardinalizio a luglio.

La settimana scorsa, Grein ha detto che il processo giudiziario vaticano era in corso, avendo testimoniato davanti a un investigatore che rappresentava la Chiesa. Il Vaticano ha detto che non rivelerà alcun dettaglio sul processo fino alla sua conclusione.

Il 7 gennaio la CNA riferì che il Vaticano stava usando una “procedura amministrativa amministrativa”, più rapida e severa di una canonica regolare, suggerendo chiare prove che l’arcivescovo aveva commesso un crimine ecclesiastico.

Grein ha affermato che McCarrick ha anche commesso atti di abuso nel confessionale, un crimine che può portare alla laicizzazione.

Qui sotto c’è il testo integrale della lettera dell’arcivescovo Viganò:

***

Lettera a McCarrick

Caro Arcivescovo McCarrick,

Come è stato riferito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, le accuse contro di voi per crimini contro minori e abusi contro i seminaristi saranno esaminati e giudicati molto presto con una procedura amministrativa.

Indipendentemente dalla decisione presa dall’autorità suprema della Chiesa nel tuo caso, ciò che conta davvero e ciò che ha rattristato coloro che ti amano e pregano per te è il fatto che in questi mesi non hai dato alcun segno di pentimento. Sono tra coloro che stanno pregando per la tua conversione, affinché tu possa pentirti e chiedere perdono alle tue vittime e alla Chiesa.

Il tempo sta per scadere, ma puoi confessarti e pentirti dei tuoi peccati, crimini e sacrilegi, e farlo pubblicamente, dato che sono diventati pubblici. La tua salvezza eterna è in gioco.

Ma è in gioco anche qualcos’altro di grande importanza. Tu, paradossalmente, hai a tua disposizione un’immensa offerta di grande speranza per te dal Signore Gesù; sei in grado di fare un grande bene per la Chiesa. In effetti, ora sei nella posizione di fare qualcosa che è diventato più importante per la Chiesa di tutte le cose buone che hai fatto per lei durante tutta la tua vita. Un pentimento pubblico da parte tua porterebbe una significativa misura di guarigione ad una Chiesa gravemente ferita e sofferente. Sei disposto a offrirle quel regalo? Cristo è morto per noi tutti quando eravamo ancora peccatori (Romani 5: 8). Chiede solo che rispondiamo pentendoci e facendo il bene che ci viene dato. Il bene che sei in grado di fare ora è di offrire alla Chiesa il tuo sincero e pubblico pentimento. Darai alla Chiesa quel dono?

Vi supplico, vi pentite pubblicamente dei vostri peccati, in modo da far rallegrare la Chiesa e presentarvi davanti al tribunale di Nostro Signore purificato dal Suo sangue. Per favore, non fare il Suo sacrificio sul vuoto della croce per te. Cristo, nostro buon Dio, continua ad amarti. Metti tutta la tua fiducia nel Suo Sacro Cuore. E prega Maria, come io e molti altri, chiedendole di intercedere per la salvezza della tua anima.

“Maria Mater Gratiae, Mater Misericordiae, Tu nos ab hoste protege et mortis hora suscipe”. Maria, Madre della Grazia, Madre della Misericordia, proteggici dal nemico e accoglici nell’ora della morte.

Tuo fratello in Cristo,

+ Carlo Maria Viganò

Domenica 13 gennaio 2019

Il battesimo del Signore

Sant’Ilario di Poitiers

L’Arcivescovo Carlo Maria Vigano’ al Rome March for Life, 20 maggio 2017. (Foto di Edward Pentin)

